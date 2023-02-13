Неузнаваемый Дмитрий Маликов показал новорожденную дочку

Дмитрий Маликов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Маликов почти 30 лет счастлив в браке с женой Еленой Изаксон. У супругов двое общих детей. В 2000 году на свет появилась дочь Стефания, а в 2018 жена подарила певцу долгожданного сына Марка. Кроме того, артист как родную воспитал дочь Елены от предыдущих отношений. Ко всем троим наследникам музыкант относится очень трепетно.

Дмитрий Маликов очень гордится своими детьми. На днях он поделился особенной фотографией. В кадре совсем молодой артист лежит на кровати рядом с дочкой Стефанией. Фото было сделано вскоре после рождения девочки.

Певец рассказал, что это его первый совместный снимок с наследницей. "Стешенька! С днем рождения! Это наше с тобой первое фото, как только мы с мамой забрали тебя из роддома. С тех пор у нас тысячи фотографий, а надеюсь, еще будут миллионы", - обратился счастливый отец к Стеше.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он добавил, что безмерно гордится дочкой. 53-летний Маликов пожелал девушке быть всегда здоровой и счастливой.

К поздравлениям присоединились поклонники артиста и коллеги. Одной из первых Стефанию поздравила певица Наталья Подольская: "Поздравляю", - написала жена Владимира Преснякова.

Напомним, Стеше 23 года. Девушка предпочитает не распространяться о своей личной жизни. "Пока у меня нет возможности делиться с вами тем, что происходит в моей жизни. Я очень устаю, и у меня физически не хватает сил ни на что другое", - жаловалась блондинка.

Она окончила МГИМО, а сейчас занимается развитием собственного бизнеса. Красавица ранее отмечала, что строит бизнес без участия своего знаменитого отца. Дочь Маликова уже открыла первый бутик в центре Москвы.