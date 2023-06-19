Зачем хотят вернуть перевод на летнее время: врач объяснил, что на самом деле полезно и вредно для организма

Сомнолог Завалко объяснила пользу регулярного перехода на зимнее и летнее время Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник депутат от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что в день летнего солнцестояния: 21 июня, внесет в Госдуму инициативу о возврате к регулярному переводу стрелок на летнее и зимнее время. Мол, постоянное зимнее время, по которому мы сейчас живем, неудобно, так как лишает нас длинных светлых вечером, а светает по нему в три утра — слишком рано.

Такие инициативы, нужно сказать, всплывают в информационном поле едва ли не ежегодно. И реакция на них у экспертов разных областей разная. О предпочтительном режиме с точки зрения здоровья нам рассказала к.м.н., невролог-сомнолог Ирина Завалко, консультант по сну BabySleep:

- С точки зрения сомнологии (науки о правильном и здоровом сне – прим. Ред.) существующее зимнее время наиболее оптимально. Начнем с того, что перевод часов дважды в год создает регулярный стресс, особенно весной, когда время переводится на час вперед, а значит, приходится раньше вставать. А это чувствительный удар по организму – и по сердечно-сосудистой, и по нервной, и по эндокринной системе, то есть страдает обмен веществ, гормональный фон и так далее. Как у детей, так и у взрослых. При этом, режим сна реально перестроить за несколько дней, но, чтобы к нему привыкнуть, системам нашего организма требуется куда больше времени. То есть перевод часов– это стресс для человека. И он точно задуман не для того, чтобы люди проводили больше времени на свету, а лишь в попытке сэкономить на энергоресурсах. При этом современный ритм жизни сильно отличается от того, что был 30-40 лет назад: большую часть дня мы проводим в помещении, вечером ложимся поздно, многие привыкли работать по ночам. Стало куда больше развлекательных ночных заведений. То есть экономия энергоресурсов получается сомнительная, зато стресс для организма вполне реальный.

Второй момент: какое время лучше – летнее или зимнее? Нужно понимать, что в средней полосе России (это бОльшая часть нашей страны) самый важный и самый неприятный момент – это короткий световой день в осенне-зимний период. С точки зрения сомнологии, важно, чтобы человек не вставал затемно. Если вы встаете пусть пасмурным, но утром (а не ночью), то тем самым настраиваете организм на рабочий лад, синхронизируйте циркадные ритмы и биологические часы. То есть летнее время в осенне-зимний период было очень тяжело переносить, ведь светает еще на час позже, а значит, и взрослые, и школьники, и студенты приступали к работе и обучению до рассвета. То есть первые пару часов после пробуждения буквально досыпали на ходу.

Поэтому зимнее время в нашем случае куда предпочтительнее – человеку важно увидеть утро, даже если оно и пасмурное. А летом у нас везде, как правило, рано светает и поздно темнеет, поэтому время тут не принципиально. Важно думать о том, что будет осенью и зимой.

Ольга Молчанова, кардиолог, терапевт, ведущий научный сотрудник ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации:

- Нет никаких клинических исследований, которые бы доказывали вред или пользу перевода времени. И по моим наблюдениям лишний час, который то прибавляли в прошлом, то отнимали, никак не сказывался на здоровье хронических больных – не было обострения сердечно-сосудистых заболеваний, легочных, других. Да, всегда были излишне тревожные люди, которые готовы списать ухудшение самочувствия то на магнитные бури, то на перевод времени. Но ни лично мне, ни моим пациентам не становилось ни лучше, ни хуже от перевода стрелок.

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