Почему Александр Дугин - идеальная цель для отчетности Киева перед Западом

Александр Дугин с дочерью Дарьей Фото: социальные сети

Смысл убийства Дарьи Дугиной - в бюрократической отчетности.

Убили для того, чтобы составить бумажку. Да, именно так, и никак иначе.

Сидит в кабинете Тарас Гестапенко, большой начальник в СБУ. И у него - и не только у него, но и в других кабинетах, политических и военных, - идет поток помощи из Англии и Америки. Дают деньги, дают оружие, данные разведки, отправляют хлопцев учиться убивать москалей, а в Киев и Львов, напротив, приезжают учить разные Джеймсы Бонды.

Но благодетелю нужен отчет. Помощь пришла, а что сделано?

Убийства наших чиновников где-то в Херсоне - обязательно, но это мелко, это, скорее, для внутренней аудитории, поскольку украинцы обожают плясать на трупах, это у них национальный обычай, как мы хорошо знаем.

А "туда" чем похвастаться? Организовать покушение на Путина или высших наших деятелей - слишком сложно. А убивать какого-нибудь неведомого для Вашингтона и Лондона замминистра Иванова-Сидорова - ну, не то.

Отсюда следует простое, дешевое и очень полезное для отчетности решение: нужны известные на Западе люди, которые поддерживают Путина, но, поскольку они не министры или генералы, к ним легко подойти с бомбой. И тут вся англоязычная популярность Дугина в качестве "рашн идеолоджи гуру" или как они это называют, - оказывается идеальной. Бумажку про то, что мы, молодцы, убили Дугина, сразу поймут - и пойдут хвастаться с ней уже там, этажом выше. Ну а придумал это сам Тарас Гестапенко - что менее вероятно, - или это ему подсказали заезжие Бонды, ровно так же, как и он сам, заинтересованные в тех же красивых отчетах, - не так уж важно.

Но на дело послали Тарасов совсем никудышных, они то ли испугались, то ли поленились лично проследить, кто сел в машину, вот и получилось, что получилось.

Ну, в следующий раз будут работать лучше.

Тем более, что наша власть, перевернувшись на другой бок, собирается спать дальше, и никаких проблем у бомбистов-Тарасов в России нет и не предвидится.

Но эта претензия - уже не к ним.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кто такая Дарья Дугина: чем известна дочь политолога Александра Дугина, погибшая во взорванном автомобиле

В ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области (подробности)

МНЕНИЯ

Егор Холмогоров о гибели Дарьи Дугиной: Такой же стиль был виден в Донбассе, когда убивали Моторолу и Гиви

Известный публицист объяснил в эфире радио «КП», кто и почему совершил атаку на Александра Дугина (подробности)

Выдвинута версия убийства Дарьи Дугиной: В гибели дочери политолога увидели руку британских спецслужб

Политолог Сергей Марков считает, что убийство Дарьи Дугиной было спланировано британскими спецслужбами (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной

Отец Дарьи Дугиной пересел из машины дочери лишь в самый последний момент перед взрывом (подробности)

10 цитат Дарьи Дугиной, которые раскрывают ее сущность: Про Украину, спецоперацию и Запад

Погибшая поддерживала спецоперацию на Украине и национализацию имущества олигархов (подробности)