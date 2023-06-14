Певица Диана Гурцкая находится в тяжелом состоянии

Диана Гурцкая месяц назад похоронила мужа Фото: Иван МАКЕЕВ

Диана Гурцкая слегла после смерти мужа Петра Кучеренко. Певица, как говорят друзья, находится в тяжелом состоянии и не встает с постели.

Диана Гурцкая месяц назад похоронила мужа Петра Кучеренко. На прощании с супругом, который упокоился на Троекуровском кладбище, артистка еле стояла на ногах и выглядела совершенно потерянной. Она ни дала ни одного комментария о семейной трагедии.

Последний раз широкая общественность видела знаменитость как раз в день похорон, после чего певица пропала из поля зрения публики. Близкие оградили вдову от ненужного внимания.

По слухам, Гурцкая находится в тяжелом состоянии, не встает с постели и не хочет ни с кем общаться, пишут 7 Дней. Рядом с ней находятся брат Роберт и сын Константин.

Отметим, смерть Кучеренко стала настоящей трагедией для его семьи. Брак чиновника с певицей близкие называют идеальным. Муж был опорой для артистки. Они прожили вместе 18 лет. Супруги растили 15-летнего сына Константина. "Я - человек незрячий. У меня свой диагноз. Я не хотела, чтобы ребенок повторил мою судьбу. Я бы родила в любом случае. Потому что это мой ребенок. Я бы его любила. Я очень его ждала", - откровенничала звезда о наследнике.

Петр скончался 20 мая 2023 года в самолете. Причиной смерти стал тромб. Вероятно, у чиновника были сердечно-сосудистые проблемы. 46-летний муж певицы тяжело переболел коронавирусом и интенсивно худел.