Людей снимали с крыш, дома тонули на глазах, у монастыря видны лишь купола: Горечь, страхи и надежда затопленных Новокаховской ГЭС сел

Катастрофа случилась 6 июня Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Когда едешь в новое опасное место, оно кажется страшнее, чем то, откуда приехал. Так и сейчас, по пути в Новую Каховку и к затопленным сёлам, я думал: «Куда еду? Что там будет?» Так ведь было хорошо в Белгородской области и в привычном уютном Донецке! А впереди – вселенский потоп, лесные пожары и обстрелы, просто комбо. Откуда люди берут силы, чтобы перенести такое количество несчастий?!

Откуда люди берут силы, чтобы перенести такое количество несчастий?... Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- В Новой Каховке гостиниц нет, - сообщили мне на въездном блок-посту. – Ночевать негде, а в 21:00 начинается комендантский час, так что вернётесь и будете спать в машине на посту.

Я подумал, что это не худший вариант. Лишь бы успеть до ночи раздать коробки с гуманитаркой: у меня полмашины детских вещей, и сиденья из-за этого не откидываются, так что придется спать вертикально.

ЛЕНИНУ ПО ШЕЮ

Окраина Новой Каховки похожа на разбитый Мариуполь и прифронтовые районы Донецка: слишком тихо, разбитые заводские корпуса, сгоревшие автомобили и ни одного человека, чтобы спросить дорогу. Поэтому я страшно обрадовался случайному велосипедисту.

На улицах никого, чтоб спросить дорогу. Поэтому корреспондент «КП» страшно обрадовался случайному велосипедисту Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Не подумайте за хамство, - извинился краснолицый велосипедист. – Нет ли у вас немного гривен для поправки здоровья? Можно рублями.

Я выдал ему сто рублей, и велосипедист сообщил, что город почти высох, но на Днепровский проспект выходить не стоит - застрелят. Краснолицый заговорщицки повращал глазами и скрылся во дворе, оставив меня жалеть о напрасно потраченных ста рублях.

Старый центр Новой Каховки – удивительно зелёный и приятный, с изящной сталинской архитектурой. Вечером на его тенистых улочках почти никого не встретишь. Все стараются закончить дела в первой половине дня, а после обеда прячутся по домам от украинских обстрелов.

Стены повалены, крыши скособочены Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Воды было так много, что Ленину по шею было, - рассказали встретившиеся мне женщины, имея ввиду памятник вождю возле Дворца Культуры.

РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ

В городе было тихо. Лишь раздавался шум работающего генератора, я пошёл на звук и вышел к зданию городской администрации, из подвала которой выкачивали воду. Несмотря на поздний час, меня принял местный глава Владимир Леонтьев. Он выглядел уставшим - не спал несколько дней.

Местный глава Владимир Леонтьев выглядел уставшим - не спал несколько дней Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Я не поверил, когда мне сообщили, - признался мне он. – Это акт невероятной степени цинизма и человеконенавистничества! Хотя мы к этому готовились: Каховская ГЭС обстреливалась противником с июля прошлого года, по плотине сотни раз били высокоточным оружием - хаймарсами, ракетами HARM. Катастрофа случилась 6 июня, а ещё 4 и 5 числа они сбросили с ДнепроГЭС очень много воды, повысив её уровень здесь больше чем на метр и усилив давление на плотину.

- Зачем они это сделали?

- Могу только предположить. Дело в том, что российские войска укрепили свои позиции на левом берегу и на островах. Возможно, украинцы хотели исключить возможность переправы на правый берег? Им нужен был инфоповод, чтобы создать катастрофу и переложить вину за неё на Россию. Дьявол живёт на правом берегу Днепра!

Украинцам нужен был инфоповод, чтобы создать катастрофу и переложить вину за нее на Россию Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Что с городом?

