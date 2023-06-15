Глава Пентагона раскрыл циничную правду о судьбе Украины: равнодушная откровенность пугает

Ллойд Остин совсем не любит украинцев Фото: REUTERS

Можете мне возразить, но есть стойкое ощущение, что нынешний глава Пентагона, он же – министр обороны США Ллойд Остин совсем не любит украинцев. Причем, не просто белых людей, как если бы он был просто активистом BLM, а именно украинцев. На пресс-конференции он не дал ни малейшего повода усомниться в этом.

Журналисты взяли, да и спросили его, насколько в Вашингтоне обеспокоены потерями ВСУ в ходе контрнаступления, и он ответил им предельно откровенно.

- Относительно потерь. В ходе вооруженного конфликта, конечно, случаются потери с обеих сторон. Но очень важно, что у Украины есть возможность ремонтировать испорченное снаряжение, они способны вернуть его к участию в боевых действиях. Таким образом, они поддерживают свой определенный потенциал, - объяснил свое видение ситуации глава Пентагона. - В будущем мы также предполагаем определённый урон, но это не может иметь решающего значения. Как уже было сказано, ведётся жёсткая борьба. Мы знали об этом. Здесь важна устойчивость в поддержании боевых действий. Я думаю, в конечном итоге это будет самым важным, поэтому мы целиком сконцентрировали внимание на поддержке Украины.

То есть откровеннее некуда. Есть техника, которая выходит из строя по разным причинам, и часть этой техники можно починить и вернуть в строй. Украинцы? А кто это? О них Остин н сказал ни слова, даже не посочувствовал для приличия.

Главное, чтобы их хватило для обслуживания техники в ходе прокси-войны против России. Хотя, конечно, наверное, будет немного жаль, когда они закончатся. Но лишь по той причине, что тогда надо будет отправлять на убой поляков. Или кто там будет следующим.

Предельно откровенно, предельно цинично. Для министра обороны США Ллойда Остина одна БМП «Брэдли» дороже всех украинцев, вместе взятых. Поэтому о «Брэдли» он заботится, и что они горят, как фашистские «тигры» и «Пантеры», ему жаль.

Впрочем, не будем несправедливы. Для украинцев у Остина тоже нашлась пара добрых слов. Оказывается, наблюдая за уничтожением ВСУшников, США учатся на их примере, как надо и, главное, как не надо вести военные действия. В частности, против России.

- Что касается усвоенных уроков, много чего можно усвоить из любой битвы, и всегда мы стимулируем наших партнёров к тому, чтобы они продолжали учиться на опыте и корректировать свои действия. Военные действия динамичны, кто-то действует на поле боя, кто-то обеспечивает их действия, и мы оказываем стороннюю поддержку. И мы, конечно, всю эту информацию получаем и учитываем в процессе обучения наших сил, - разоткровенничался министр обороны США и продолжил свои откровения. - Украинские военные – это организация в процессе обучения, они адаптируются к новым условиям, мы наблюдаем, что они постоянно адаптируются к новым условиям ежедневно. И так происходило с самого начала конфликта. И динамика действий на поле боя постоянно меняется, мы сотрудничаем с украинцами и, то же самое, учимся на их опыте. Это процесс довольно успешный.

Хохлы до сих пор не поняли, что они – всего лишь живые манекены на испытательном полигоне США и американской армии. Что за ними смотрят, как за подопытными кроликами: «Смотри, смотри, этот еще живой. Без ноги, без руки, а куда-то лезет. А этот справа, видишь, сдох. Вот у меня три года назад крыса была, тоже сдохла примерно так же». И снабжают теми же вооружениями, в том числе лишь для того, чтобы поставить новые опыты и посмотреть, выживут или сдохнут. НАТО и ЕС? Не смешите мои тапки – лабораторных мышей и крыс не спрашивают об их планах на будущее. Впрочем, даже в лабораториях мышей ценят больше, чем пробирки, а вот с украинцами с точностью до наоборот.

И министр обороны США показал это с потрясающей откровенностью.

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