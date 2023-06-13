Александр Коц рассказал о встрече с Владимиром Путиным: "Чувствуется, что президент постоянно держит руку на пульсе"

Военкор KP.RU Александр Коц. Фото: Кадр видео

СПРОСИЛ ТО, ЧТО И ХОТЕЛ

В эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами. Но этот состав все-таки можно назвать расширенным - предыдущие три встречи были не такие многочисленные. И тогда был исключительно закрытый формат, а сейчас мы даже не знали, что это все транслировалось в эфире.

Может быть, это каким-то образом сказалось на открытости президента, потому что мне сегодня он показался немножко другим, нежели на предыдущих встречах. Тем не менее, он отвечал довольно искренне и чувствовалась его заинтересованность - он прекрасно понимает, что мы пришли не только с вопросами, которые у нас наболели за месяцы работы в зоне СВО, мы принесли вопросы, в том числе, от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой, мы принесли вопросы от мирных жителей и новых территорий, и приграничных старых территорий.

И для меня было очень важно их донести, поэтому я и задал вопрос от жителей Белгородской области, которые совершенно резонно спрашивают, почему так получилось, что мы начали СВО, чтобы освободить Донбасс, а теперь эвакуируем «половину Белгородской области». И президент ответил интересно, поскольку, с одной стороны, он прекрасно понимает, что эти обстрелы будут продолжаться и государство возьмет на себя все необходимое бремя по восстановлению. С другой стороны он оставляет право за Россией провести операцию по установлению «санитарной зоны» вдоль всего приграничья. А ранее о такой возможности никто не заявлял.

В самом конце я поднимал тему несоответствия, допустим, зарплаты и денежного довольствия у подразделений, которые несут службу в наших приграничных регионах - они фактически выполняют боевую задачу, подвергаются обстрелам, ведут боестолкновения с противником, в том числе, польскими наемниками, но у них на приграничье нет статуса участника СВО. И фактически у нас там в одном окопе, допустим, сидит пограничник с зарплатой в 50 тысяч рублей, мобилизованный с зарплатой в 200 тысяч рублей, и рядовой срочник с зарплатой 2800 рублей. А они выполняют одну и ту же задачу.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЗАДАЧИ

Что касается очередного «похода на Киев», то он, насколько я понял по словам Владимира Путина, на повестке дня не стоит. Поэтому не стоит и мобилизация. Возможно что-то будет меняться, но президент четко сказал, что Минобороны на сегодня не видит причин для мобилизации. При этом, он назвал цифру людей, которых набрали на контрактную службу - это порядка 150 тысяч человек. Фактически половина от мобилизованных, плюс еще 6000 добровольцев, которых сейчас будут причесывать под министерство обороны.

Но тут важно - это не прозвучало так, что «мы никогда не будем объявлять мобилизацию» и «мы никогда не пойдем на Киев». Все будет зависеть от тех задач, которые будут ставится перед нашей военной машиной.

ПАРКЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ

Что касается формата общения, то с одной стороны такая встреча с президентом - это обмен мнениями. С другой - сверка часов. На одной из прошлых встреч он сказал нам, журналистам, что вы – мой передовой разведотряд. То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно.

Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру - это не того уровня государственный деятель. Тем не менее, мы говорим о тех болевых точках, которые наблюдаем своими глазами, о которых говорят люди. Поэтому это не просто интервью или прямая линия – это все-таки и сверка часов, и возможность что-то оперативно донести. Например, определенные вещи, что происходит в эти часы на Запорожском направлении, мы доносили до него напрямую. При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе - очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах.

И он еще показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня. Иногда и ниже.

При этом мой друг и коллега Семен Пегов поднял обратный вопрос - больную тему о «паркетных генералах». Потому что очень уж много в спецоперации участвую талантливых, мужественных и дерзких офицеров, которые, к сожалению, не могут прыгнуть выше, потому что не пускает косность системы. И Путин согласился, что вскрылось много проблем, как в свое время с медициной и пандемией. Не было бы СВО, мы бы не знали, в каком состоянии на самом деле находится армия. Он и на прошлых закрытых встречах говорил об этом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДУЕТ

Как не раз говорил сам президент, ему очень важен этот формат – общение с журналистами, которые могут донести ту информацию, которая до него не доходит, либо подтвердить то, что доходит, а может и опровергнуть. Так что он и сейчас сказал, что будем дальше встречаться и будем дальше общаться.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Меня спрашивали, что было после нашей встречи с президентом. Так вот, никакого неформального банкета не было. Мы вышли, сфотографировались, и нас загрузили в автобус. Дело в том, что перед встречей выдержали карантин, чтобы не заразить какой-нибудь заразой президента. Как выражается медики и ФСО - мы были чистыми. И нас такими же чистыми, без связи с внешнем миром, вернули в место обсервации, где мы забрали свои вещи и каждый своими путями разъехался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атаки дронов, потери Украины и отсутствие необходимости мобилизации: Владимир Путин ответил на острые вопросы военкоров

Путин заявил, что потери ВСУ при наступлении близки к катастрофическим (подробнее)

Российские бойцы с передовой: «Три «Леопарда» мы уже вшатали, своей техники у противника не осталось, все западное»

Российские бойцы с Ореховского направления рассказали о боях под Малой Токмачкой (подробнее)