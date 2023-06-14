Дмитрий Маликов высказался о переезде в США и чемодане денег

Певец рассказал, что не раз мог бы эмигрировать из страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Маликов 35 лет назад впервые вышел на сцену. Потом молодой певец попал в телеконцерт "Песня года", выступил на новогоднем "Огоньке"- исполнил песню "До завтра", после чего и началась его популярность. Сейчас артист с ностальгией вспоминает те годы, а также время своих заграничных гастролей, за которые артистам платили в прямом смысле чемоданы денег.

Дмитрий Маликов вспомнил о своих гастролях по Сибири. В одном из перелетов он оказался в самолете с Филиппом Киркоровым. Тогда артисты не были знакомы, однако юный Маликов сразу понял, что Филипп - большая звезда.

"У него был большой тур. В те годы банковские карты еще не вошли в обиход, гонорар платили налом. И я, как все, вез в сумке, в ручной клади, наличку, приличный такой пакет. А потом вижу - директор Филиппа тащит в салон большой чемодан. И ясно, что там деньги", - поведал музыкант. В те годы однушку в Москве можно было купить за 18-20 тысяч долларов, а Маликов столько зарабатывал за месяц.

Певец также рассказал, что не раз мог бы эмигрировать из страны. Особенно ему запомнилась поездка в Америку в начале 90-х. Вместе с родителями он отправился в гости к коллеге и другу отца - звезде эмигрантского шансона Анатолию Могилевскому.

"...Другие запахи, другие продукты, другие машины. Помню, Толя сказал мне: «Пойдем, покажу, как здесь занимаются спортом». А у нас тогда фитнес-клубов еще не было. Мы зашли в большой зал, а там красивые женщины и мужики качаются. Это было так классно!" - цитируют певца 7 Дней.

Однако, по словам Маликова, остаться за границей ему не захотелось. Да и сейчас вокалист не намерен покидать Родину Вместе с женой Еленой Изаксон он вырастил дочь Стефанию, а пять лет назад суррогатная мать родила им сына Марка.