«Дедушка проснулся на крыше, а бабушки рядом нет». Наводнение почти ушло из голой пристани, но людей все эвакуируют - под обстрелами в по пояс в ядовитой воде.

В Голой Пристани работают волонтёры, съехавшиеся из разных мест. Спасают людей и животных, доставляют продукты и воду. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«Я ваш МЧС»

Пострадавших от потопа людей вывозят в тыловые города Херсонской области, размещают в общежитиях и пансионатах. В одном из таких заведений в приморском Скадовске поселился и я. Оно было единственным, где нашлось свободное место, возможно оттого, что в его главный корпус в декабре прилетел хаймарс, и здание выкрутило наизнанку вместе со стенами и лестницами. Но в моей комнате есть стены, крыша, окно и даже горячая вода в душе. Что ещё нужно для счастья?

Иду на кухню ставить чай и знакомлюсь с Галей - беженкой из Голой Пристани. Галя – молодая крепкая женщина, раньше занималась пауэрлифтингом, поэтому не выглядит несчастной, но поделиться пережитым ей хочется. Она рассказывает свою историю спокойно, чуть печально, как бы намекая: «вы б на такое поглядели, что я видела, так от страха бы наверное померли»:

- В ночь на 7-е, когда вода затапливала город, такие крики были, что волосы дыбом на голове стояли! Собаки выли страшно. Многие были к будкам прицеплены, так эти будки плавали, одна из них, я видела, за крышу дома зацепилась. Мы живём в доме за рынком. Сидели на крыше, тут парень приплыл на лодке, и кричит: «давайте ко мне!». А лодка маленькая, не лодка, а таз для стирки. Я говорю: «мы МЧС ждём». А парень: «я ваш МЧС, давайте быстрее!» А нас 7 человек. Дед весь мокрый из окна высовывается, матерится: «я на этой штуке не поплыву, лучше здесь утону!» Еле уговорили его. Погрузились в лодку, она бортом вровень с водой была, главное – не раскачивать. А вёсел не было, нашли лопату для уборки снега, и ей гребли. Хватались руками за электрические провода, они уже не под напряжением были, и так лодку тянули. Три раза попали под обстрел. Собак наших пришлось бросить. У нас их три: дворняга Бимка, немецкая легавая Гуч и овчарка Ника. Они друг другу помогали из воды на крышу выбираться. Бимка стол деревянный нашёл и на нём между домов плавал. Они и сейчас там сидят, на крыше: едят тую, вишню, виноградные листья. Я за них не переживаю, выживут. Потом их заберём, когда вода спадёт, и гражданских начнут в город пускать.

Здесь в воскресенье прошел проливной дождь, но несмотря на него, днепровская вода частично ушла. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

После прорыва дамбы доливали воду

Здесь в воскресенье прошел проливной дождь, но несмотря на него, днепровская вода частично ушла. Можно заехать на машине туда, где ещё вчера ходили лодки и плавали холодильники.

У поворота в Голую Пристань брошен расстрелянный автобус, весь в дырах. Два дня назад, когда людей эвакуировали из затопленного города, украинский снаряд прилетел прямо сюда. Убило водителя и 33-летнюю беременную женщину. Теперь этот автобус стоит на въезде вроде памятника современной Украине: советские они у себя сносят, а вот такие у нас ставят.

Останавливаюсь у продуктового магазинчика. Ещё вчера он был затоплен, а сегодня в нём уже орудует хозяйка - пытается вывезти хоть что-то целое: консервы, банки, бутылки. Весь магазин, точнее то, что от него осталось, помещается в нескольких полиэтиленовых пакетах, которые она выносит с усталым видом и кладёт в багажник «жигулей». С начала катастрофы ни один магазин в городе не работает.

Ещё одни «жигули» подъезжают на скорости к краю воды, из машины выскакивает молодой парень, вытаскивает скрученную резиновую лодку и начинает накачивать. Дальше на колёсах не проедешь. Пробовали военные на УАЗе, проехали с полсотни метров и вернулись.

