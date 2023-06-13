Путин допустил создание санитарной зоны на Украине в случае продолжения обстрелов

Путин заявил, что Россия может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность создания "санитарной зоны" на Украине в том случае, если обстрелы российских регионов будут продолжаться.

"Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается", - констатировал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Одним из возможным способов решения проблемы с обстрелами российский лидер назвал повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Второй путь - это установление санитарной зоны.

"Но это не значит, то прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю очень аккуратно, чтобы создать на Украине какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - заключил Путин.

Напомним, украинские войска совершают обстрелы Белгородской области, в частности, выпускают снаряды по городу Шебекино и селу Новая Таволжанка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заверил, что на российской территории врага нет.