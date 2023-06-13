Отводят от себя подозрения, подставляя Киев: на Западе синхронно обвинили Украину в подрыве «Северных потоков»

Диверсию на «Северных потоках» провели украинские специалисты диверсионной войны, уверяют западные СМИ. Фото: REUTERS

Коллективный Запад, судя по всему, готов использовать Украину в качестве аванпоста для борьбы с Россией «до последнего украинца», но он же готов сделать Незалежную виновной в том, в чем самому ему признаваться или не с руки. Сразу в нескольких ведущих западных изданиях практически синхронно появились сообщения и тексты, которые должны уверить, в первую очередь, сам Запад в том, что диверсию на «Северных потоках» на очень серьезной глубине провели украинские специалисты диверсионной войны. В частности, военные водолазы, поскольку никакой аквалангист на такую глубину не опустится, не то что сможет там «работать».

В Германии и США уже не раз писали про небольшую яхту, на борту которой были обнаружены и ДНК и следы взрывчатки, на которой, якобы, экипаж диверсантов вышел в море, загрузив яхту больше ее грузоподъемности. Буквально на днях в деле нашли и «польский след», поскольку суденышко заходило в один из портов Польши. Но сейчас все гораздо серьезнее, поскольку в новой информации речь идет не о рядовых исполнителях, а о руководителях спецоперации по подрыву подводных газопроводов.

Так, например, американская газета Politico сообщает, что главным руководителем операции был нынешний главком ВСУ Валерий Залужный. С которого сейчас взять практически нечего, а валить на него можно все, что угодно, вплоть до убийства Кеннеди. Валера сидит сейчас, когда его показывают на всяких совещаниях, но не дольше 3-х секунд, с блаженной и невнятной улыбкой и только что слюни не пускает. Видимо, тряхануло его все-таки очень хорошо.

А вот нидерландская вещательная компания NOS получила информацию, что Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MVID) знала о намерениях властей Украины осуществить операцию по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" еще в июне 2022 года. Напомним, сама диверсия была осуществлена в сентябре того года. Причем, это данные не только самой NOS, а расследования, которое компания провела совместно с немецкими газетой Zeit и телеканалом ARD, По их данным, голландская разведка в июне получила эти сведения от «своего источника (шпиона) на Украине».

К обвинениям Киева присоединилась и влиятельнейшая не только в США The Wall Street Journal, которая со ссылкой на свои источники непосредственно в ЦРУ, которые, как практически всегда пожелали остаться анонимными, проинформировала читателей, что американская разведка еще раньше голландцев узнала о планируемой операции и отнеслась к ней весьма критически. Более того, руководство ЦРУ имело большие сомнения в способности украинцев осуществить диверсию такого масштаба и, якобы, даже предупредило о ее недопустимости. Правда, очень интересная деталь – о недопустимости нападения на газопроводы ЦРУ известило не президента Украины, не руководство ВСУ и даже не украинских разведчиков, а … украинский парламент, Верховную раду.

Примечательна реакция Госдепартамента США на обнародование новой информации по подрыву газопроводов в международных водах.

- Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущегося рядом европейских стран, - объявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. - Мы будем ждать результатов этих расследований.

Как это называется на дипломатическом языке, «не подтвердил, но и не опроверг».

В свою очередь, военная разведка Украины чуть ли не встала на дыбы от новых сообщений в западной прессе и категорически отвергает участие Украины в этой диверсии. То ли Буданову завидно, что обвинили не его, а Залужного, то ли просто страшно. Потому что история далеко не закончилась, и за нее еще могут предъявить. Причем, не русские, а «свои, буржуинские» западники, которые и союзники, и хозяева.

Впрочем, синхронность появления новой сенсационной информации наводит на мысль, что Запад, в частности, США пытается всячески отвести обвинения от себя. И нечто похожее происходило, когда Шольца практически без подготовки выдернули к Байдену с невнятным визитом, итоги которого так и остались неизвестными. Но через считанные дни после него появилась версия об украинском следе в подрыве газопроводов, причем, ее так же синхронно начали раскручивать ведущие СМИ по обе стороны Атлантики, в США и ФРГ. И только после этого знаменитый американский расследователь Сеймур Херш обвинил в подрыве «Северных потоков» спецслужбы США и администрацию Байдена. Весьма вероятно, что сейчас те же лица, стоящие за кулисами, решили разыграть второй акт данного «Марлезонского балета».

Но даже если допустить, что украинские спецы действительно причастны к подрывам «Северных потоков», одни, без помощи от «старших братьев», мастеров диверсий подобного рода они ничего сделать не смогли бы. А помощь эти «старшенькие» им оказывали при таком варианте самого разного рода, от инструктажей до технической и даже снабжения соответствующим снаряжением. В мире немного спецслужб и спецназовцев, которые могли бы провернуть такое дело. Кроме российского морского спецназа, это англичане, американцы, раньше могли бы быть те же голландцы, французы, немцы и южноафриканцы. Как дело обстоит сейчас, кроме специалистов, вряд ли кто точно скажет. Пожалуй, все.

И, собственно говоря, для нас нет никакой разницы, кто был инструктором или руководил непосредственно в таком случае группой – американские «морские котики» или английские «САСовцы». Даже если под воду они опускали непосредственно самого Залужного.

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