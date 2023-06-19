Сразу несколько источников в Тель-Авиве и Варшаве сообщили о том, что израильские военные экспортеры ведут тайные переговоры с некими «представителями двух европейских стран» о продаже сразу 200 танков «Меркава». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

200 ШТУК

Сразу несколько источников в Тель-Авиве и Варшаве сообщили о том, что израильские военные экспортеры ведут тайные переговоры с некими «представителями двух европейских стран» о продаже сразу 200 танков «Меркава».

Официально подтвердило это и минобороны Израиля: «Ряд стран выразили заинтересованность в приобретении старых танков из излишков нашей армии. Они были сняты с вооружения много лет назад».

Тут возникает несколько вопросов.

ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ

Первый. О каких именно «двух европейских странах» идет речь?

Один из неназванных польских экспертов по безопасности открытым текстом заявил: «Можно не сомневаться, что танки предназначаются для Варшавы с последующей передачей Киеву». Действительно, самой Польше незачем это списанное израильское железо, у нее полно и немецких «Леопардов», и американских «Абрамсов», и своих «Твердых» (еще советских, но модернизированных Т-72)? Зачем тогда везти «Меркавы» в Варшаву, а не сразу на Украину? Потому что в Польше эти старые танки приведут в порядок, модернизируют. Сами украинцы это сделать не смогут.

ЗАТЫЧКА ДЫР

Вопрос второй: почему именно сейчас израильтяне решили «из-за угла» торгануть танком "Меркава"? Да потому, что Зеленский давно уже чуть ли не на коленях выпрашивал танки у Тель-Авива. А сегодня, когда «Леопарды» уже горят в степях Запорожья, Киеву надо срочно восполнять эти потери. Затыкать дыры в своих войсках.

АМЕРИКА ВЫКРУТИЛА РУКИ

И третий вопрос: почему Израиль, долго уверявший Москву, что «никогда не передаст» Киеву тяжелую боевую технику, все-таки решился на это? Можно не сомневаться, что Тель-Авив уступил давлению США. Вашингтон «выкрутил руки» уже многим странам, требуя помочь Украине победить Россию. В Пентагоне подсчитали, что россияне уже уничтожили больше 10% бронетехники НАТО. А министр обороны ФРГ Писториус даже порыдал в жилетку: мол, если дело так дальше пойдет, никаких «Леопардов» не хватит…

ТАНК "МЕРКАВА", ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кстати, а что говорят специалисты, сравнивая «Леопарды» и «Меркавы» (кстати, переводится это название как «колесница»)? Они сходятся на том, что израильские танки не смотря на свой возраст, имеют лучшую выживаемость и огневую мощь, чем немецкие.

Ну а что из себя представляет «железный израильтянин» - танк "Меркава"? Каковы характеристики танка "Меркава"?

Машина тяжеленная – под 70 тонн! Запросто увязнет в мокром грунте или обрушит под собой мосты на Украине.

Экипаж – 4 человека. Вооружение – пушка калибра 120 мм, 2 пулемета калибра 72,6 мм и 12,7 мм. Плюс противотанковая управляемая ракета и миномет. Мощность двигателя – 1500 л.с. Есть оптический и телевизионный прицелы. Самое слабое место – бортовая броня. Ее запросто пробивает наш гранатомет РПГ-29, не говоря уже «грозе всех танков» - российском ракетном комплексе «Корнет». Как и наши ударные вертолеты Ка-52, своей ракетой «Вихрь» способные сносить башни и более крепким танкам.

В РАСТЯНУТОМ РЕЖИМЕ

Не думаю, что Украине получит сразу все 200 «Меркав» (срок «доводки» израильских машин в Польше растянут аж до декабря 2024 года). Но в любом случае это серьезный фактор на поле боя, его придется учитывать. И пытаться «нейтрализовать». Опыт у нас уже есть – мы потренировались на «Леопардах». А наши командиры уже рассказывают танкистам о слабых местах «Меркав».

НАШ ОТВЕТ

Если не вилять дипломатическим хвостом, то как только «Меркавы» окажутся на поле боя где-нибудь в Запорожье, Израиль сразу превратится из «нейтральной» до нас страны в недружественную. Что даст нам полное право на адекватный ответ. Мы можем так же, как и сам Тель-Авив, без лишнего шума поставить Ирану какие-нибудь военные технологии. А в небе Сирии начать сбивать израильские самолеты. Тель-Авиву хорошо бы уже сейчас подумать об этом. А не слепо угождать хотелкам Вашингтона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Солдаты ВСУ боятся садиться в танки НАТО

Стало известно о нескольких случаях, когда украинские солдаты отказываются садится в немецкие «Леопарды» или намеренно их ломают. Потому что для российских воинов уничтожение техники НАТО - приоритет в бою.

- Украинцев можно понять, - объяснил в эфире Радио «КП» зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. - Российские артисты, бизнесмены и некоторые губернаторы уже объявили, что за каждый уничтоженный «Леопард» премии — по миллиону рублей. Так что можно хорошо подзаработать. Это стимул для наших бойцов. Но главное, конечно, есть генная память — наши деды громили немецкие танки в этих же степях 80 лет назад. И есть азарт - показать, чего вообще стоит западная техника. Поэтому украинские солдаты правильно боятся и не хотят становиться мишенью №1, сев в «Леопард».

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