- Вода поднялась на 12-13 метров. Было затоплено 700 домов. Часть снесло водой, и они сейчас где-то под Одессой. ГЭС разрушена. Мы с военными эвакуировали больше тысячи человек. Огромный урон частному подворью - люди выращивали в теплицах огурцы, помидоры, клубнику, зелень, в одном из хозяйств было больше 200 свиней, и сейчас они погибли. Затоплены кладбища, нарушена работа четырех канализационных станций. Смыт национальный парк, где жили тысячи краснокнижных птиц, кабаны, косули, еноты, лисы, огромные речные черепахи. Разрушены две школы, детский сад, несколько медпунктов, два дворца культуры, огромное количество электросетей. Затоплен Корсунский женский монастырь, работающий с середины 18-го века (сейчас он под водой - от него видны лишь купола одной из башен, на которой гнездятся аисты).

Разрушены две школы, детский сад, несколько медпунктов, два дворца культуры, огромное количество электросетей... Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Трагедии такого масштаба и не было, наверное, никогда?

- Да что вы! Даже от аварии на Чернобыльской АЭС последствия были меньше. Ущерб экологии колоссальный! Будет засоление вод (раньше вода не поднималась с лимана, а теперь морское течение пойдет сюда). У нас была мелиорация пахотной земли юга Херсонской и Запорожской областей. Теперь Каховский магистральный канал и Северокрымский канал перестали снабжаться водой. Снизился уровень пресной воды, которую мы берем из артезианских скважин. Ниже по течению было затоплено 36 населенных пунктов. Эвакуируемых людей обстреливают: одна женщина погибла, многие ранены, спасатели, волонтеры, кто помогает эвакуации, чудом уцелели, когда на них с дрона сбросили гранату.

УЕХАЛ БЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Глава поинтересовался, где я буду ночевать, и распорядился разместить меня на ночь в пункте временного размещения вместе с беженцами (всё лучше, чем спать в машине на блок-посту). А детским вещам он обрадовался.

ПВР временно находится в двухэтажном здании общежития. Я занял место в углу комнаты, предварительно посмотрев, в какую сторону полетят осколки стекол в случае прилёта. Беженцы поставили на огонь чайник и пригласили меня присоединиться к ним. У одних дома были затоплены, у других сожжены.

У одних дома были затоплены, у других сожжены Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Дом 62-летнего Сергея в селе Корсуновка смыло. Он рассказывает об этом охотно и беззлобно.

- Я шёл к дому, вода прибывала, сначала по щиколотку, потом по пояс, по шею, я уже на цыпочках шел, но понял, что не дойду и пошёл обратно. Соседи собирали вещи и пытались на машине уехать, а я смотрю, их машина уже под водой. Разлив тут иногда случается, а я жил наверху - на 4-метровом бугре - и радовался, что вода никогда до меня не достанет, а сейчас только второй этаж дома видно.

Частному подворью нанесен огромный урон Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Что теперь будете делать?

- Да, говорят, что повезут в Геническ в пансионат. Может документы сделают. А то у меня паспорта нет. С паспортом я бы поехал, ну хоть… в Заполярье. Я работал 7 лет в Якутии. Мне так северная природа нравится!

СТАЛ БОМЖОМ НА СТАРОСТИ ЛЕТ

Молодой парень Володя живёт в ПВР уже давно. В его дом прилетел «эскалибур» (155-мм высокоточный управляемый снаряд - ред.). Сложился весь подъезд. А его квартиру насквозь пробил осколок, весом с хороший снаряд. К счастью, в этот момент Володя гостил в Крыму, поэтому остался жив. Теперь ещё и затопило всё…

- Не страшно жить в таких условиях?

- Мы-то прорвёмся. Вот в Донецке страшно! - отвечает Володя.

Что теперь делать, пока никто не понимает Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Пожилой дед ходит с палкой по коридору и ворчит:

- 72 года прожил, и всё зря! На старости лет стал бомжом. И такое видел, что лучше не надо! Люди от украинских обстрелов в подвалах прятались, а их водой затопило! На деревьях спасались, на крышах!

До ночи в ПВР приезжают новые люди. У каждого история, как смыло родной дом, рухнули стены, или уплыла вниз по Днепру крыша. Что теперь делать, пока никто не понимает.

