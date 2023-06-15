Телефон в подошве и предатели в туалете: Как школьники умудряются прятать шпаргалки на ЕГЭ и как их на этом ловят

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620 тысячам выпускников сейчас не до шуток: ЕГЭ в самом разгаре. Они слетаются тревожными стайками к школам, теребят в руке паспорта, о чем-то шепчутся, ожидая часа икс. Проверки на входе такие, что комар не проскочит, все кабинеты под камерами и даже в туалет - сопровождение...

Цена подсказки

- Да чтобы дети у этой охранницы списать не могли! - ворчала дочь после ЕГЭ по русскому. - Она сама, поди, школу только со шпорами и смогла окончить! Представляешь, хотела заставила меня кофту задирать при всех. Ей, видите ли, что-то показалось. Но я-то знаю, что проводить обыск могут только сотрудники полиции!

- Откуда у тебя такие знания?

- Мама, в интернете все объясняют. И как списать и что за это будет.

- А шпаргалка у тебя была? - аккуратно интересуюсь.

- Нет. По русскому я все знаю. А вот на обществознание хотела бы пронести. Там столько терминов...

Но едва ли дочь рискнет. Если застукают со шпаргалкой, итог будет печален: удаление с экзамена, окончание школы со справкой вместо аттестата, пересдача только через год. Плюс все кабинеты оборудованы камерами, транслирующими картинку в режиме онлайн. А на том конце провода волонтеры в случае каких-то подозрений нажимают кнопку, и запись идет на пересмотр экспертам. А еще и искусственный интеллект реагирует на движения школяров. Замечает подозрительное шевеление - подает сигнал. Просмотреть записи могут в течение 4 месяцев. То есть человек уже удачно списал, зачислен в вуз, а тут бац - выгонят!

Туалет - находка для шпиона

Но народ все равно умудряется проносить шпоры.

- Лучший способ - спрятать шпаргалку под одеждой и достать в туалете, - говорит дочь.

Прячут кто во что горазд: лифчики, трусы с карманами, обувь... Я заметила, что экзаменуемые одеты явно не по погоде - в широкие толстовки-балахоны, шаровары. Девочки в колготках, несмотря на +25.

- На самом деле списать, не зная предмета, нереально, - говорит преподаватель биологии, каждый год участвующая в ЕГЭ. - В тесте по русскому 27 заданий. По математике - 21. Весь учебник не перепишешь! А если и перепишешь, то многое запомнится, пока готовятся шпаргалки. Так что в таком способе подготовки есть резон.

Впрочем, сейчас можно ничего не переписывать. Многие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ дают шпоры. Называется это «краткий конспект». Его распечатывают те, кто не хочет сам готовить себе «бомбы» (еще одно название шпаргалки).

Клозет - единственное безопасное место в школе в день ЕГЭ. Там нет камер. Экзамен идет 3 - 3,5 часа (в зависимости от предмета). Перед выходом в туалет проверяющий пересчитывает все бланки, чтобы ученик ничего с собой не унес. И записывает время, когда школьник ушел и когда пришел. Выйти можно сколько угодно раз. Даже шутка гуляет в интернете: мол, сколько заданий в тесте, столько и можно.

- На самом деле нет, - объясняет педагог-экзаменатор. - Если ребенок будет выходить слишком часто, это вызовет подозрение. По инструкции мы можем проследовать за ним в туалет и стоять за дверью (во всех школах сейчас индивидуальные кабинки). А еще мы можем спросить, все ли в порядке с самочувствием, проводить в медкабинет или вызвать скорую.

Некоторые особо рьяные администрации школ привлекают волонтеров из учеников. Они идут в соседнюю кабинку и просят поделиться шпорой. «Есть что по деепричастиям? У меня завал!» Делишься - и тут же с вещами (шпаргалками) на выход.

- Надо же, на взаимовыручке ловят. Некрасиво как-то! - возмущаюсь я.

