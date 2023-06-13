МИД Китая раскритиковал США за молчание по делу о диверсии на "Северных потоках"

МИД КНР недоумевает из-за молчания США по делу о дивернии на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь обвинил США в молчании по делу о диверсии на российских газопроводах “Северные потоки”. По его словам, Вашингтон всегда активно и решительно реагирует на острые международные темы, однако в этом вопросе действует совершенно нетипично.

“Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай неоднократно заявлял, что защита безопасности ключевых объектов инфраструктуры является общей заботой международного сообщества. Крайне важно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование взрыва на газопроводах "Северный поток" и привлечь к ответственности виновных”, — отметил Ваньбинь.

Также дипломат подчеркнул, что с момента диверсии прошло больше восьми месяцев, однако расследование продвигается подозрительно медленно, а США раньше “умело использовали острые темы” чтобы показать свое стремление быть “путеводной звездой” на мировой арене.

Напомним, МИД России несколько раз безрезультатно выступал с призывом принять резолюцию о комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что отказ стран Запада от конструктивной работы над проектом резолюции будет доказательством намеренно создаваемых препятствий в установлении правды об инциденте.

В данный момент расследованием диверсии занимаются следователи из Германии, Дании и Швеции, однако они отказывают России в доступе к какой-либо информации и не дают участвовать в расследовании, несмотря на то, что мы - затронутая сторона.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, в котором пришел к выводу, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации Джо Байдена. По словам журналиста, операцию готовили и провели американские военные и спецслужбы при помощи коллег из Норвегии, а взрывчатка была заложена под газопроводы летом 2022 года во время учений НАТО.