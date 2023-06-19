Не время трогать время: Почему россияне боятся переводить стрелки часов

Не стоит так нагло вмешиваться в ход времени, даже если руки чешутся написать хоть какой-нибудь закон. Иначе – люди окончательно сойдут с ума Фото: Shutterstock

Как намотавший в путешествиях по России-матушке миллион километров и сотни раз сменивший все ее часовые пояса, скажу сразу – пустое это занятие стрелки переставлять.

И ладно если бы – пустое.

Я иногда поражаюсь законотворческому депутатскому зуду – «что-нибудь да поменять». Этой страсти – переставлять предметы с места на место, в надежде - что от этих сакральных перемещений выйдет великий толк.

Причем, если другие российские реформы – имеют хоть какое-то основание для надежды на благоприятные перемены, то очередной перевод стрелок, боюсь, приговорен к всероссийской лавине сарказма. Его высмеют все. И вот почему

Пункт первый...

Государство пыталось управлять временем только в последние сто лет, причем – впечатление, по принципу «установки флага». Один вседержитель переставлял стрелки в одну сторону, другой – их возвращал назад. Керенский – туда, Ленин обратно, Сталин туда (заморозив на полвека процесс), Брежнев – обратно, Горбачев – туда, ну и так далее… И вот великолепный самарский депутат Михаил Матвеев вдруг решил продолжить эту традицию. Зачем?

Пункт второй…

Экономия электричества. Она при переводе стрелок наблюдалась в 19-м веке – около 1% электропотребления. Но из-за развития и автоматизации систем, все меньше обращающих внимание на солнце, в середине 20 века экономия упала до 0,5%. Сейчас ее доля вообще ничтожна – 0,2%. Именно поэтому больше половины стран предпочитают оставить время в покое. Как?

Пункт третий…

Сейчас 75 стран переводят часы, но из года в год – их становится все меньше. Скоро их останется около 50, так как Евросоюз готовится отменить переход времени и у себя. Вероятно, не только из экономической целесообразности, но и по медицинским показателям – от перестановки часов там давно регистрируется увеличение инфарктов и и психических обострений, расстройств сна.

Поэтому, если спросить Глубинную Россию: «Хочешь ли ты переставить стрелки?», она ответит так: «Да пошли вы!»

35% опрошенных социологами, все равно по какому времени жить – по летнему или по зимнему – лишь бы не трогали часы! Еще 29% – довольны тем временем, что установлено. И лишь 20% согласны дважды в год переставлять стрелки.

И, кстати, от себя добавлю – люди за тысячелетия привыкли, что Солнце плавно просыпается к лету, а к зиме медленно засыпает. По моему опыту вечного странника – стресс возникает не из-за нашей родимой звезды, с которой организм имеет прочную древнюю связь, а из неопределенности – какое время установили власти на этой территории? Страх – опоздать, проспать…

Не стоит так нагло вмешиваться в ход времени, даже если руки чешутся написать хоть какой-нибудь закон. Иначе – люди окончательно сойдут с ума…