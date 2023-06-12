Собаки заживо грызут людей и разносят паразитарный рак: К чему привел запрет на отстрел бездомных животных в России

Госдума будет пересматривать неэффективный законопроект об отлове бездомных собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас решается судьба ОСВВ: отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска обратно на улицы бродячих собак. Именно так закон с 2018 года заставлял муниципалитеты обращаться с животными, и это обернулось катастрофой: стаи на улицах бросаются на прохожих, четыре человека с начала этого года сожраны заживо. Собаки раскапывают свежие могилы, кусают в песочницах детей за лицо, играя, отрывают бамперы от машин…

Госдума, наконец, услышала вопль народа о помощи и рассматривает законопроект, отменяющий неэффективный метод, но сильно и зоозащитное лобби. Что победит: гуманность по отношению к собакам или гуманность по отношению к людям?

В канун решающей битвы мы решили задать семь наивных вопросов.

1. КОЛИЧЕСТВО УКУСОВ ПОВЫШАЕТСЯ ИЛИ СНИЖАЕТСЯ?

Депутат Владимир Бурматов, крестный отец 498-го закона «Об ответственном обращении с животными», «подарившего» нам ОСВВ, в многочисленных интервью утверждает: «Вектор гуманности работает. Статистика говорит, что нападений каждый год становится меньше». Мы сначала не поверили своим ушам, ведь новостями о собаках, отбирающих сумки у пенсионерок, забиты все паблики!

Мы запросили Роспотребнадзор, и ведомство ответило: «По поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными в медицинские организации обратилось:

в 2019 году (закон только был принят) – более 397 тысяч 200 человек,

в 2020 году (закон заработал) – уже более 338 тысяч 300 человек,

в 2021 году – более 333 тысяч человек».

И, правда, устойчивое снижение! Кому верить, статистике или своим глазам?

После отлова и стерилизации бездомных псов возвращают на улицы городов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отвечает Елена Типикина, писатель, 40 лет пишущая о животных, член клуба служебного собаководства с 1985 года:

- Вы видели, какую статистику вам дали? С 2019 года, с момента принятия закона, Роспотребнадзор закрыл цифры о нападениях собак, и подменил их цифрами об укусах и ослюнениях всех животных, и добиться правды не удается даже депутатскими запросами! И точно так же Следственный комитет и Минздрав отказываются предоставить аккумулированные сведения о нападениях собак даже в случае нанесения людям увечий и причинения смерти!

Но я расскажу вам, что делать. Идете на сайты региональных подразделений Роспотребнадзора и ищете там информацию по бешенству: ее они закрыть не могут.

Вот, например, управление по Ростовской области пишет: «Количество лиц, обратившихся в лечебно-профилактические организации с укусами животных за 6 месяцев 2022 года – 5852 человека, в том числе от укусов собак пострадали 4354 человека, что выше уровня среднемноголетнего показателя в два раза». В два раза больше собаки стали кусать людей!

И плюс-минус такая же картина будет в каждом регионе, вот Волгоградская область: обращений в медучреждения по поводу укусов и ослюнений в 2022 году стало больше на треть!

В некоторых регионах уже нет антирабических вакцин, у нас катастрофа по бешенству…

Закрыв статистику, государство, видимо, хотело смягчить проблему: знакомая стратегия, и она даже работает! Пока сконструированная виртуальная реальность не вступит в слишком явное противоречие с творящимся на улицах.

Менее агрессивными после стерилизации бездомные собаки не становятся. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

2. А ПОЧЕМУ ТАК? НАМ ЖЕ ОБЕЩАЛИ СНИЖЕНИЕ АГРЕССИИ?

Когда программу ОСВВ принимали, зоозащитники обещали нам а) снижение популяции, ведь, если собак кастрировать, они не смогут рожать новых щенков, б) снижение агрессии, то есть, доживающие век на улице стерильные псы будут добрые, толстые и ласковые. Но что-то пошло не так…

Комментирует биолог Владимир Рыбалко:

- Снижение численности методом ОСВВ возможно, только если разом стерилизовать 80 процентов сук в популяции и перекрыть приток в нее новых животных: например, самовыгульных. Первое малореально, а второе не было сделано, как итог, отсутствие отлова привело не к уменьшению, а к увеличению количества животных.

Дополняет Елена Типикина:

- Все собаки, выпущенные по программе ОСВВ, регулярно демонстрируют территориальную агрессию (охрану ареала обитания, лежек), агрессию социального доминирования, агрессию самозащиты при испуге, агрессию преследования хищником жертвы, агрессию при болевом синдроме, агрессию охраны пищевых ресурсов (миски, помойки, пищи). Кастрация лишает собаку только одного вида агрессии: охраны потомства матерью-сукой, все остальные никуда не деваются, потому что являются поведенческой нормой для каждого представителя вида собака. Собака – коллективный стайный охотничий территориальный хищник, она всегда будет сбиваться в стаи и нападать: она так играет и развлекается.

