Больше стресса, меньше денег: что будет, если вернуть в России переход на летнее время

Эксперты объяснили вред и пользу для российской экономики от перехода на летнее время Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вы уже забыли, как дважды в год переводили стрелки часов то на час вперед, то на час назад? А вот депутаты наши не забыли. И предлагают опять вернуть это развлечение — вроде как человеческому организму так проще адаптироваться к разным временам года.

-Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесён в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня, - объявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

ПО КАКОМУ ВРЕМЕНИ МЫ ЖИВЕМ СЕЙЧАС

Впервые об инициативе по возвращению перевода стрелок депутат Матвеев сообщил еще зимой. Тогда приводил еще и экономическое обоснование: перевод стрелок летом на час назад даст экономию электроэнергии до 2,5 млрд киловатт-часов в год. Что вроде как тоже не лишнее под санкциями.

Возникает, однако, интересный вопрос. А почему ж мы от этого перевода отказались? И ведь тогда аргументов тоже звучало много. Например, про урон для сельского хозяйства — буренки из-за перевода стрелок испытывают стресс и отказываются доиться в непривычное время! И почему, например, Евросоюз, изучив свой долгий «стрелочный» опыт, было даже решил от него отказаться (это должно было произойти в 2021 году, но из-за пандемии решили лучше оставить все как есть и вернуться к вопросу позже).

Важный момент: многие наши граждане (окончательно запутавшись), и даже некоторые депутаты уверены, что мы в России с 2011 года живем по постоянному летнему времени. А вот и нет. В 2011 году, во время президентства Дмитрия Медведева, действительно было решено отказаться от перевода стрелок и перейти на постоянное летнее время. Но в 2014 году, когда президентом опять стал Владимир Путин, все снова поменяли — перешли на постоянное зимнее время. По нему мы сейчас и живем.

ЧТО ТАМ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Эмоциональных высказываний по поводу того, почему с переводом стрелок или без оного жить плохо (или наоборот хорошо) за время российских экспериментов с часами набралось несравнимо больше, чем каких-то серьезных исследований на эту тему.

Обычно — в пользу перевода стрелок - приводят данные исследования, которое провело еще аж в 2008 году РАО ЕЭС: переход на летнее время тогда давал ежегодную экономию около 4,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Цифра красивая, но в процентах к общему электропотреблению получалось всего полпроцента. Как убеждали «КП» эксперты, мизер, ради которого нет уж очень большого смысла мучить людей.

А теперь считаем, что у нас сейчас. Депутат Михаил Матвеев говорил о 2,5 млрд киловатт-часов в год. От общего потребление электроэнергии в России в 2022 году — 1105 млрд кВт-ч — получается… 0,2%. Что вообще близко к статистической погрешности.

А что говорит зарубежный опыт? В 2017 году отчет по двадцатилетним исследованиям о годовой экономии электричества за счет летнего времени опубликовал Европарламент. Экономия, например, в Италии составила 0,2% от общего потребления, во Франции — 0,1%. Общий вывод был такой: где-то — например, на освещении — действительно получается экономия, но она сводится почти на нет затратами, которые увеличиваются в других местах — скажем, на кондиционирование в офисах.

НАС ВОДЯТ ЗА НОС?

Не совсем. Как объясняют спецы, были времена, когда идея с экономией электроэнергии действительно имела смысл. Но чем производство, да и обычный быт, становятся технологичнее, тем меньше от этого хоть какой-то пользы. Для предприятий, которые полностью или почти полностью автоматизированы, и имеют круглосуточный цикл работы, переводы стрелок — только лишний источник возможных сбоев какого-то программного обеспечения.

Россия тут не исключение. Обратимся еще раз к цифрам. В 1970 советские исследования утверждали, что благодаря переводу стрелок страна экономит 1% электроэнергии. Сейчас получается 0,2%. Чувствуете разницу?

ЧТО ТАМ С КОРОВАМИ?

Вред и польза для экономики одной только экономией электроэнергии, конечно, не исчисляется. И тут у разных отраслей интересы совершенно разные.

Традиционно представители розничной торговли, спортивной и туристической отрасли выступают за переход на летнее время. И понятно почему: все они заинтересованы, чтобы люди проводили больше времени вне дома — даешь более длинный день!

А сельское хозяйство и индустрия развлечений — обычно против. Что тоже понятно. Для индустрии развлечений выгоднее темные вечера — чтоб потенциальные клиенты не где-то там гуляли, а шли в ночной клуб или театр. Аграрный же сектор — такая сфера, где любые переналадки и перестройки, как правило, в убыток.

Иными словами, всем не угодишь.

Обычно возникает и еще один вопрос. Со световым днем в ряде регионов у нас и правда что-то странное. В Москве сейчас в разгар лета, например, светает чуть ли ни в три часа ночи. И, судя по солнцу, полдень где-то явно не в 12 часов дня.

Но на это тоже есть ответ — виноваты не стрелки часов, а не совсем корректное деление страны на часовые пояса. Не совсем корректное в том плане, что оно идет по административным границам регионов, а не по солнцу (хотя если б было по солнцу, а не по границам, было б тоже не ахти — в том числе для той же экономики, из-за путаницы со временем в рамках одного края или республики). В общем, тоже вопрос спорный...

- То, что пользы от перевода стрелок больше, - это абсолютно недоказанная история, - подытожил в эфире радио «Комсомольская правда» итоги многолетних дискуссий профессор Финансового университета Александр Сафонов. - Напомню, что эта идея возникла в США в эпоху энергетического кризиса. И тогда идея экономить на электричестве таким образом действительно имела смысл. Но с тех пор произошли колоссальные изменения. Например, очень сильно увеличилось энергопотребление дома. Особенно сейчас, когда многие работают дистанционно. И чем тут поможет перемещение светового дня в ту или иную сторону? При этом у перевода стрелок много минусов для экономики. Надо вносить изменения в компьютерные, диспетчерские программы, менять расписания — об этом говорили еще с советских времен. Это все стоит денег. Уже в советские времена получалось, что баланс экономический в итоге нулевой. И еще один момент. Основная проблема, которая на сегодня существует в мире, - это проблема стресса. А перевод стрелок — это организм получает дополнительный стресс. И это стресс вынужденный, человек не может его регулировать.

А КАК У НИХ?

- В Евросоюзе еще в 2019 году приняли решение отказаться от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время. Новшество должно было заработать с 2021 года. Европейские страны до этого должны были сами выбрать, кто по какому постоянному времени хочет жить — зимнему или летнему. И договориться с соседями, чтобы состыковать расписания и т. п. С этим вышла заминка. В итоге началась пандемия, и европейские чиновники решили отложить вопрос до лучших времен.

- В США переход на летнее время по-прежнему практикуется. Но не на всей территории. Некоторые штаты и, в частности, Гавайские острова стрелки часов не переводят (чем ближе к экватору, тем меньше смысла в летнем времени).

- Особый опыт у Китая. Там отказались не только от перевода часов на летнее время, но и от часовых поясов (которых до 1952 года было 5). Но, как объясняют эксперты, официальное единое время жестко действует только для транспорта и промышленных предприятий. В остальном в западных районах практикуется неофициальное местное время. По нему работают магазины и местные учреждения.

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