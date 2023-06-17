Прислуга для звезд: сколько платят Дибровы, Заворотнюк и Джиган сиделкам, няням и помощникам по хозяйству

Дмитрий и Полина Дибровы нанимают прислугу через вип-агентство. Фото: социальные сети

У востребованных артистов часто насыщенный график, они могут отсутствовать дома неделями – гастроли с концертами или спектаклями, экспедиции для съемок сериалов и т.д. Звезды часто могут себе позволить прислугу с хорошими рекомендациями. Рассказываем сколько популярные артисты платят домашним помощникам.

Для звезд – все самое дорогое

Зарплаты помощников в звездных домах выше, чем у нянь и домработниц, которые нанимают их менее обеспеченные поклонники. Обеспеченные знаменитости могут себе позволить подбирать персонал через агентства — с необходимыми рекомендациями, звезды требуют опыт работы в домах на престижных направлениях. Персонал без таких рекомендаций стоит дешевле — в среднем на 30%. Те, кто рисковал и экономил — после об этом жалел. Комиссия агентства – месячный оклад сотрудника. Если работник не устраивает – замена от агентства бесплатно в течении года. Большинство звезд давно живут в огромных домах в элитных подмосковных поселках, на территории особнячков построены домики для прислуги или же им выделены комнаты в домах.

Менеджер агентства по подбору домашнего персонала для Рублевки и Новой Риги рассказал KP.RU: «У знаменитостей главное требование – опыт работы помощников в домах на схожих подмосковных направлениях. Чтобы не только «руки росли откуда надо», но и «рот умели держать на замке». Самые востребованные помощники по хозяйству – семейные пары. Больше всего предложений и наиболее востребованы – супружеские пары с гражданством Узбекистан и Киргизия. Их зарплата – 160 тысяч рублей в месяц, с проживанием. Чуть меньше предложений, но без проблем подбираем помощников по хозяйству – супругов россиян, их зарплата 180 тысяч рублей за месяц. Персонала с гражданством Белоруссии, Молдавии, Украины сейчас мало. Можно найти супружескую пару дешевле – с зарплатой по 130 и 140 тысяч рублей, но мы не работаем с такими предложениями: чаще всего эти сотрудники без должного опыта и рекомендаций. Таких в обеспеченные семьи опытные люди не берут. Сейчас наблюдается небольшой дефицит на эту самую востребованную категорию персонала – но подберем за 3 недели. Второй по частоте запрос – на нянь. Здесь очень много предложений: у нянь разный опыт работы - в образовательных, медицинских учреждениях, есть и психологи, и воспитатели, и музыканты… Зарплата для няни с проживанием – от 120 тысяч рублей». Менее востребованы, но регулярно есть заявки на подбор – сиделок для пожилых или больных людей, личных или семейных водителей.

Сиделки для заслуженных артистов

Чаще всего сиделок-помощниц приглашают знаменитости, которые живут одни. Сиделок берут со средним медицинским образованием – чтобы могла при необходимости и укол сделать, и массаж, и первую помощь оказать. Или же просто с опытом работы. Для пожилых артистов сиделки чаще – это не те женщины, которые ухаживают за лежачими больными, а скорее – помощницы, компаньонки. Сиделки-помощницы помогают выполнять повседневные дела, контролируют распорядок дня, оплату коммуналки, закупку продуктов, прием таблеток, общаются. Могут и готовить – за отдельную плату.

В мае 2023 года сиделка-помощница спасла жизнь режиссеру, народному артисту 89-летнему Глебу Панфилову – распознала первые признаки инсульта и вызвала «Скорую». Заслуженный тренер по фигурному катанию 76-летняя Татьяна Тарасова доверяет помощнице-сиделке с медицинским образованием: «С какого-то времени эти люди помогают нам жить. Так сложилась жизнь, что Аделина один из моих ближайших друзей, как сестра. Она из хорошей семьи». За сестрой заслуженного тренера до самой смерти ухаживала мама Аделины, но работать у Татьяны Анатольевны отказалась из-за возраста – предложила ей взять на работу дочь и сына. Так у Тарасовой в доме поселилась Аделина: готовит, помогает с частью домашних дел, делает уколы, следит за приемом лекарств, помогает передвигаться, иногда приходиться и «таскать» тренера на себе (у Татьяне Анатольевне проблемы с позвоночником, она передвигается на инвалидной коляске). Брат Аделины – водитель и помощник по хозяйству у тренера.

Сиделка Бари Алибасова — Елена из Донецка по профессии медсестра. Фото: Кадр видео

Возрастные изменения, проблемы с памятью заставили родных нанять сиделку для 83-летней заслуженной артистки Светланы Светличной – женщина следит за давлением, приемом лекарств, бытом. С 75-летним Бари Алибасовым второй год живет сиделка Елена Калинина, которая приехала из Донецка. У медсестры Лены своя комната в квартире продюсера и широкий: женщина контролирует быт и здоровье – на ней уборка и «готовка», контроль за здоровьем Бари Каримовича (уколы, давление, массаж и т.д.), оплата счетов, на прогулки и по магазинам ходят вдвоем. У артистов-москвичей, благодаря московской надбавке за звание «заслуженный или народный артист» в размере 30 тысяч рублей – получается внушительная пенсия от 55 до 65 тысяч рублей. На жизнь и лекарства хватает, а сиделок-помощниц оплачивают из сбережений.

