Брат раскрыл правду о Диане Гурцкая после смерти мужа

Брат Дианы Гурцкая эмоционально отреагировал на слухи о переезде певицы в Абхазию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После похорон мужа Диана Гурцкая пропала из поля зрения публики. Общественность переживает за любимую певицу на фоне курсирующих слухов о ее тяжелом состоянии и отъезде из России после смерти супруга с Петром Кучеренко. Поначалу близкие артистки не реагировали на сплетни. Однако на днях брат звезды Роберт Гурцкая прервал молчание.

Брат Дианы Гурцкая и и по совместительству продюсер Роберт Гурцкая эмоционально отреагировал на сообщения о переезде певицы в Абхазию. Сплетники заявляли, что Диана почти не встает с постели, а родные не отходят от нее ни на минуту. Мол, близкие даже увезли артистку из России, так как в Москве ей все напоминает о муже.

Именно последние новости вывели Роберта из себя. "Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" - цитирует мужчину Пятый канал.

Отметим, ранее знакомые семьи Гурцкая сообщали, что смерть любимого мужа Петра Кучеренко буквально лишила артистку сил жить. Окружение Дианы сильно переживает за ее состояние. "Диана никуда не выходит. Ее брат Роберт тогда сказал правду, что без Петра нет жизни. Она теперь почти не встает с постели, стала затворницей. С ней вся семья рядом, все переживают за ее психологическое состояние", - сокрушалась Анна Калашникова.

По словам женщины, у "Дианы с Петей была какая-то особая любовь, настоящая". "То, что случилось - это большая трагедия. Я слышала, что Диану даже увезли из Москвы, чтобы меньше напоминало все о муже", - вдыхает Калашникова.