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НовостиВ мире10 июня 2023 5:29

Следователи ФРГ допустили участие Польши в атаке на «Северные потоки»

WSJ: Следователи ФРГ изучают доказательства атаки на «Северные потоки» из Польши
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Следователи Германии изучают доказательства атаки на «Северные потоки» из Польши

Следователи Германии изучают доказательства атаки на «Северные потоки» из Польши

Фото: REUTERS

Польша могла быть использована в качестве оперативной базы для проведения атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщают американские СМИ.

Как передает The Wall Street Journal, «немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу в качестве оперативной базы для взрыва газопроводов «Северного потока». По данным газеты, Польша могла быть центром логистики и финансирования теракта на трубопроводах.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» использовалось легкое взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено к месту подрыва на арендованной яхте «Андромеда».

Газета The Washington Post, ссылаясь на сведения из слитых в Сеть документов, написала о том, что США знали о планах Украины по подрыву «Северных потоков» за три месяца до инцидента.

Тем временем репортер портала Grayzone обнаружил рядом с местом подрыва газопроводов «Северного потока» ботинок, используемый дайверами ВМС США и Украины.