Мама Анастасии Заворотнюк — народная артистка Валентина Заворотнюк помогает воспитывать внучку 4-летнюю Мию Чернышеву. А Насте помогает помощница-сиделка. Фото: социальные сети

52-летняя Анастасия Заворотнюк четвертый год проходит лечение онкологического заболевания. Актриса живет в загородном доме с мужем и мамой, которая заботится о ее 4-летней дочери Миле Чернышевой. Заворотнюк помогает сиделка. Как рассказала нам коллега актрисы: «Сиделку с медицинским образованием для Насти нанимали в агентстве. Очень хорошем — мы там все выбираем прекрасный персонал. Это порядочные люди, которые знают, что такое неприкосновенность личной жизни».

Стоимость: от 120 тысяч рублей за месяц с проживанием. Доплата 20 тысяч рублей если нужно готовить.

Главные помощники - семейные пары

Телеведущий Дмитрий Дибров недавно уволил семейную пару помощников: женщина прекрасно справлялась с обязанностями, а ее муж не угодил звезде – то не в том месте машину припарковал, то поручение не выполнил. Перед этим Дибров уже увольнял другую пару: «Мы всегда берем супружескую пару. До этого был безупречный мужчина: руки у него растут откуда надо. Но его жена и готовила не очень… Но расстались из-за другого: к нам пришли гости, за отдельные деньги попросили помочь – а помощница сообщила, что у нее рабочий день окончен, потому жена вынуждена была отрываться от гостей и заниматься кухней, посудой». Дибровым агентство быстро находит замену персонала. Дмитрий утверждает, что он справедливый хозяин. К примеру, когда помощник сделал чертеж и обновил инженерные коммуникации – Дибров выплатил премию или не возражал против родни: «Одна пара привозила детишек на лето, и они играли с нашими сыновьями».

Семейная пара до 50 лет - самый востребованный персонал. Но агентство сразу предупреждает: в паре чаще один работник идеальный, а второй немного хуже справляется с обязанностями. Обязанности женщины, работающей в составе семейной пары: уборка, поддержание чистоты; приготовление пищи (только для членов семьи, не включая гостей, праздники и т.д.); уход за вип- гардеробом, обувью, мелкий ремонт одежды; присмотр за домашними животными; уход за цветами. Обязанности мужчины: уход за прилегающей к дому территорией; выполнение всей мужской работы по дому, включая сантехнику, электрику; стрижка газонов, чистка бассейна; контроль системы водоснабжения, видеонаблюдения; закупка продуктов; мелкий ремонт; охрана дома.

Стоимость: от 160 тысяч рублей за месяц для семейной пары с проживанием.

Няням нужен загранпаспорт

У многодетных родителей рэпера Джигана и предпринимательницы Оксаны Самойловой на 4 детей 3 няни. С младшими детьми няни находятся постоянно, старших контролируют – возят на занятия, секции и т.д. Недавно Оксана спешно делала новой няне загранпаспорт. Так как няни сопровождают семью в их многочисленных поездках по заграничным курортам.

У Джигана и Оксаны Самойловой на 4 детей — 3 няни. Фото: социальные сети

Няни с безупречной репутацией стоят выше рынка, поэтому Самойлова платит каждой няне по 6000 тысяч рублей за сутки работы. Недавно многодетная мать искала новую няню и возмущалась: «Агентство присылает нам нянь за восемь тысяч рублей в сутки. При этом говорят – «сейчас такие времена, меньше чем за восемь тысяч никто не пойдет работать…» В итоге блогер Оксана Самойлова поменяла агентство и нашла опытных нянь.

Мода на нянь филиппинок осталась в прошлом, хотя и теперь их можно нанять за среднюю цену на рынке персонала. Проблемы у звездных родителей с подбором нянь такие же, как и у их поклонниц и подписчиков: Наталья Подольская меняла няню, так как женщина не прислушивалась к ее рекомендациям; а няня Галины Боб однажды накормила ее сына просроченным кефиром (ребенок попал в больницу). Ксения Бородина, как и большинство, звезд установила программу видеонаблюдения – в режиме реального времени всегда видит, что происходит дома.

Стоимость: от 120 тысяч рублей за месяц.

Кто еще?

Личный или семейный водитель: от 100 тысяч рублей в месяц.

Повар: от 5 тысяч рублей за разовый выход – к примеру, приготовить праздничный ужин.

Домработница с проживанием: от 70 тысяч рублей в месяц.

Домработница за один выход: от 4000 тысяч рублей в день.

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