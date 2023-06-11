На суде за наследство Александра Градского появился новый наследник – претендент на миллионы

После смерти Александра Градского его вдову Марину сначала ограбили (украли сумку со 100 млн. руб. сбережений мэтра), а теперь у нее суды за наследство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возобновился процесс борьбы за наследство покойного Александра Градского. На этой неделе адвокаты сторон приехали в суд. Но выяснилось, что готовы не все экспертизы. Процесс перенесли на 7 августа 2023 года. Стороны не комментируют нюансы дела, но мы узнали некоторые детали.

Старший сын Александра Градского 42-летний Даниил накануне суда сказал несколько слов журналистам о разделе наследства отца: «Моя мать никогда не делила имущество... Она подала иск и имеет право... Это единственный способ решить эту ситуацию цивилизованно».

Композитор, поэт, певец Александр Градский умер в ноябре 2021 года. Через полгода родственники должны были вступить в наследство. Наследники, между которыми должны были в равных долях делить имущество и деньги мэтра: его вдова 42-летняя Марина Градская (Коташенко до замужества), их сыновья с Градским 8-летний Саша и 4-летний Иван. А также двое детей Градского от третьего брака - 42-летний сын Даниил и 36-летняя дочь Мария. Однако аккурат накануне вступления 5 наследников в наследство в суд поступил иск от третьей жены Градского – Ольга была в браке со звездой с 1980 по 2001 год, она мать его старших детей. Говорят, что Александр Борисович обеспечил старших детей жильем, они ни в чем не нуждались. Их мать 61-летняя Ольга Градская утверждает, что после развода не делила с бывшим мужем его имущество, потому претендует на это сейчас. Если суд удовлетворит ее иск, то у Градского станет не 5, а 6 наследников. Дети Даниил и Мария поддерживают мать, так как в этом случае в их семье останется больше имущества отца – столько же сколько у вдовы и ее несовершеннолетних детей.

Третья жена народного артиста подала иск к вдове (Марина также представляет интересы своих несовершеннолетних сыновей) и своим детям, чтобы выделить еще одну часть наследства. Фото: сайт суда

Заседания суда неоднократно переносились, так как каждая из сторон заказывает серьезные экспертизы. Ольге Градской предстоит обосновать в суде почему она пропустила трехлетний срок исковой давности и обратилась с иском в суд спустя 21 год после развода. Кстати, недавно завершился похожий процесс. У Бориса Юрьевича Грачевского пять наследников: вдова и их с основателем «Ералаша» несовершеннолетний сын, несовершеннолетняя дочь от второго брака и двое взрослых детей от первого брака. Накануне их вступления в наследство первая жена мэтра Галина Грачевская (мать двух его старших детей) подала иск ко всем наследникам, чтобы выделить свою долю. Первый брак Грачевского продлился 35 лет и был расторгнут 15 лет назад. Галина утверждала, что помогала Грачевскому создавать «Ералаш», поэтому имеет право на часть бизнеса, который не делила ранее. Суд отказал в исковых требованиях Галине Грачевской. Срок давности по таким искам – три года после развода.

По слухам экс-жена Градского может попробовать доказать в суде, что брак, который заключил Александр Борисович чуть больше чем за месяц до смерти – недействителен. Хотя это почти бесперспективно. Александр Градский состоял в отношениях с любимой женщиной Мариной Коташенко почти 18 лет. Марина родила Градскому двух сыновей. Брак пара зарегистрировала чуть более чем за месяц до смерти Александра Борисовича. Градский уже тогда плохо себя чувствовал и решил позаботиться, чтобы мать его несовершеннолетних детей официально стала женой и наследницей – так Марина получила фамилию Градская. Говорили, что Александр Борисович жил последнее время в квартире в центре Москвы, а Марина с детьми в подмосковном доме. Так было удобнее — в городе у Градского была работа. Воссоединялась семья на выходных. При жизни Градского его жена Марина и его старшие дети не дружили, не общались. А сейчас тем более…

По слухам жилая и коммерческая недвижимость, машины, имущество Градского потянут на 400 миллионов рублей. Также в наследственной массе – авторские права на произведения маэстро.

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