Как выглядят герои новой адаптации душещипательной повести «Вам и не снилось»

В 1981 году драма «Вам и не снилось» произвела фурор.
Фото: кадр из фильма.
В 1981 году драма «Вам и не снилось» (1981) Ильи Фрэза по одноименной романтической повести Галины Щербаковой произвела фурор. Так пронзительно и тонко о подростковой любви почти никто не говорил. Не зря советскую картину с радостью приняли в Нью-Йорке, а в СССР только в год премьеры посмотрели почти 30 миллионов зрителей. Тогда образы влюбленных друг в друга девятиклассников, повторяющих судьбу Ромео и Джульетты, и требовательных взрослых блестяще воплотили Елена Соловей, Лидия Федосеева-Шукшина, Альберт Филозов, Татьяна Пельтцер, Леонид Филатов, Татьяна Аксюта, Никита Михайловский и многие другие советские артисты.
Фото: кадр из фильма.
Теперь пришло время современных киноделов представить свой взгляд на проблематику душераздирающей подростковой любви. Картину «Вера» сняла Ирина Волкова — мастер монтажа и преподаватель Высших курсов сценаристов и режиссеров, автор картин «Клад», «Диалоги», «Исключение из правил» и др. А главные роли исполнили как дебютанты, так и опытные российские артисты. «КП» предлагает сравнить образы советской классической работы и современной.
Лидия Федосеева-Шукшина
Фото: кадр из фильма.
Виктория Толстоганова
Фото: кадр из фильма.
В новой картине акцент сюжета будет смещен на маму подростка Ромы — Веру Васильевну, которую сыграла Виктория Толстоганова. По сюжету Вера живет исключительно проблемами семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромы. Пока на горизонте не появляется девушка Юля...
Татьяна Аксюта
Фото: кадр из фильма.
Полина Меркурьева
Фото: кадр из фильма.
Рома Лавочкин
Ромка так сильно влюбляется в Юльку, что его мама всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от девушки.
Никита Михайловский
Фото: кадр из фильма.
Тимофей Тимков
Фото: кадр из фильма.
Людмила Сергеевна (мама Кати)
Ирина Мирошниченко
Фото: кадр из фильма.
Ольга Сутулова
Фото: кадр из фильма.
Константин Лавочкин (отец Ромы)
Альберт Филозов
Фото: кадр из фильма.
Алексей Розин
Татьяна Николаевна (учительница литературы, классный руководитель влюбленных)
Елена Соловей
Фото: кадр из фильма.
Евгения Громова
Фото: кадр из фильма.
Бабушка Ромы
Татьяна Пельтцер
Фото: кадр из фильма.
Ольга Лапшина
Фото: кадр из фильма.
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