- На самом деле все знают про эту подставу и не делятся ни с кем чужим, - объясняет дочь. - Только если со своими одноклассниками. Некоторые перед экзаменом договариваются выйти в одно время в туалет и там помочь друг другу.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Хитрые гаджеты

- Моя подружка в прошлом году вырезала в подошве место для телефона. А в ухо вставила микронаушник. Репетитор был на связи, - рассказывает выпускница. - Но телефон сломался. Сдала на невысокий балл. Никто уже давно не рассчитывает только на то, что можно будет списать. Учат. Шпаргалки больше для успокоения.

Девочка эта, между прочим, отличница, но была нашпигована шпорами от и до. Пришила к обратной стороне футболки.

- А где такие наушники продают?

Школьница смотрит на меня с искренним удивлением. Мол, вы из какого века?

Я залезла в интернет, а там и правда пруд пруди всяких шпионских штучек. Тут тебе и калькулятор, он же хранитель текстовых сообщений. И ручка, в которую вшит рулон бумаги для шпоры. И очки с выходом в интернет...

- Ерунда все это! - авторитетно заявляет дочь. - Я хотела на ЕГЭ по математике пронести с собой калькулятор. Хорошо, догадалась в метро проверить, улавливает ли его металлодетектор. Улавливает! А прикинь, меня бы поймали? И как все эти люди проносят свои гаджеты, я не знаю.

- Ну в ухо же проверяющий металлодетектором не полезет?

- В ухо - нет, но вокруг головы поводить может. В обувь только если спрятать. Но я не стала бы так рисковать.

- На самом деле ни один экзамен не проходит без того, чтобы какой-нибудь особо продвинутый ученик не пришел с подобным гаджетом, - подтверждает моя знакомая учительница. - Иногда даже слышно, как диктуют ответы в наушники. Но что мы можем сделать? Обыскивать детей не имеем права. Только если вызывать полицию, останавливать экзамен. А это может помешать другим ученикам, дети и так очень нервничают. Скорая на ЕГЭ приезжает регулярно.

А может, просто... забеременеть?

- Повезло Катьке, - вздыхает дочь. - Она беременна, ее через рамки не просвечивают. Опасно для ребенка. Ей еще и 30 баллов добавят к результатам. А мне за красный аттестат только 3, а за золотую медаль вообще ничего. А знаешь, сколько добавляют за олимпийскую медаль? 5 баллов всего! За беременность в 6 раз, получается, больше!

Я не нашлась, что ответить.

- Учиться в старших классах и одновременно вынашивать беременность или кормить ребенка грудью достаточно тяжело. Шансы хорошо сдать ЕГЭ снижаются. Получается, что девушки, которые не рожают, получают преимущество перед теми, кто помогает Родине, рожая детей. Мы просто выравняли условия, - объяснял такое решение министр просвещения Сергей Кравцов в 2021-м.

Новшество многие критиковали («Девочки специально будут беременеть, чтобы больше баллов на ЕГЭ получить!»), но в конце концов смирились.

Однако надо отдать должное Рособрнадзору и Министерству образования, подошедшим к выявлению шпаргалок со всей тщательностью. Хочешь не хочешь, а хоть что-то выучить к выпускным экзаменам школьникам приходится. Тупо списать - уже не вариант.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Чем помочь ребенку перед экзаменом

Чтобы выпускник сохранял ясность ума и не волновался перед экзаменом, следуйте трем правилам:

- Перед экзаменом нужно обязательно выспаться. Загоняйте его в постель не позднее 22 часов. В день перед экзаменом отбирайте у ребенка все книги и шпаргалки. И в целом в предэкзаменационный период очень важно высыпаться. Желательно заканчивать подготовку минимум за час до сна, чтобы успеть расслабиться.

- Дайте сбросить стресс после очередного экзамена и отдохнуть. Идеальный вариант - физические нагрузки. Не любит спорт - пусть снимает стресс как умеет. Компьютерные игры (дозированно), встречи с друзьями. Некоторые отсыпаются - это тоже нормально. Главное, все в разумных пределах.

- Не требуйте идеального результата. Ваша задача - дать понять ребенку, что итог ЕГЭ - не приговор и не конец жизни. В некоторых случаях экзамен можно пересдать, а вы будете рядом и поддержите.

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