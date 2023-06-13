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13 июня 2023 15:29

Затонувшая «русская Византия»: что сейчас с беженцами, оставшимися без жилья и работы из-за катастрофы на Каховской ГЭС

Военкор Григорий Кубатьян рассказал, как живут беженцы из затопленных городов и сел у Днепра
Григорий КУБАТЬЯН
Глава Скадовска вместе с другими сотрудниками разгружает продукты для детского дома

Глава Скадовска вместе с другими сотрудниками разгружает продукты для детского дома

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ЗА ЧТО БИЛИСЬ БАНДЕРОВЦЫ

Скадовск. Небольшой курортный городок на юге Херсонской области. Полные зелени улицы, крутящееся колесо обозрения (прокатиться - 50 рублей) и моток колючей проволоки на пляже, чтобы люди не вздумали купаться - много мин выбросило водами Днепра в Чёрное море. Но всё равно вдали замечаю упрямого пловца...

Скадовск – один из центров, куда переселяют беженцев из затопленных городов и сёл у Днепра. Контингент трудный - их десятки тысяч, они остались без жилья и до последнего оставались под колпаком украинской пропаганды. Это в Скадовске принимают 26 российских каналов, а в затопленной Голой Пристани – всего 2 и все - на украинском.

В одном из кафе общаюсь с Сергеем, взявшим это заведение в аренду. Сам он - беженец из Херсона. У него российский флажок на стойке, но в первую очередь он патриот Херсона.

В пансионатах Скадовска разместили 500 человек.

В пансионатах Скадовска разместили 500 человек.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Знаешь, почему все и всегда рвались в Херсон? – говорит он. – Это мистическое место! Духовный центр. Смотри какие названия: Мелитополь, Севастополь, Тернополь, Ставрополь. Почему греческие? Потому что Византия! Это Екатерина II придумала, чтобы подчеркнуть преемственность православной веры. Херсон был центром этой Новой Византии, там даже был монетный двор. А в советское время работало и авиастроение, и машиностроение, и судостроение, даже атомная энергетика. Херсон – русский город, там всегда русские жили.

- Вот ты говоришь «русские», а у тебя в кафе все надписи на украинском.

- Да, ко мне донецкие парни зашли и то же самое говорят. А мне табличку «Открыто» купить негде, для этого нужно в Симферополь ехать. Не в языке дело, а в бандеровщине. У меня прадеда судили как бандеровца, сослали в Сибирь. Но я рад, что именно там родился и принадлежу к русской культуре, хотя и прожил всю жизнь в Херсоне. Бандеровцы говорят, что воюют за свободу, но это ложь. У них психология рабов, а у раба единственное желание – стать господином. Когда они шли на Донбасс, им каждому обещали по 2 гектара земли и по 2 раба. За это и бились. А украинский язык не при чём, у нас все на суржике говорят и друг друга понимают, проблемы нет.

Беженцам выдают новую одежду, не всегда модную, но сухую

Беженцам выдают новую одежду, не всегда модную, но сухую

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

САМИ СЕБЕ ПСИХОЛОГИ

Я зашёл в горадминистрацию. Поговорил с шефами Херсона. Залим Кашироков – начальник шефской группы от Кабардино-Балкарии.

- Вот мы - не славяне, но мы - часть русской цивилизации, - рассказывает Залим. – У нас в республике есть национальные театры, газеты на кабардинском и балкарском. Никто никого не ущемляет. И украинский язык никто здесь не будет ущемлять.

Но Залим согласен - нельзя допустить, чтобы информация к людям шла только с украинского ТВ. Он ездили по сёлам и раздавал аппаратуру для приёма российских телеканалов.

Из Кабардино-Балкарии приехала фура с гуманитаркой. Часть ее глава Скадовска везёт в детдом. Я тоже еду. Заодно помогу разгрузить продукты. Рабочие руки нужны всегда. Глава города Сергей Швайко тоже разгружает всё сам. И ездит на обычной легковушке с украинскими номерами, но флаг Украины заклеен.

Некоторые водители херсонской области заклеивают украинский флаг, но большинство не обращает на это внимания

Некоторые водители херсонской области заклеивают украинский флаг, но большинство не обращает на это внимания

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- У нас затопления нет, - говорит Сергей. – Но мы принимаем пострадавших из затопленных городов Алёшки и Голая Пристань. Заселяем их в пансионатах на берегу моря. В один номер заселяется семья из 3-4 человек. Всех кормим три раза в день, есть горячая вода, прачечная, врачи, сухая одежда. Психологов у нас нет, мы сами психологи – объясняем, успокаиваем.

В пансионатах Скадовска разместили 500 человек. Каждому выплачивают пособие - 10 тысяч рублей, обещают ссуды на восстановление жилья. Вода уходит, но на её месте остаются грязь, мусор, туши погибших животных. Люди остались без жилья, работы, а часто и без личности - если документы уплыли.

В сельсовете Круглоозерки выдают гуманитарную помощь для беженцев

В сельсовете Круглоозерки выдают гуманитарную помощь для беженцев

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«ЖДУНЫ» ПЕРЕЙДУТ НА НАШУ СТОРОНУ

Пункты временного размещения (ПВР) - по всему побережью - в Скадовске, в Геническе, в Лазурном, в Железном Порту. В Железном - больше тысячи беженцев. Из-за такого наплыва в нем особый режим, военные меня не пропустили. Развернули обратно - слишком поздно приехал, в темноте, пусть и до комендантского часа.

