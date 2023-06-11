Таблетки с алкоголем и без рецепта: названы самые частые ошибки россиян при лечении

Эксперты провели социологическое исследование, чтобы выяснить, чем чаще всего грешат пациенты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Успех лечения зависит не только от навыков врачей, доступности обследований, лечения и медикаментов. Сознательность пациентов играет не меньшую роль, подчеркивают медики. Если больной игнорирует предписания докторов, то вряд ли можно винить во всех проблемах со здоровьем «плохую медицину».

Эксперты аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгресс» провели социологическое исследование, чтобы выяснить: чем чаще всего грешат пациенты? Во всероссийском опросе приняли участие тысяча человек из разных регионов страны. Респондентов попросили признаться: какие нарушения при лечении они совершали в последние три года?

Топ самых распространенных ошибочных действий выглядит так:

- покупка рецептурного препарата без рецепта и назначения врача. В том, что практикуют это, признались 44% опрошенных. Женщины занимаются таким самолечением ощутимо чаще мужчин: 48% против 39% (что вполне объяснимо: женский пол вообще внимательнее относится к здоровью и лечит как себя, так и своих домочадцев);

- нарушение условий хранения лекарств дома - 22% участников опроса. Речь идет об игнорировании таких правил, прописанных в инструкции, как хранение при определенной температуре, влажности, освещении и т. д. Чаще всего не обращают внимания на аннотации к таблеткам россияне 35 - 44 лет (27%);

- употребление спиртных напитков во время курсов приема лекарств. В таком грехе признался каждый пятый (20%). Чаще это делали мужчины (25% против 16% женщин), люди 25-34 лет (23%), а также россияне с хорошим финансовым положением (33%). Чем чревато подобное легкомыслие - см. ниже;

- прием лекарств с истекшим сроком годности. 18% респондентов пожалели выбрасывать просроченное добро. Чем это для них обернулось, исследователи не выясняли. Наиболее «экономными» и отважными оказались мужчины - принимать старые таблетки рискнули 20% против 17% женщин. А также молодые россияне 18-24 лет (23%) и, как ни странно, граждане с хорошим достатком (24%).

Пять жидкостей, которыми нельзя запивать лекарства

Разумеется, все мы знаем, что лучше всего запивать таблетки простой чистой водой. Но на практике поступаем так не всегда. Какие напитки нельзя сочетать с приемом лекарств и чем может навредить совместное употребление, рассказали медицинские эксперты официального Телеграм-канала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

1. Алкоголь.

Сочетание этанола с таблетками - самое опасное. Алкоголь может как снижать эффективность лекарств, так и усугублять побочные эффекты. Вплоть до развития тяжелых кровотечений, сердечной недостаточности, комы.

2. Кофе, чай и энергетики.

Все эти напитки содержат кофеин, который является мощным стимулятором, а также влияет на переработку лекарств в печени. Среди возможных последствий запивания таблеток чаем или кофе - снижение лечебного эффекта препаратов, увеличение риска кровотечений, повышение давления.

3. Молоко.

Содержащиеся в нем кальций, магний и железо могут снизить эффективность антибиотиков. Также эти вещества ускоряют выведение лекарств из организма, ухудшая эффективность лечения.

4. Соки

Грейпфрутовый сок усиливает действие некоторых лекарств почти в пять раз, предупреждают специалисты. При этом усиливаются и побочные эффекты. Кроме того, во фруктовых и овощных соках содержатся кислоты, которые разрушают структуру таблеток.

5. Газированная вода

Минеральная и газированная вода содержат компоненты, которые могут вступить в химическую реакцию с лекарственными средствами. Последствия - нежелательные реакции (тошнота, головокружение, сонливость) и ослабление лечебного эффекта препаратов. Наиболее заметно минералка может снизить эффективность антибиотиков, противовоспалительных и седативных средств, отмечают эксперты.

НА ЗАМЕТКУ

А как правильно?

Чтобы лекарство правильно подействовало, запивайте его 100–200 мл воды чистой питьевой воды без газа, советуют врачи. Также обязательно обращайте внимание на дозировку, время суток (утро или вечер) и сочетание с приемами пищи (до, во время, после или независимо от еды). Все эти условия уточняйте у доктора, назначающего препарат - в инструкции не всегда указываются такие нюансы.

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