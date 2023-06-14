"Киевский режим прошел точки невозврата": Мария Захарова - о мирных инициативах стран по Украине и новых союзниках России

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начал работу ежегодный экономический форум, на рабочих сессиях и в кулуарах которого обсуждаются и текущая проблематика международных отношений.

Спецкор KP.RU на ПМЭФ-2023 в первый день работы форума поговорил со спецпредставителем МИД нашей страны Марией Захаровой.

- Мария Владимировна, первый день форума, и есть полное ощущение того, что он действительно международный. А ведь многие пугали нас тем, что в нынешней ситуации ждать гостей из-за рубежа организатором не придется.

- Были лишь объективные трудности в виде пандемии, разноскоростное возвращение к большим форумам. У кого-то еще сохранились ограничения, помните, как Китай еще год назад сохранялся в таком закрытом состоянии. Кто-то постепенно увязывал все это с новой логистикой, которую сами же и вводили. А вот сейчас у всех более-менее единое понимание того, как противодействовать тому самому, что, помните, мы считали абсолютно непреодолимым. Ведь были же абсолютно апокалиптические ощущения от пандемии. Но, ничего, живем…

- Каких результатов от форума ждете вы?

- Конечно, все ждут самого главного: все ждут выступления президента Российской Федерации. Причем, ждут внутри страны, ждут и за рубежом. К тому, что говорит сейчас Россия, прислушивается весь мир. И я вижу, как даже самые знаковые медийные мероприятия с участием российского руководства, некоторые из которых можно лишь к протокольным отнести, имеют эффект информационной волны, раскатывающейся по всему миру.

МИД России на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге тоже проводит свое мероприятие. Оно пройдет завтра и будет посвящено проблематике цифровой диктатуры и цифрового суверенитета. Много лет занимаясь выстраиванием своего цифрового пространства, получая окрики с Запада - вы занимаетесь закручиванием гаек! это все ведет к диктатуре! - мы пришли к результату, что это никакая не диктатура, а просто цифровая гигиена – то, без чего современная цифровая среда просто не может существовать. А вот у всех свободных, открытых и либеральных с этим начались проблемы, потому что получился у них откат в настоящую либеральную диктатуру.

- Одна из тем, которые будут обсуждаться на ПМЭФ-2023, это дедолларизация…

- Никто и никогда не был против единой платежной механики, предложенной когда-то Соединенными Штатами, активно в нее завлекавших всех, говоривших - зачем тратиться на собственные какие-то системы? – все уже изобретено. Но с определенного момента они начали использовать даже эту часть, даже этот инструментарий, исключительно технический, как орудие. Проще говоря, режущий инструмент из скальпеля превратился в заточку, с которой американцы бегают по всему миру и пытаются всех побольнее уколоть. А это история опасная. И когда весь мир увидел, что они творят, что они могут перерезать коммуникацию в денежной среде, когда стало известным, что не все трансакции с долларом проходят через Минфин США, что США собирают совершенно не для аналитики экономической, а исключительно в разведывательных целях всю финансовую информацию, как они ее используют, как они шантажируют ею потом, как они играют на понижение ставок, как играют на бирже, как манипулируют, как переходят к блокированию счетов и заморозке активов по всему миру, так у всех встал вопрос относительно того – а что дальше? И дальше никто не хочет рисковать. Играть по американским правилам? Но что это за правила, так никто до сих пор и не знает. Это просто следование безропотное воле того, кто сейчас находится в Белом доме. Причем, не всегда только того, кто в Белом доме. Кто на подступах к Белому дому - его тоже нельзя обидеть, потому что, когда он придет в Белый дом, он может отомстить.

- Будут обсуждаться и политические вопросы, включая сценарии урегулирования украинского конфликта. А таких сценариев уже предложено несколько - индонезийский, африканский, мексиканский… Какой из них предпочтительней?

- На данный момент существует примерно двух десятков подобных международных инициатив. Как авторы называют, мирных инициатив. Они разные и по форме появления: иногда это позиция государства, например, Китая, иногда позиция какого-то конкретного политического деятеля.

