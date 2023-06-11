Сотрудники МЧС спасли более 1700 человек после прорыва на Каховской ГЭС

Всего для ликвидации последствий наводнения прибыло 795 специалистов. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

Масштабные работы во всех районах Херсонщины, оказавшихся в зоне подтопления, проводятся круглосуточно.

«С начала операции сотрудники МЧС России спасли 1736 человек, из них 165 детей, - сообщили «Комсомольской Правде» утром воскресенье, 11 июня, в пресс-службе чрезвычайного ведомства (дежурный - Кирилл Нестеров).- Эвакуировано 6026 жителей, из них - 235 ребятишек и 81 маломобильного гражданина».

Вместе с людьми на лодках из зоны бедствия вывозят и домашних животных.

Животных тоже не бросают в беде. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

Тем, кто не захотел покидать свое жилье и находится в безопасных местах (люди пережидают беду на крышах и чердаках), раздают воду и питание.

«Уже доставлено порядка 75 тонн продуктов и 30 тонн бутилированной воды», - говорится в оперативных сводках.

Тем, кто не захотел покидать жилье, раздают воду и питание. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

«Тем временем, уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. В некоторых районах, где она ушла, сотрудники МЧС помогают коммунальным службам ее откачивать - для этого используют насосное оборудование

Всего для ликвидации последствий наводнения, вызванного варварским и преступным взрывом плотины (это сделали украинские неонацисты) прибыло 795 специалистов, задействовано 344 единицы спасательной техники.

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