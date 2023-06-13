Как выглядят герои новой адаптации душещипательной повести «Вам и не снилось»

В 1981 году драма «Вам и не снилось» произвела фурор. Фото: кадр из фильма.

В 1981 году драма «Вам и не снилось» (1981) Ильи Фрэза по одноименной романтической повести Галины Щербаковой произвела фурор. Так пронзительно и тонко о подростковой любви почти никто не говорил. Не зря советскую картину с радостью приняли в Нью-Йорке, а в СССР только в год премьеры посмотрели почти 30 миллионов зрителей. Тогда образы влюбленных друг в друга девятиклассников, повторяющих судьбу Ромео и Джульетты, и требовательных взрослых блестяще воплотили Елена Соловей, Лидия Федосеева-Шукшина, Альберт Филозов, Татьяна Пельтцер, Леонид Филатов, Татьяна Аксюта, Никита Михайловский и многие другие советские артисты.

Фото: кадр из фильма.

Теперь пришло время современных киноделов представить свой взгляд на проблематику душераздирающей подростковой любви. Картину «Вера» сняла Ирина Волкова — мастер монтажа и преподаватель Высших курсов сценаристов и режиссеров, автор картин «Клад», «Диалоги», «Исключение из правил» и др. А главные роли исполнили как дебютанты, так и опытные российские артисты. «КП» предлагает сравнить образы советской классической работы и современной.

Вера Васильевна (мама Ромы)

Лидия Федосеева-Шукшина

Фото: кадр из фильма.

Виктория Толстоганова

Фото: кадр из фильма.

В новой картине акцент сюжета будет смещен на маму подростка Ромы — Веру Васильевну, которую сыграла Виктория Толстоганова. По сюжету Вера живет исключительно проблемами семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромы. Пока на горизонте не появляется девушка Юля...

Катя Шевченко (в повести — Юлька)

Татьяна Аксюта

Фото: кадр из фильма.

Полина Меркурьева

Фото: кадр из фильма.

Рома Лавочкин

Ромка так сильно влюбляется в Юльку, что его мама всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от девушки.

Никита Михайловский

Фото: кадр из фильма.

Тимофей Тимков

Фото: кадр из фильма.

Людмила Сергеевна (мама Кати)

Ирина Мирошниченко

Фото: кадр из фильма.

Ольга Сутулова

Фото: кадр из фильма.

Константин Лавочкин (отец Ромы)

Альберт Филозов

Фото: кадр из фильма.

Алексей Розин

Татьяна Николаевна (учительница литературы, классный руководитель влюбленных)

Елена Соловей

Фото: кадр из фильма.

Евгения Громова

Фото: кадр из фильма.

Бабушка Ромы

Татьяна Пельтцер

Фото: кадр из фильма.

Ольга Лапшина

Фото: кадр из фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В небе над нами горит «Звезда»: Участники вокального конкурса со всей России разыграют 1 миллион рублей

Финалисты вокального конкурса "Звезда" поборются за приз в 1 млн рублей (подробнее)

Кто такой Стас Миков, ради которого Полина Гагарина ушла от саунд-продюсера Владимира Чинаева

Популярную певицу сфотографировали в компании известного в узком кругу танцора (подробнее)