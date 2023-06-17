Тяжелобольную Диану Гурцкая увезли из России

Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко - в тяжелом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Широкая общественность обеспокоена известиями о тяжелом состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко. В окружении певицы сообщили, что она слегла и не встает с постели. Тяжелобольную артистку увезли из России.

Близкие увезли Диану Гурцкая в Абхазию. По слухам, певица находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней круглосуточно находятся брат Роберт и сын Константин.

Как говорят знакомые семьи, смерть мужа Петра Кучеренко буквально лишила артистку сил жить. Окружение Дианы сильно переживает за ее состояние.

"Диана никуда не выходит. Ее брат Роберт тогда сказал правду, что без Петра нет жизни. Она теперь почти не встает с постели, стала затворницей. С ней вся семья рядом, все переживают за ее психологическое состояние", - цитирует Анну Калашникову Woman.ru.

По словам женщины, у "Дианы с Петей была какая-то особая любовь, настоящая". "То, что случилось - это большая трагедия. Я слышала, что Диану даже увезли из Москвы, чтобы меньше напоминало все о муже", - вдыхает Калашникова.

Отметим, в последний раз Гурцкая видели на похоронах мужа. Она тихо плакала и не обмолвилась ни с кем ни словом. Только что-то тихо шептала, стоя у гроба.