Что делать? Пришлось ночевать в посёлке Круглоозёрка. Заночевал удачно – в доме главы поселения. Это аскетичный деревенский дом, без излишеств, но сам глава – Александр Гулеватый – человек примечательный. Бывший кикбоксёр, тяжелоатлет, гиревик. Возглавляет сразу два поселения – Круглоозёрку, Приморское (здесь его называют по старому — Большевик), и курирует несколько ПВР в Железном Порту.

Больше всего гордится памятником воинам-освободителям в центре посёлка. Старый советский монумент ярко покрашен, вокруг цветы, дорожки. Напротив - детская площадка, здесь она называется по-украински «дитячий майданчик».

Глава Круглоозерки возле памятника воинам-освободителям

Глава Круглоозерки возле памятника воинам-освободителям

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В селе общаются, переходя с русского на суржик, не поймешь, где кончается один и начинается другой.

- Да, у нас есть и «ждуны», - говорит Александр. – Те, кто выжидает — не вернется ли Украина. Но я считаю, что нужно терпение. Через год люди увидят, что жить стало лучше. Сами встанут на нашу сторону. Я таким предлагаю работу или волонтёрство, некоторые отказываются, боятся. Но постепенно начинают.

Старый советский монумент ярко покрашен, вокруг цветы, дорожки. Напротив - детская площадка, здесь она называется по-украински «дитячий майданчик».

Старый советский монумент ярко покрашен, вокруг цветы, дорожки. Напротив - детская площадка, здесь она называется по-украински «дитячий майданчик».

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Во дворе пансионата в Железном Порту меня останавливает женщина, косится на мой фотоаппарат.

- Ой, вы не знаете, нас сегодня будут фотографировать на паспорт?

Я уверяю её, что в ближайшее время. У многих пострадавших утонули документы, нужно получать российские паспорта. Вызвали для этого фотографа.

Александр зовёт меня на кухню и в комнаты, показывает, как чисто, как хорошо. Конечно, это же дом отдыха у моря! Я бы и сам здесь отдохнул. Но люди тут - от безвыходности. Бродят по двору, молчат или рассказывают друг другу истории своего спасения, одна удивительнее другой.

Беженцев селят в стандартные номера пансионатов и домов отдыха

Беженцев селят в стандартные номера пансионатов и домов отдыха

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Я взял две пластиковые бочки, сунул туда вещи, документы, закрыл крышками, скотчем сверху обмотал, чтобы не протекали, и мы с мамой на них поплыли, - рассказывает парень со шрамом на голове.

- Я бы сам не выплыл, - говорит одноногий седой дед в инвалидной коляске. – Меня сосед схватил в охапку, посадил в садовую тачку и с ней побежал, вода уже под ворота текла. Успел до автобуса докатить.

- А по нам стрэлялы! – говорит одна женщина другой.

- Хто стрэлял? – пугается та.

- Ну, хто! Я думаю, бывшие наши - Украина!

- Та там остались одни наёмники!

- А я три дня на крыше кричала, так кричала! – рассказывает женщина. – Никто не слышал. Хорошо, вода начала уходить, и лодка спасателей на забор наткнулась, порвалась. До этого они над забором плавали. К крыше причалили, чтобы лодку заклеить, и меня заметили.

- Мой дом крепко стоял. Но течение такое пошло, что сорвало соседский дом и к моему прибило. Теперь не знаю, то ли у меня ни одного дома, то ли два, - улыбается мужчина в очках.

Если нет поводка, то ведут домашнего питомца на обычной веревочке

Если нет поводка, то ведут домашнего питомца на обычной веревочке

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ЧТО НАШЛА, ТО И ПРИВЯЗАЛА

По двору бегают собачки. Ведут себя интеллигентно, не лают. Понимают, что здесь они гости. Многие беженцы, было бы возможно, привезли сюда кроликов и курей!

На дороге женщина ведёт гулять пёсика на веревке.

- Шо вы смотрите? – спрашивает меня. – И ошейник, и поводок утонули. Шо нашла, то и привязала.

В помещении аптеки выдают пособие для беженцев

В помещении аптеки выдают пособие для беженцев

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

У аптеки через дорогу стоит очередь, пострадавшие получают пособие – 10 тысяч.

- А меня чуть не съели! – обращается ко мне дед с палкой.

- Как это?! - удивляюсь я

- Давно ещё. В Индонезии. Как Кука. Там раньше папуасы жили с луками, стрелами. Я на китобойном судне работал. Весь мир обошёл. Белых медведей видел, в Африке был, в Антарктиде. Понимаешь, какой Советский Союз великий был! И что бандеровцы сделали?! В моём доме меня чуть не утопили.

- А сколько вам лет? – спрашиваю.

- 18 – улыбается дед.

Стандартный набор умывальных принадлежностей для беженцев

Стандартный набор умывальных принадлежностей для беженцев

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Ему 80 с чем-то, - обнимает его жена, выходя из аптеки и сжимая книжицу с вложенными между страниц деньгами. И уже ему: – Не трогай. Это на месяц.

- Ничего. Всё будет хорошо. Запомните, молодой человек, сложно только первые сто лет. Потом легче, - прощается со мной дед.

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