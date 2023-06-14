К побегу не склонен: Суд не стал арестовывать Трампа

Во вторник Трамп прибыл суд Майами Фото: REUTERS

Незаконное хранение секретных документов, заговор с целью препятствования правосудию, дача ложных показаний и много другое: целых 37 пунктов обвинений предъявлены американским судом бывшему президенту США, фавориту предвыборной гонки-2024 Дональду Трампу.

Во вторник Трамп прибыл суд Майами для того, чтобы выслушать, согласно процедуре, обвинения. Судья признала его не склонным к побегу и отпустила его без каких-либо условий. Денежный залог или ограничения в перемещении также не были ему назначены.

Все это позволяет Трампу и далее вести свою предвыборную кампанию.

Сам он заявил, что не считает себя виновным и отверг все обвинения, каждое из которых грозит ему 20-летним тюремным заключением.

Прибыв вчера во Флориду, Трамп заявил: «Я никогда не уйду». И эту фразу расценили еще и как угрозу, обращенную к противникам политика и бизнесмена.

В Белом доме заверили, что никоим образом не причастны к процессу против Трампа, и нынешний глава американского государства Джо Байден «никоим образом не был вовлечен в это».

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