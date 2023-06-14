Насколько ВСУ хватит западной техники и что будет в зоне СВО дальше: Большой прогноз

Политолог Поберезкин оценил оставшиеся ресурсы западной техники у ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После встречи президента с военкорами в Кремле, где обсуждались самые горячие вопросы нашего времени, выступали эксперты по ряду тем, где главной, конечно, было развитие СВО.

В эфире «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили это с директором центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

ПО МОБИЛИЗАЦИИ ОТВЕТ ОДНОЗНАЧНЫЙ

- Что самое интересное для себя отметили на встрече Путина и военкоров?

- Это мобилизация - и Путин дал однозначный ответ. И очень конкретно описал ситуацию. Я говорил, что у нас три пути увеличения численности вооруженных сил: контрактники, добровольцы и ЧВК. Путин конкретные данные называл, под 160 тысяч добровольцев и контрактников, которые поступили. И необходимость в мобилизационных резервах исчерпывается пока.

- А Киев хочет растащить наши резервы?

- Да, вдоль границы с Белгородом, Брянском и Курском – хочет максимальное напряжение создать. Чтобы Москва туда резервы бросила.

БУФЕРНАЯ ЗОНА В 500 КМ

- А то, что Путин говорит о буферной "санитарной" зоне - ее обеспечивать какими силами?

- Я месяца два назад говорил о том, что нам придется обеспечивать зону «вне доступа». Мы не имеем права допустить угрозы, которые находятся на расстоянии 500 километров от наших границ. Видимо, это Путин и имел в виду. В противном случае доставать нас будут не только артустановки, - а «Хаймарсы» могут быть оборудованы и баллистическими тактическими ракетами с дальностью до 500 километров, - но и беспилотники, для которых 500 километров- не расстояние.

- Полтысячи километров должны быть под контролем российских вооруженных сил?

- Зоны безопасности наблюдаются и в политике других стран. Отчасти Израиля, например.

- Ну вот мы отодвинем их на несколько сот километров - и выяснится, что теперь они обстреливают наш Харьков...

- Не надо путать политику, военную безопасность и право. Я говорю с точки зрения военной безопасности, что мы должны обеспечить от линии соприкосновения минимум 500 километров, чтобы чувствовать себя комфортно.

- Где линия этого соприкосновения политическая будет проходить?

- Она должна проходить по границе СССР, которая была до 1991 года. Включая Приднестровье и Молдавию.

- Почему так?

- В Румынии сейчас группируется, в том числе, 101-я воздушно-десантная дивизия США, накапливается военная техника, готовятся аэродромы. Учения, которые сейчас начались в Европе, во многом будут опираться на возможности концентрации авиации. А это основная ударная сила НАТО именно в этих регионах. Мы должны всем сказать, что мы гарантируем безопасность им, но и чтобы они нам гарантировали зону «вне доступа» 500 километров от той границы.

Алексей Подберезкин. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

ЗАПАД ВЫДЫХАЕТСЯ С ПОСТАВКАМИ?

- Идет апробация военно-технических возможностей не только России, но и Запада?

- Да. И Путин и об этом говорил. Мы производим в 5-7 раз больше боеприпасов, чем весь запад вместе взятый. А западные возможности по боеприпасам и по вооружению практически исчерпаны. Уже запасы Израиля и Южной Кореи начинают использовать для поставок ВСУ. Но пока у запада будут военно-технические возможности, он будет сопротивляться.

- А ВСУ?

- Больших возможностей в оперативном плане у них осталось немного. Недели на три. Я месяца 2-3 назад говорил, что конфликт такой интенсивности, который сейчас идет на Украине, - он высосет все оставшиеся ресурсы. Когда начинался конфликт, мы оценивали ВВС Украины в 150-200 действующих самолетов. Сейчас уже 450 уничтожено — это с поставками из восточноевропейских запасов. Ну, будут они поставлять даже эти пресловутые F-16...

- Верно ли, что они не лучше МиГов-29?

- В общем, не сильнее. Вопрос в ракетах, которыми будут оснащаться F-16 для ВСУ. А наши танки Т-90 ничуть не хуже «Леопардов-2», даже последних модификаций.

- В войсках Т-90 «Прорыв» хвалят.

- Его плюс очевидный – это вес, который на 20 тонн меньше немцев. А это проходимость, которая лучше. И обслуживание. Куда они будут таскать свои сломавшиеся танки? В Польшу, в Германию? Когда «Абрамсы» поставят, будет та же история. Плюс боеприпасы. У них там систем 25 уже артиллерийских. Они все разнокалиберные. Обеспечить их боеприпасами еще сложнее. Когда мы считаем валом расход 3 миллиона боеприпасов в год, условно говоря, это одно. Но когда ты разделишь их на 25 систем - совсем по-другому получается.

ИЗМЕНЕНИЕ МИРОПОРЯДКА

- Вот мы перемелем их технику, дальше эшелонами гнать не смогут, и ремонтировать надоест — потом что?

- Дальше будет зависеть от баланса сил. От того, какая ситуация сложится, от соотношения политических сил, которое быстро меняются. Мы говорим о военно-технической стороне, но попробуйте встать на ступеньку выше и посмотреть на эти изменения в международных соотношениях в общем миропорядке.

- До последнего времени изменения шли не в нашу пользу.

- Вот была советская зона оккупации в Германии - на каких условиях она стала частью натовской коалиции? Вот где точка отсчета. Нам придется эту проблему решать. Нас ведь не оставят. Будут нас допирать до конца. Пока мы сами, в конце концов, как минимум, не обеспечим себе зону безопасности, и бесполетную зону.

- До каких пределов?

- До Варшавы как минимум. Один американский эксперт, который был советником у Рейгана, а потом рассорился с истэблишментом, он недавно такой же прогноз сделал - и мой прогноз по сути подтвердился. Мы должны занять те границы естественные, как говорил Ключевский, которые возникли у Российской империи к 20 веку. Вот это все было естественно наше. Все, что было сделано в конце 1980-х в 1990-е, было сделано вопреки национальным интересам России. И мы сейчас занимаемся возвращением того, что нам принадлежало по праву.

- И Прибалтику придется возвращать?

- Само собой. Про Финляндию, правда, не говорю, и про Польшу тоже, но и об этом можно спорить.

- У поляков сильная армия…

- Да никакой там сильной армии нет. Одно дело посылать на Украину 2,5 -3 тысячи балбесов и уголовников, которые хотят заработать деньги. Вот сейчас они корпус формируют там. В июле-августе, без слаженности, куда-то хотят его запустить. Эти три бригады польские. Их хватит на два-три дня.

- Если начнется возвращение в границы Советского Союза, то бывшие Пруссия, Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая - начнут бузить.

- Военно-политическая обстановка диктуется не пожеланиями отдельных стран и даже не историческими наследиями и инновациями, а теми реалиями, которые складываются в мире. Мы никуда не денемся - нам придется эти вопросы решать.