У поворота в Голую Пристань брошен расстрелянный автобус, весь в дырах. Два дня назад, когда людей эвакуировали из затопленного города, украинский снаряд прилетел прямо сюда. Убило водителя и 33-летнюю беременную женщину. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Парня зовут Ярослав, он пытается вытащить из города своих родственников или хотя бы отвезти им еды, потому что родственники упёрлись и эвакуироваться не хотят.

- Там ужас! – рассказывает Ярослав, яростно нажимая ногой на помпу насоса. – Люди и собаки сидят на крышах. Часть людей выехала, другая остаётся. Выглядывают из окон, машут руками, кричат: дайте еды для собак. А уезжать не хотят. Я сам с Голой Пристани. Мой дом утонул, да и города больше нет. Дай Бог, что наша русская команда всё отстроит, выгонит этого гада, обстрелявшего горожан, пытавшихся эвакуироваться. Раньше в городе 17 тысяч человек жило, но многие уехали, когда случилась трагедия в Херсоне. Сейчас город почти пустой. Тем, кто остался, я везу тушенку, воду, хлеб, крупу, бензин для генераторов. А они там костры палят, еду готовят.

Пару дней назад город и вовсе был похож на мистический Китеж-град - смотришь на воду, а под ней крыши домов. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А ты здесь всю жизнь прожил?

- Всю. Никуда не собирался уезжать, ни в какие Европы. Мы ведь думали, что закончатся обстрелы, заберут Херсон и будем жить как жили. Город начал развиваться, заходили разные службы, у меня мать работала начальницей налоговой. Всё было в порядке. А потом россияне ушли из Херсона, ВСУ всю логистику разрушили - Антоновского моста больше нет, оставалась дорога по дамбе через Каховку, а теперь и дамбы нет. Вот тогда у нас начался ад: ежедневные прилёты, людей стали убивать. А у нас пути назад нет, мы же для украинцев коллаборанты страшные. А у нас вся семья за Россию! Я сам русский наполовину.

- Диверсанты не пытались проникнуть в Голую Пристань по воде?

- Я молюсь, чтобы вода ушла, и русские солдаты вернулись. Переживаю, чтобы ВСУ-шники сюда не залетели. Меня сразу расстреляют. Я один из первых, кто кричал «Россия». У меня мать на «Миротворце».

- А что ты думаешь про разрушение дамбы?

- Так они постоянно по ней стреляли, ещё и воду с ДнепроГЭС сливали. И первые дни после прорыва дамбы продолжали воду сливать! Понимаешь, какие люди? Мы в 2019 как думали: Зеленский придёт, войну закончит. Я же за него топил против Порошенко! Мерзавец кричал: я всё закончу, будет русский язык, все равноправны! А сейчас что? Мне оно нужно, на мове общаться? Мы всегда были русскоязычным краем. Ну суржик в селе, понятно. Но зачем вы суёте нам эту националистическую дрянь? У меня дед-ветеран в гробу переворачивается, когда они «Слава Бандере» кричат. А мой дядя на словах постоянно Россию «побеждает». Здесь рядом живет. Ну, ничего. Всё будет Россия. Главное сейчас контрнаступление выдержать.

Мы могли бы как дед Мазай проплыть по городу и набрать полную лодку собак, кошек, а может и пару коз, но куда их девать? Говорят, животных собирают волонтёры из Крыма. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Шайба! Шайбочка!

Ярослав прыгает в лодку и уплывает. Меня он не может взять с собой, потому что возможно не вернётся до утра. Но я нахожу другую лодку. В ней тётя Лида и её сын Анатолий плывут в ближайший район, в надежде спасти вещи из затопленного дома. Чтобы сесть в лодку, приходится снять обувь и пройти немного по воде. Плавающие в округе трупы скотины не видны, и я стараюсь не думать о том, что вода заражена. Иду осторожно, чтобы не наступить на железки и стёкла.

