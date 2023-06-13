Близкие Михаила Ефремова прокомментировали информацию о желании актера отправиться в зону СВО

Михаил Ефремов отбывает наказание, читает Библию, учится жить без алкоголя и звездного дебоширства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что с момента трагичного ДТП с участием Михаила Ефремова прошло почти три года, интерес к фигуре опального артиста никак не утихает. Казалось бы, сидит себе и сидит. Отбывает наказание, как тысячи других мужиков, читает Библию, учится жить без алкоголя и звездного дебоширства. Приучается к дисциплине. Даже ставит спектакли. И все же каждый шаг артиста рассматривается публикой под микроскопом. Такой уж персонаж. Артист, вышедший за рамки сцены и театра. Смертоносный шут, который все потерял.

Разумеется, официально жизнь Ефремова закрыта для публики. Никакие СМИ не пускают заглянуть одним глазком в камеру Михаила Олеговича. Адвокаты предсказуемо молчат. Пенитенциарное учреждение — не место для шоу. Поэтому каждая весточка «с воли» о состоянии и решениях артиста представляют особый интерес. Тем сенсационнее было заявление близкого друга и кума Ефремова — Ивана Охлобыстина, который огорошил народ нестандартной новостью: мол, звездный арестант в тюрьме для первоходов пришел к решению...отправиться в зону СВО помогать русской армии.

Правда, на звонки и сообщения «КП» в трех мессенджерах Иван Иванович не ответил (вероятно, отдыхает на природе за городом), зато в интернет-интервью внятно развернул свою мысль.

— Он хотел, но его не взяли, ребят, — объяснил влогу Metametrica актер и друг Ефремова. — Больной, пожилой человек. И с такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай бог, чтобы он возвратился на сцену и стал ставить спектакли. Он реально гениальный актер и режиссер. И Господь так мягко его убрал [с виду], потому что, скорее всего, он был бы на той стороне (Дмитрия Быкова*, поэта Орлуши и других коллег, осудивших СВО и помогавших ВСУ — Авт.). Ляпнул бы что-нибудь и сидел бы уже 20 лет. А теперь отправиться в зону СВО он был не против. Хотя ему это [решение] давалось довольно сложно.

Хочется, конечно, уточнить, что это значить «был не против». От «был не против» до «не взяли по состоянию здоровья» — огромная пропасть.

Узнать у самого Охлобыстина об этом пока не удалось, но «КП» обязательно продолжит выяснять и у него, и у близких, как же было на самом деле. Ведь предпосылки к этому отважному шагу есть: защитник артиста Петр Хархорин подтверждал, что клиент в беседе с ним СВО поддержал. И все же, зная характер либеральных взглядов и самого Ефремова, и его окружения, с большим трудом верится, что он мог сам напроситься в зону СВО бить врага.

— Мне об этом ничего неизвестно, — ответил на звонок «КП» Хархорин. — Не слышал о таком желании. И вообще, мое последнее сообщение о Ефремове было сделано полтора года назад. Мне запрещено давать комментарии СМИ.

В остальном жизнь актера протекает буднично, согласно арестантскому распорядку: занимается ручным трудом (вставляет замки на производстве медицинской спецодежды), не забывает про библиотеку (впервые прочитал Ветхий Завет), участвует в самодеятельности — играл в тюремный «КВН», ставил спектакли и снимал документальные фильмы (как режиссер — «Переоценка ценностей», как актер — «Жизнь после тюрьмы», обе участвовали в кинофестивале работ осужденных «Надежда»), насколько это было возможно.

— В колонии сделано все, чтобы человека исправить: и распорядок дня, и работа, и мужской коллектив, но в данном случае все зависит от человека, — передавал свои мысли артист. — Если человек хочет исправиться, он исправится.

Что касается УДО, раньше окончания текущего года говорить об этом смысла нет (прошение о рассмотрении условно-досрочного наказания арестант сможет подать только после отбывания трети наказания). Одиозный адвокат Эльман Пашаев, защищавший Ефремова в суде, уверен, что актеру никто не даст освободиться раньше срока. Речь идет о статье 80 УК РФ, которая позволяет заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием (домашним арестом или принудительными работами). Якобы Верховный суд РФ истребовал материалы дела для рассмотрения такой возможности. Но никакого движения дело так и не получило. Это подтвердил «КП» адвокат Роман Филиппов, сменивший Эльмана Пашаева в том резонансном деле.

— Про смягчение наказания мне ничего неизвестно, — сказал «КП» Филиппов. — Что касается права на прошение условно-досрочное освобождение, оно появится только в конце года. Про СВО ничего не слышал. Может, «утка» какая-то...

Однако Софья Кругликова, жена Михаила Олеговича, с которой он вопреки слухам так и не разводился, любит его и верит в лучшее — а еще надеется на весну 2024 года.

— УДО у нас откроется в марте следующего года, — объясняла ранее Софья. — Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает.

В экспресс-беседе с «КП» на вопрос об участии Михаила Олеговича в СВО супруга актера пожелала поиграть в постмодерн.

— Эта информация [подавал Ефремов такую заявку или нет] от меня будет стоить 5 миллионов долларов (419,5 миллионов рублей), — уверенно, почти не задумываясь, произнесла Софья Кругликова.

— Как лучше перевести эту сумму: на счет ИП или предпочитаете кэш? — мгновенно поддержал корреспондент «КП» шутейный разговор о зоне боевых действий, где каждый день гибнут люди, и мучающемся в тюрьме пожилом артисте.

— Лучше на счет в швейцарском банке, который вы мне откроете, — ответила Софья.

— Хорошо, спасибо, займемся этим.

— Всего доброго.

Как все помнят, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площадки в столице и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, через несколько часов скончавшийся на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.

* признан Минюстом РФ иноагентом