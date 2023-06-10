Следователи ФРГ допустили участие Польши в атаке на «Северные потоки»

Следователи Германии изучают доказательства атаки на «Северные потоки» из Польши Фото: REUTERS

Польша могла быть использована в качестве оперативной базы для проведения атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщают американские СМИ.

Как передает The Wall Street Journal, «немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу в качестве оперативной базы для взрыва газопроводов «Северного потока». По данным газеты, Польша могла быть центром логистики и финансирования теракта на трубопроводах.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» использовалось легкое взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено к месту подрыва на арендованной яхте «Андромеда».

Газета The Washington Post, ссылаясь на сведения из слитых в Сеть документов, написала о том, что США знали о планах Украины по подрыву «Северных потоков» за три месяца до инцидента.

Тем временем репортер портала Grayzone обнаружил рядом с местом подрыва газопроводов «Северного потока» ботинок, используемый дайверами ВМС США и Украины.