Становится глубже, мы прыгаем в лодку и гребём, приветственно машем рукой военным на моторном катере.

- Вон смотри, здесь вода по крышу была, а сейчас спала. - показывает Анатолий. - Мы вчера плавали, так проплывали над забором. А вон новый дом рухнул, всего пять лет назад построили…

Из воды торчат дорожные знаки, электрические столбы, кусты и деревья. Похоже на мангровые заросли, не хватает крокодилов – думаю я под мерный скрип вёсел. Когда начинаются жилые постройки, представляю себе Венецию – на лодке можно заплыть в открытые ворота, к самому крыльцу. Пару дней назад город и вовсе был похож на мистический Китеж-град - смотришь на воду, а под ней крыши домов.

Из воды торчат дорожные знаки, электрические столбы, кусты и деревья. Похоже на мангровые заросли, не хватает крокодилов – думаю я под мерный скрип вёсел. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Привет, соседи! Как вы? – кричит из лодки тётя Лида, заметив копошение во дворе напротив её дома. Соседи перекидываются радостно-сокрушенными возгласами. Они товарищи по несчастью и счастливы видеть друг друга живыми.

Саманный домик тёти Лиды едва не рухнул, вода подмыла глину и солому, доски на полу разбухли как тело утопленника. Некоторые соседние дома не выдержали, у них обвалились стены или покосились крыши.

Саманный домик тёти Лиды едва не рухнул, вода подмыла глину и солому, доски на полу разбухли как тело утопленника. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Тётя Лида хозяйственно складывает в узлы сохранившуюся одежду и обувь. В доме вода была до потолка. На крыше сарая Анатолий замечает дрожащую от холода собачку:

- Шайба! Шайбочка! – кричит он. Хватает её, укутывает в свитер, сажает в лодку.

Мы могли бы как дед Мазай проплыть по городу и набрать полную лодку собак, кошек, а может и пару коз, но куда их девать? Говорят, животных собирают волонтёры из Крыма.

Загрузив гондолу тюками, тазами и прочим имуществом, движемся в обратный путь.

У волонтеров свои дети в промокших домах

В Голой Пристани работают волонтёры, съехавшиеся из разных мест. Спасают людей и животных, доставляют продукты и воду.

- Люди сидят на крышах, - рассказывает воронежский волонтёр Катя, - Но не всегда хотят, чтобы их оттуда сняли. На одной из крыш развели костёр и жарили шашлыки, эвакуироваться не стали. А я пыталась спасти кошку, но мы не смогли подойти на резиновой лодке, там доски с гвоздями плавали. Подумала, на следующий день заберу, приплыли – и нет уже кошки. Лучше бы я тогда вплавь к ней добралась.

Сегодня отправили два автобуса со спасёнными людьми, ждут новых - на катерах. Очень близко хлопают выходы и прилёты. Под ногами хлюпает ядовитая вода. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Местный волонтёр Сергей с первого дня катастрофы развозит людям продукты.

- Я пережил несколько эвакуаций, - говорит он. – Сначала уехал из Херсона в Голую Пристань. Теперь отсюда пришлось бежать, поэтому я хорошо знаю, что такое беда, и пытаюсь помочь людям. Они морально подавлены. А не уезжают, потому что думают, что всё обойдётся, город высохнет. Мы ходили в район пятиэтажек, там вода дошла до середины второго этажа. Люди на 3-м и 4-м этажах сидят. Грунт песчаный, и есть опасность, что пятиэтажка просто рухнет. Света нет, питьевой воды нет.

Волонтёр Елена родилась на Сахалине, а в Голой Пристани прожила 40 лет.