Как результат, в России уже есть нападения биркованных стай: на месте гибели 8-летнего М., съеденного в Оренбурге на Пасху, были обнаружены три собаки с бирками. В 2020 году в Улан-Удэ собаки съели лицо 20-летней Тани Лоскутниковой: у девушки разом не стало носа и всех мышц лица, наружу торчали глазные яблоки. Рядом располагался приют: стерилизованные собаки свободно выходили за дырявый забор и возвращались обратно; жители долго митинговали и требовали от властей перенести заведение…

В Оренбурге сегодня, 16 апреля 2023 года, стая собак насмерть загрызла ребенка в Промышленном районе. Фото: СК Оренбургской области

3. ПОЛУЧАЕТСЯ, УЗАКОНИВ ВЫПУСК СОБАК НА УЛИЦЫ, ВЛАСТИ ЗАВЕДОМО НАРУШИЛИ ПРАВО ЛЮДЕЙ?

Спор, должны ли собаки свободно жить на улицах, был главным при обсуждении ОСВВ. Зоозащитники объясняли, что стаи – неотъемлемый элемент городской среды, а тот, кто боится или брезгует, не хочет играть с ребенком в песочнице, в которой спят бродячие псы, должен просто потерпеть, переломить себя! В конце концов, сходить к врачу и выписать успокоительное, но собаки обязательно должны жить на улицах!

В 2008 году корреспондент «КП» своими ушами слышал это от основоположника ОСВВ в России Ильи Блувштейна, и потому анализ сложившейся правовой системы вполне способен провести самостоятельно.

По 498-му закону простерилизованных собак запрещено убирать с улиц, даже если они лают и не впускают детей в школьные дворы, преграждают вход в супермаркет, на глазах людей разрывают кошек. Усыпить их нельзя, даже если они забрались в хлев и перерезали всех кур и коз. Отстреливать запрещено, даже если стая методично уничтожает в заповеднике краснокнижных косуль, птиц наземного гнездования и всю фауну вплоть до ежей… Кстати, застрелить нельзя даже собаку-людоеда: с улицы ее уберут, но не накажут и будут содержать до естественной смерти, - а вот если человек убьет собаку, напавшую на его ребенка, на него возбудят уголовное дело.

То есть, собака получила гораздо больше прав, чем человек. Ее право на жизнь абсолютно, а право человека (вида, который собака иногда употребляет в пищу) – нет. Мы имеем примат, приоритет права собаки над правом человека. 498-й закон разом отменил закрепленные в Конституции право человека на безопасную среду (собаки сделали ее небезопасной), право на жизнь (дикие звери на улицах ее отнимают) и право на защиту частной собственности.

Были случаи, когда стаи отбирали у пенсионеров сумки с продуктами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4. КАК ВЫШЛО, ЧТО ЗАКОН БЫЛ ПРИНЯТ?

Как юристы пропустили такой закон? Ведь каждый законопроект проходит экспертизу в Правовом управлении Госдумы, свои заключения дают Правительство и другие структуры федеральной власти, а 498-й закон «Об ответственном обращении с животными» обсуждали так громко, что высказаться мог и Конституционный суд…

- На заседания профильного комитета Госдумы, где обсуждался документ, не пускали ни одного зоолога, ветеринара или кинолога: на профессионалов просто не заказывали пропуска, зато внутрь свободно проходили актер Ярмольник и певица Илона Броневицкая. Материалы в СМИ против закона блокировались звонками «сверху». ОСВВ «протащили», используя мощный административный ресурс, и сделали это четыре самых богатых региона России…

Поскольку комментарий эксперт согласился дать только анонимно, названия областей мы опустим.

Смысл коррупционной схемы такой: на территории города, к примеру, проживает 10 тысяч бездомных собак, за отлов, стерилизацию и вакцинацию одной особи с содержанием в приюте назначают от 10 до 20 тысяч рублей (бывает и больше). Денег подрядчикам выделяют на пять тысяч собак, в реальности те ловят сто, а остальных 4900 либо травят, либо вывозят в другой регион (из крупного города – в область), либо отправляют в лаборатории за границу (Германия, например, с удовольствием берет животных). В документах пишут, что стерилизовали все пять тысяч, деньги делят. Все счастливы, в том числе граждане: животные ведь убраны с улиц, значит, «закон работает»!

К сожалению, такие номера могут крутить только считанные муниципалитеты с собственными крупными бюджетами, а остальные получают субвенции из бюджетов региональных, и это слезы: директор департамента ЖКХ Оренбурга Анатолий Байкаров жаловался, что, при десяти тысячах собак в городе, денег выделили на 300, как результат, город кишит собаками.

Получается, четыре богатых региона, ради вывода бюджетных денег в частные карманы, поставили жителей остальных под удар. Ничего личного, только бизнес.

Исходя из этой версии, особенно смешно смотрятся утверждения зоозащитников: «Там, где деньги не разворовываются, все собаки стерилизованы, и нападений нет, а в Оренбурге просто коррупционеры!» Все с точностью до наоборот.

