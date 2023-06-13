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Политика13 июня 2023 13:53

Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с российскими военными корреспондентами 13 июня 2023 года
Источник:kp.ru
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня 2023

Президент России Владимир Путин проводит встречу с российскими военными корреспондентами 13 июня 2023 года. В ней принимают участие военкоры "Комсомолькой правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин. А также журналисты с телеканалов "Первый", ВГТРК, НТВ, RT, блогеры и авторы телеграм-каналов.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, Владимир Путин подписал ряд новых законов. Например, теперь, право на бесплатную юридическую помощь имеют мобилизованные, добровольцы, военнослужащие, сотрудники Росгвардии и другие силовики, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Кроме этого, командиры групп войск теперь смогут от имени президента России вручать награды солдатам прямо в зоне СВО.

Политика: В ВЕРХАХ