- Всю жизнь здесь живем, и всю жизнь бедствуем, - говорит она. - В 90-х было тяжело. Потом при Украине еле выживали, хотя я на трех работах работала. Сейчас люди недовольны, ругаются. Если я от них гадости слышу, то думаю, лучше бы собаку спасти, чем такого человека. Я четыре дня бегаю тут с хлебом, с памперсами, а у меня самой 4-летний ребенок в промокшем доме сидит. Всё развалилось, всё плавает. Вонь трупная, гадкая. В доме вода была до середины окна. Дай Бог, чтобы всё наладилось, чтобы здесь была Россия, иначе не сможем жить. Так ведь нам еще и угрожают из-за того, что приняли российское гражданство - через СМИ. У нас украинское телевидение работает, а русского вообще нет. Когда началась спецоперация - русское появилось, а как украинцы снова Херсон заняли - опять украинское. Люди только его и слушают - больше нечего. Им сейчас спасатели говорят «эвакуируйтесь», а они боятся, что их на Колыму отправят. Или тут по телевизору Зеленский сказал про Крым, что там всё плохо, что ничего нового не построили. И они верят же. А мне обидно за Россию, за 9 мая. У меня дед воевал и его шестеро братьев.

Спасатели в форме - это мишень

Я подъезжаю к месту эвакуации. Спасатели в форме МЧС прячутся в тени деревьев, чтобы их не было видно с беспилотников, по скоплению людей обязательно будет прилёт. Сегодня отправили два автобуса со спасёнными людьми, ждут новых - на катерах. Очень близко хлопают выходы и прилёты. Под ногами хлюпает ядовитая вода.

По дороге проходит молодой волонтёр с чёрным котом в руках и пытается его куда-нибудь пристроить, но спасатели кота не берут, тот возмущенно мявкает, и волонтёр несёт его дальше.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Некоторые спасатели ходят в гражданской одежде, чтобы не привлекать внимания.

- Я здесь 6-й день с начала прорыва, - рассказывает мне сотрудник МЧС Сергей. Он, кажется, единственный тут в яркой форме, хотя похож в ней на живую мишень. - Позавчера по нам было три прилёта. Приехал спецназ МВД, у них катера с хорошими моторами, решили помочь вывезти людей. Катера большие, приметные. Мы вышли с ними, стали показывать дорогу, собрали людей. Но в городе сидят корректировщики и украинцы по их данным прямо по катерам с людьми открыли огонь. Мы еле выбрались. В тот же день 80-летнего дедушку с крыши сняли. Он спрашивает: вы мою бабушку не видели? Уснул на крыше вместе с бабушкой, а утром проснулся, бабушки рядом нет. Ночью свалилась с крыши и утонула. Питьевой воды не было, дедушка пил речную воду и отравился. Мы его отправили в больницу. Когда начался потоп, люди даже одеться не успевали. Мы бабушек снимали с крыши в ночнушках, обматывали простыней. В пансионатах больше полутора тысяч людей разместили. А вот то, что пишут в телеграме о розыске людей – на 90% фейки. Приходит сигнал с Польши, дескать, у меня там родители, съездите, посмотрите. Корректировщик смотрит, лодка по адресу пришла, в ней сотрудники МЧС России, и сразу сообщает артиллерии.

Вспомнили историю, как один из вражеских корректировщиков из окна 4-го этажа увидел, что в гостинице напротив его дома поселились российские военные. Он передал координаты в ВСУ, прилетел хаймарс. Но военные к тому времени из гостиницы выехали, а хаймарс оказался не очень высокоточным, и попал почти в дом корректировщика.

Я подумал, какой происходит ужас: людей ограбили, затопили водой, уничтожили их дома и имущество, каждый день обстреливают, и при этом оставляют им единственную трактовку событий – украинскую. Другую им взять негде. Они смотрят украинское ТВ и каждый день слышат, что во всём виноваты русские. Отобрав у них всё, отобрали главное – правду. Они даже выругаться не могут в правильную сторону и ругаются наугад, прямо как стреляет украинская артиллерия - пытаясь причинить русским ущерб, готовы наводить ракеты на собственный дом.

И какое счастье, что рядом живут люди, способные не слушать чепуху, а просто помогать своим: спасать, вывозить, кормить, лечить. Пока таких людей больше, в Херсонской области всё будет хорошо.

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