Наиболее развернутые подходы мы увидели от китайских друзей. В феврале МИД КНР был опубликован позиционный документ, многие из положений которого созвучны нашим и являются совпадающим подходом. Стоит отметить подход к пониманию первопричин кризиса, необходимость прекратить подливать масла в огонь и раздувать этот конфликт (тем более, если это мирный план, то он доложен это и фиксировать, а не наоборот, призывать к тому, к чему призывают на Западе – к войне до последнего украинца, как они это реально на практике и формулируют). В этом документе упомянуты такие понятия, как суверенитет, взаимоуважение, международное право, то есть базовые вещи, которые нам очень созвучны. Поэтому мы ценим, понимаем и поддерживаем подобные устремления.

Еще одна из инициатив связана с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который в ходе состоявшегося 12 мая телефонного разговора с президентом России предложил организовать в Москве встречу с группой глав африканских государств для обсуждения возможностей реализации посреднических усилий.

Мы открыты к такой доброй воле тех, кто высказывает подобные идеи, пусть даже они, может быть, где-то менее реалистичны, а где-то более. Мы благодарны всем, кто проявляет добрую волю. Но есть только один нюанс: это позиция киевского режима, который сам себе запретил ведение переговоров. Поэтому все те, кто искренне (а мы видим действительно эти искренние желания каким-то образом посодействовать урегулированию ситуации) подступается к этой теме, должны понимать, что к нам призывы относительно перезапуска мирных переговоров или их продления, обращать не надо. Мы их не прерывали, это сделал киевский режим - сначала в практическом плане в апреле, а потом уже на законодательном уровне в сентябре прошлого года.

- И Киев невозможно переубедить?

- А кого переубеждать? Переубедить можно человека здравомыслящего или, может быть, упрямого, но стоящего на какой-то своей позиции, адекватного. Сколько можно делать вид, что никто не понимает, что Зеленский глубоко зависим от медикаментозных средств? Многие прямо говорят, что это наркотики разных видов, и сидит он на них долго. Вы от него хотите какого-то адекватного реагирования на что-то?

И не только персональная проблема. Это еще и террористическая, экстремистская суть самого режима, который уже перешел точки невозврата, одной из главных которой является теракт на Каховской ГЭС. Та жестокость и та беспринципность, с которой все это было совершено, и те масштабы разрушений, о которых в Киеве заведомо знали, говорят о том, что у них нет абсолютно никакого сдерживающего момента при реализации этой разрушительной идеологии.

- Но ведь кое-где на Западе в последнее время тоже стали выдвигать мирные инициативы…

- Там сейчас электоральный период. Они понимают, что свое население вконец достали этой дикой разрушительной логикой, которую никто и никак не может объяснить. Зачем поставлять оружие режиму, который неадекватный, который сам себя не обеспечивает, который творит абсолютно запредельные преступления? Почему вместо решения внутриамериканских проблем создаются еще большие, да еще и на других континентах? Простому американцу этого не понять, особенно на фоне экономической рецессии, набирающего обороты банковского кризиса, катастрофического государственного долга. Американец, работающий на автозаправке, на заводе, в сети быстрого питания задает вопрос – а почему правительство США должно выделять миллиарды помощи киевскому режиму, а не своему населению?

- Ряды союзников России множатся. Пришло время усиливать БРИКС?

- Этот вопрос обсуждается, он на повестке, ему была посвящена дискуссия в южноафриканском Кейптауне 1-2 июня в ходе заседания министров иностранных дел стран «пятерки». И он будет рассмотрен на саммите в Йоханнесбурге. Напомню, саммит запланирован на 22-24 августа. В соответствии с поручением лидеров стран объединения ведется работа по согласованию руководящих принципов, критериев, стандартов процедуры расширения. Когда эти вопросы будут согласованы внутри участников, тогда это пойдет уже в практическую плоскость. Поэтому сейчас, я думаю, не стоит гадать, кто, как, когда войдет в БРИКС, ведь процесс требует, конечно, и времени, и кропотливой работы. Мы исходим из того, что искусственных сроков нам ставить не нужно.

Многие спрашивают – зачем расширяться, есть БРИКС и есть. Ответ прост: желающих вступить в это объединение очень много. И процесс этот – объективный, укрепляющий подлинную, естественную многополярность.

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