УТОНУВШАЯ КОРСУНОВКА

В село Корсуновка я еду вместе с Валерием Козловым - управляющим администрацией Днепрян и Новокаховской военной администрацией. Село находится в его ведении. Здесь было затоплено 700 дворов.

Машины моментально уходили под воду Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На улице Суворова собралась толпа, гудит. Пугают, что неподалеку полыхает лес, то ли подожженный диверсантами, то ли прилётом снаряда, и что подтопление посёлка – лишь начало бедствий.

Часть улицы затоплена, по ней бредут в воде люди, пытающиеся добраться до своих домов и спасти хоть что-то. Рядом плывут собаки, задумчиво тихие, ни одна не лает. Мужики показывают друг другу на телефонах видео. Вот так с крыши женщину снимали, а вот дядька спасает свиней - хватает одну и плывёт с ней в безопасное место, потом возвращается за другой. Вывезти свиней из села невозможно, но можно обеспечить питьем и едой, пока вода не схлынет. Рассказывают, что плыли на лодке и увидели косулю. Хотели дать веслом по голове и забрать с собой. Но потом пожалели - вроде как собрат по несчастью.

Собаки здесь задумчиво тихие, не лают Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Валерий перекидывается парой слов с одним жителем, с другим. Объезжает село, оценивает ущерб. В Корсуновке живёт больше 1,5 тысяч жителей, точнее жило. Теперь негде - 95% домов для жилья непригодны. Стены повалены, крыши скособочены. В одном месте поток воды вырвал с корнем бетонный забор.

Приехал автобус с гуманитаркой, всем нуждающимся раздают питьевую воду и хлеб. Колодцами пользоваться нельзя - вода мутная и, вероятно, отравленная, из-за большого количества погибших животных. Этот вопрос сейчас изучает эпидемиологическая служба. Но даже воду из скважины рекомендуют кипятить не меньше 5 минут.

Всем нуждающимся раздают питьевую воду и хлеб Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На верхней улице спасатели готовят лодку, чтобы проверить, не нужна ли кому помощь. В первые дни катастрофы собирали людей с крыш, проплывая над заборами. Лишь когда уровень воды упал, обнаружили, что на заборах и воротах были острые наконечники, способные разорвать резиновую лодку.

Пострадавших увозила скорая – у кого переохлаждение, кто нахлебался воды, но в основном страдали пожилые люди, у которых обострились хронические заболевания. Нужные лекарства лежали в утонувших холодильниках и оказались недоступны.

Спасатели на лодках проверяют, не нужна ли кому помощь Фото: Григорий КУБАТЬЯН

2 человека погибло, не сумев выбраться, ещё 7 пропали без вести и есть шанс их найти.

- Видели женщину с дитём, - говорит спасатель. – До сих пор сидят на крыше, ну, на чердаке. Все комарами искусаны. Но эвакуироваться не хотят. Женщина-то ладно, дитё жалко.

Сейчас уровень воды снизился, кое-где проступили утонувшие автомобили, опутанные тиной.

Сейчас уровень воды снизился, кое-где проступили утонувшие автомобили, опутанные тиной Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Ненавижу этих папуасов! – кричит коренастая тётка. – Всё пропало: дом, магазин, всё утонуло!

- Покажете, что у вас случилось? – спрашиваю.

Тётка сначала соглашается, но потом отказывается.

- Не могу. Муж ругаться будет.

Я не пытаюсь её переубеждать. На углу другой улицы вижу женщину, собирающую мусор и вывозящую его на тачке:

- Мы с соседкой солдатам еду готовим, стираем для них. У соседки сейчас две стиральных машины утонуло. И у меня одна. Только одна осталась, слабомощная, форму не отстирает. Может мне волонтёры привезут новую? Хотя бы в аренду. Я верну после победы. Что же солдатикам грязными ходить?

Мокрые и дрожащие животные смотрят большими испуганными глазами Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На улице Суворова оживленная семья грузит в «жигули» измазанный в иле скарб, который удалось вытащить на лодке. Главное – спасли собаку и котёнка. Мокрые и дрожащие животные сидят в машине и смотрят через стекла большими испуганными глазами.

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