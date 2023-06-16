Устроил очередной цирк: Зеленскому дважды за день «обломали» надежды на международном уровне

Делегация руководителей африканских государств прибыла в Киев, чтобы поговорить с Зеленским Фото: REUTERS

Аккурат перед выходными президенту Украины Володымыру Зеленскому пришлось снова испытать два разочарования. Похоже, что его в грош не ставят не только западные союзники, но и южные нейтралы, которые категорически отказались подыгрывать Зеленскому в дешевом спектакле, традиционно разыгранном в Киеве при приеме иностранных гостей.

Делегация руководителей африканских государств прибыла в Киев, чтобы поговорить с Зеленским по поводу "переговоров о мире". Председательствовал в делегации, если можно так выразиться про данный случай, хозяин грядущего саммита БРИКС президент ЮАР, который и был автором инициативы. После Киева делегация намеревается прибыть в Москву, где хотела изложить свое видение выхода из конфликта. Но сначала - в Киев, к Зеленскому.

И что бы вы думали? Не успела нога президента ЮАР ступить на землю Киева, как в столице Украины тут же раздались сирены воздушной тревоги. И расчеты ПВО в Киеве стали запускать зенитные ракеты, чтобы якобы сбивать российские ракеты, которые якобы «русня» запустила на столицу Украины. Так в Киеве уже принимали президента ФРГ, заставив его два часа просидеть в бомбоубежище, так принимали «высоких гостей» из ЕС, а с Байденом Зеленский, вообще, прогуливался под ручку под вой сирен в Киеве, демонстрируя «двух самых смелых людей планеты». И всегда срабатывало. Без сбоев. Для африканцев даже какой-то взрыв вроде бы устроили. Но в этот раз традиционная забава украинских властей, «как надурить гостя», вдруг – бац! – и не сработала. Африканцев такой дешевой постановкой обмануть не удалось.

- Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия никогда не будет легкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство, например, обращение, которое вы все получили, а другие просто забавны, например, этот так называемый взрыв, - рассказал глава пресс-службы президента ЮАР. - Мы все были озадачены, когда нас отвезли обратно в отель и мы проезжали улицы, где люди вели привычный образ жизни. Это очень странно и в каком-то смысле является преднамеренной дезинформацией.

Навешать африканцам той же «лапши на уши», которую регулярно потребляют, не пикнув, украинцы, да и те же европейцы, не удалось. Зеленский и его самодеятельность в попытках создать атмосферу фронтового города, нарисовать жесточайшие трудности, которые им приходится преодолевать, показали себя полнейшими профанами.

Примечательно, что столичная украинская ПВО бодро отрапортовала, что сбила 5 «Калибров» и 6 «Кинжалов». Или наоборот – не суть важно. Главное, что сбили все, что, якобы, летело. Хотя последний дурак знает, что в дни посещения Киева иностранными делегациями никаких ракетных атак по Киеву не проводится. Кстати, на мой взгляд, совершенно зря. Посмотрели бы гости иностранные, как их хваленое ПВ работает. Прикинули бы, что у них с городами будет твориться, если что. Глядишь, в ум и разум вошли бы.

В общем, тот самый знаменитый анекдот про ложь, большую ложь и статистику надо переделывать. Место статистики давно уже занял Зеленский. И африканцы вывели его на чистую воду на счет раз. Снова не получилось у него нарисовать из себя одного из «лидеров свободного мира».

И, словно мало было Зеленскому этого унижения, очередную зраду в этот же день для Киева выкатил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что НАТО не будет приглашать Украину в альянс на июльском саммите, который пройдет в Вильнюсе. И этот вопрос уже обговорен с западными лидерами стран – членов блока.

- Но мы обсудим то, как мы можем приблизить Украину к НАТО, – уже по привычке заявил Йенс Столтенберг и традиционно добавил про «открытые двери НАТО».

И нечего Зеленскому возмущаться. Главными западными ценностями страны НАТО с Украиной уже поделились – украинские дети впитывают ЛГБТ-ценности, если не с молоком матери, то с изучением азбуки. В общем-то, этого Украине вполне хватит.

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