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Политика13 июня 2023 19:36

Отводят от себя подозрения, подставляя Киев: на Западе синхронно обвинили Украину в подрыве «Северных потоков»

WSJ: разведка Украины отрицает причастность Киева к атаке на «Северные потоки»
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Диверсию на «Северных потоках» провели украинские специалисты диверсионной войны, уверяют западные СМИ.

Диверсию на «Северных потоках» провели украинские специалисты диверсионной войны, уверяют западные СМИ.

Фото: REUTERS

Коллективный Запад, судя по всему, готов использовать Украину в качестве аванпоста для борьбы с Россией «до последнего украинца», но он же готов сделать Незалежную виновной в том, в чем самому ему признаваться или не с руки. Сразу в нескольких ведущих западных изданиях практически синхронно появились сообщения и тексты, которые должны уверить, в первую очередь, сам Запад в том, что диверсию на «Северных потоках» на очень серьезной глубине провели украинские специалисты диверсионной войны. В частности, военные водолазы, поскольку никакой аквалангист на такую глубину не опустится, не то что сможет там «работать».

В Германии и США уже не раз писали про небольшую яхту, на борту которой были обнаружены и ДНК и следы взрывчатки, на которой, якобы, экипаж диверсантов вышел в море, загрузив яхту больше ее грузоподъемности. Буквально на днях в деле нашли и «польский след», поскольку суденышко заходило в один из портов Польши. Но сейчас все гораздо серьезнее, поскольку в новой информации речь идет не о рядовых исполнителях, а о руководителях спецоперации по подрыву подводных газопроводов.

Так, например, американская газета Politico сообщает, что главным руководителем операции был нынешний главком ВСУ Валерий Залужный. С которого сейчас взять практически нечего, а валить на него можно все, что угодно, вплоть до убийства Кеннеди. Валера сидит сейчас, когда его показывают на всяких совещаниях, но не дольше 3-х секунд, с блаженной и невнятной улыбкой и только что слюни не пускает. Видимо, тряхануло его все-таки очень хорошо.

А вот нидерландская вещательная компания NOS получила информацию, что Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MVID) знала о намерениях властей Украины осуществить операцию по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" еще в июне 2022 года. Напомним, сама диверсия была осуществлена в сентябре того года. Причем, это данные не только самой NOS, а расследования, которое компания провела совместно с немецкими газетой Zeit и телеканалом ARD, По их данным, голландская разведка в июне получила эти сведения от «своего источника (шпиона) на Украине».

К обвинениям Киева присоединилась и влиятельнейшая не только в США The Wall Street Journal, которая со ссылкой на свои источники непосредственно в ЦРУ, которые, как практически всегда пожелали остаться анонимными, проинформировала читателей, что американская разведка еще раньше голландцев узнала о планируемой операции и отнеслась к ней весьма критически. Более того, руководство ЦРУ имело большие сомнения в способности украинцев осуществить диверсию такого масштаба и, якобы, даже предупредило о ее недопустимости. Правда, очень интересная деталь – о недопустимости нападения на газопроводы ЦРУ известило не президента Украины, не руководство ВСУ и даже не украинских разведчиков, а … украинский парламент, Верховную раду.

Примечательна реакция Госдепартамента США на обнародование новой информации по подрыву газопроводов в международных водах.

- Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущегося рядом европейских стран, - объявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. - Мы будем ждать результатов этих расследований.

Как это называется на дипломатическом языке, «не подтвердил, но и не опроверг».

В свою очередь, военная разведка Украины чуть ли не встала на дыбы от новых сообщений в западной прессе и категорически отвергает участие Украины в этой диверсии. То ли Буданову завидно, что обвинили не его, а Залужного, то ли просто страшно. Потому что история далеко не закончилась, и за нее еще могут предъявить. Причем, не русские, а «свои, буржуинские» западники, которые и союзники, и хозяева.

Впрочем, синхронность появления новой сенсационной информации наводит на мысль, что Запад, в частности, США пытается всячески отвести обвинения от себя. И нечто похожее происходило, когда Шольца практически без подготовки выдернули к Байдену с невнятным визитом, итоги которого так и остались неизвестными. Но через считанные дни после него появилась версия об украинском следе в подрыве газопроводов, причем, ее так же синхронно начали раскручивать ведущие СМИ по обе стороны Атлантики, в США и ФРГ. И только после этого знаменитый американский расследователь Сеймур Херш обвинил в подрыве «Северных потоков» спецслужбы США и администрацию Байдена. Весьма вероятно, что сейчас те же лица, стоящие за кулисами, решили разыграть второй акт данного «Марлезонского балета».

Но даже если допустить, что украинские спецы действительно причастны к подрывам «Северных потоков», одни, без помощи от «старших братьев», мастеров диверсий подобного рода они ничего сделать не смогли бы. А помощь эти «старшенькие» им оказывали при таком варианте самого разного рода, от инструктажей до технической и даже снабжения соответствующим снаряжением. В мире немного спецслужб и спецназовцев, которые могли бы провернуть такое дело. Кроме российского морского спецназа, это англичане, американцы, раньше могли бы быть те же голландцы, французы, немцы и южноафриканцы. Как дело обстоит сейчас, кроме специалистов, вряд ли кто точно скажет. Пожалуй, все.

И, собственно говоря, для нас нет никакой разницы, кто был инструктором или руководил непосредственно в таком случае группой – американские «морские котики» или английские «САСовцы». Даже если под воду они опускали непосредственно самого Залужного.

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