Когда по улицам бегают стаи бездомных собак, дети в опасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5. ПОЧЕМУ ДОМАШНИХ СОБАК ПРИВИВАЮТ КАЖДЫЙ ГОД, А БРОДЯЧИХ ПОВТОРНО ОБРАБАТЫВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО?

В 2019 году в Ульяновске разгорелся скандал: у 74-х курсантов Гвардейского суворовского училища был обнаружен эхинококкоз.

Эхинококк – ленточный глист, живущий в собаке. Собака выделяет яйца в окружающую среду (те самые кучки на траве), зараженную траву съедает овца (коза, любой домашний скот), и в ней вырастают плотные белые капсулы объемом до 12 литров (у коров – до 60 литров), это – промежуточная стадия развития глиста, овца -промежуточный хозяин. Собака съедает зараженное мясо – цикл закончен, развивается взрослая особь.

Так вот, человек – тоже промежуточный хозяин. Капсулы развиваются в мозгу, печени, сердце и достигают 40 сантиметров. Остановить их рост невозможно. Удалить их можно только хирургическим путем. Эхинококкоз по-другому называют - паразитарный рак.

Елена Типикина возмущается:

- Привлекли заведующую производством и инженера-технолога, якобы они нарушали санитарные правила, кормили детей некачественным мясом. Но в любой литературе написано: основным источником заражения человека являются инфицированные собаки, в группе риска лица, контактирующие с собаками! Дети ползали на полигонах, вдыхали миазмы: собак в Ульяновске толпы, экскременты на жаре высыхают в пыль…

Бездомные собаки - рассадники опасных заболеваний. Фото: Евгения ГУСЕВА

Страшное дело. Заболевание инвалидизирующее.

Спрашиваю:

- А почему не заболели другие жители Ульяновской области?

- А кто вам это сказал? У курсанта выявили болезнь на флюрографии, потому что проводили ежегодный плановый медосмотр: после этого все курсы прогнали через рентген, и только тогда поняли масштаб катастрофы! А, в общем, кисты могут бессимптомно развиваться 20 лет…

В общем, скажем откровенно: разумную причину, по которой закон строжайше запретил повторно вакцинировать собак, нам придумать не удалось. Через год после первой прививки животное снова подвержено всем болезням, но при этом становится неприкасаемо. Свободно стряхивает в песочницу из-под хвоста эхинококков.

Приюты для животных не решают острой проблемы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

6. НО МЫ ЖЕ ВЫБРОСИЛИ ЭТИХ СОБАК?

Обычно зоозащитники складывают бровки домиком: «Но мы же выбросили этих собак… Мы их расплодили: бездомные – потомки домашних…».

Давайте разберемся. Согласно современным представлениям, все нынешние породы собак происходят от волков: разделение генетических линий волков и собак произошло от сорока до четырнадцати тысяч лет назад. Человек тогда жил первобытно-общинным строем, в пещерах и стойбищах, и генетикой не занимался: не создавал новые виды животных, а одомашнивал имеющиеся. Одомашнил дикого тура, и, путем селекции, вывел из него корову. Одомашнил банкивскую джунглевую курицу получил курицу домашнюю, причем дикая до сих пор живет во влажных лесах Индии и может с домашней скрещиваться, они похожи.

То же и с собакой. Она появилась возле человеческих поселений сама, и часть ее вида была одомашнена (из этой части были выведены все породы), а часть осталась дикой и плодилась самостоятельно, на помойках. Подтверждения этому – гигантские популяции собак-парий в странах Азии и Африки, где вообще нет домашних собак, а дикие сотнями тысяч шныряют возле человеческого жилья как… крысы. Или тараканы.

Никто перед этими животными не виновен.

Стаи оккупируют детские площадки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

7. ЗАЧЕМ НАМ НАВЯЗЫВАЮТ ЧУВСТВО ВИНЫ?

Зоозащитники и люди, выступающие за очистку города от бродячих собак, называют друг друга психически больными: первые говорят, что маньяки-убийцы часто начинали с животных, вторые указывают, что ставить жизнь собаки выше жизни ребенка, писать: «Правильно она его съела, из него вырос бы живодер», - здоровые люди не могут.

На деле зоотусовка неоднородна: есть искренние идеологи, считающие, что человек, как вид, должен подвинуться и дать больше места дикой природе, как-то должен перестать есть мясо, держать рогатый скот и сильно сократить свою численность.

Есть коммерсанты, способные поддерживать жизнь в обожженном щенке с отрубленными лапами, потому что на искалеченного лучше подают. Это присосавшиеся.

Есть интеллигентные девушки, пишущие петиции о гуманности, но сами при этом живущие в Финляндии и Нидерландах : странах, где бродячие собаки отсутствуют как класс. Выбрав лично для себя санитарию, россиян они учат жить по пояс в блохах, причем против порядков новой родины голос не поднимают. Похоже, это агенты влияния Запада.

И есть малоадекватные женщины пенсионных лет, бездетные, скандальные, прикармливающие собак на детских площадках, невзирая на просьбы соседей и покусанных детей.

Все эти люди сейчас решают нашу судьбу. Кого-то наша власть послушает, их или нас?

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