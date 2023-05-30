Дмитрий Маликов рассказал о третьем ребенке от суррогатной матери

Певец Дмитрий Маликов Фото: Даниил ОПАРИН

Дмитрий Маликов в браке с Еленой Изаксон более 30 лет. Они воспитывают двоих детей. Первенцем пары стала дочь Стефания. Также в семье подрастает пятилетний Марк. Он появился на свет в январе 2018 года. Мальчика выносила и родила суррогатная мать. В очень личном интервью Наталье Подольской певец раскрыл подробности появления наследника.

Дмитрий Маликов сообщил, что он и его жена Елена Изаксон очень хотели второй раз стать родителями, но у них не получилось. Женщина на семь лет старше артиста. Поэтому супруги решили воспользоваться услугами сурмамы.

Певец признался, что им было нелегко отважиться на этот шаг. Единственное, о чем он жалеет, что не сделал этого чуть раньше. Ведь тогда у четы была бы возможность воспитывать не двух, а трех наследников.

"Когда других возможностей не остается, этот способ очень хороший. Нужно просто прийти к этому осознанно. Волнений, тревог, конечно, прибавилось. Но и счастья прибавилось тоже. Раньше надо было еще третьего родить", - признался Маликов в эфире YouTube-шоу "Ваша Наташа".

Дмитрий считает суррогатное материнство прекрасной возможностью познать счастье для тех, кому не дано другого выбора в вопросе рождения детей. Себя исполнитель хита "Ты одна, ты такая" называет "молодым взрослым папой": "Мне хотелось сына, честно говоря. Как раз понимание того, что Стеша упорхнет из дома… Может быть, я в силу своей занятости в те годы недополучил, не насладился воспитанием… Так произошло и мы безмерно счастливы этому. Дети являются отдушиной во многом".

По словам Маликова, после появления Марка изменилась вся жизнь семьи. Теперь все крутится вокруг малыша.

Что касается Стеши, то она счастлива в отношениях. Маликов подтвердил, что у дочери новый избранник, с которым, к слову, он познакомился еще в прошлом году.

"У нее нет череды сменяющихся романов. У нее был один парень и сейчас есть другой. Когда она с первым расставалась, она была в слезах. У нее был первый кризис, она его пережила... Это необходимо, чтобы повзрослеть, все проходят разочарование в своей первой любви", - резюмировал артист.