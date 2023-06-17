Глава Якутии Айсен Николаев: Увозим из Питера контракт о строительстве 12 самолетов Ту-214 для нашей авиакомпании

Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

…- Айсен Сергеевич, самые яркие впечатления? Вы уже не первый раз на ПМЭФ, бывали и раньше. Что вы увезете с собой в суровую Якутию?

- Форум прошел для нас очень успешно, мы подписали ряд важных соглашений….

Начиная от строительства 12 самолетов «Туполев» для нашей авиакомпании «Якутия», заканчивая тем решением, которое мы сегодня анонсировали.

А, конкретнее, мы с Германом Грефом, председателем правления Сбербанка России, объявили, о том, что в начале сентября этого года в Якутске откроется пятая в стране Школа по подготовке кадров для IT-отрасли.

В целом главный экономический форум страны мы отработали очень достойно, и, я считаю, что это, конечно же, позволит нам еще более успешно развивать нашу родную республику.

- Ну, а если говорить конкретно о выступлении Президента России?

- Речь Владимира Владимировича Путина мне очень понравилась, я вдохновлен. И это - не просто громкие слова.

Президент с трибуны говорил, в основном, о поддержке государством суверенной российской экономики, как я ее называю, которая решает вопросы обеспечения потребностей страны в критических отраслях.

Как раз подписание соглашения о строительстве Ту-214 для Якутии – это и есть тот вклад, который мы вносим вместе с нашими авиастроителями в дело укрепления этой отрасли. Очень много было хороших, правильных инициатив по поддержке малого бизнеса, я полностью их поддерживаю. Ну и, конечно же, социальные инициативы, связанные с повышением минимальной оплаты труда, борьбы с бедностью. Они и позволяют говорить о нашем государстве как о социальном, которое даже в самых трудных таких внешних условиях заботится о росте благосостояния своих граждан.

Ну, и вторая часть участия президента в форуме, когда были вопросы и ответы… Здесь глава государства часто обращался не только к россиянам, но и в целом ко всей мировой общественности.

Владимир Путин очень четко еще раз провозгласил те тезисы, которые уже не раз звучали в его выступлениях.

А в минувшую пятницу - еще раз, на международном форуме, с использованием видеоматериалов, наглядно показал сущность этого нацистского режима на Украине.

У здравого, нормального человека после этого вопросов - почему мы боремся за денацификацию Украины, - возникнуть уже не может.

Мы боремся за то, чтобы эти уродливые явления, которые расцвели пышным цветом в последние годы, навсегда исчезли из жизни многострадального украинского народа…

И - чтобы такое никогда больше не повторялось.

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