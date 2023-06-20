Галкин ничего не хочет слышать о Пугачевой: вот что случилось на самом деле

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После отъезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с критикой в свой адрес. Причем делают это не только простые россияне, но и знаменитости. На днях актер Борис Галкин высказался об артистке.

Борис Галкин уверен, что Алла Пугачева теперь не является артисткой, на которую хочется равняться. Более того, актер и слышать о ней не хочет.

"Пугачева думала, что она незаменима для России. Глубоко ошиблась. Да много чести ей время уделять! Мне даже говорить о ней не хочется... Эти пузыри, которые с каждым днем все более и более пухнут. То скандалы, то переезд, то продажа замка - да надоело, е-мое!" - негодует актер.

Заслуженный артист России заметил, что Примадонна лишь создавала видимость звезды. "Понимаете, Пугачева - она же сама себя объявила элитой. А если посмотреть по правде - ну какая она культурная элита? Не хочу даже говорить. Противно, ей Богу", - цитирует его "АиФ".

В свою очередь, известный композитор Александр Зацепин рассказал, как ему в свое время работалось с певицей. По словам 97-летнего автора музыки, Примадонна была исполнительной, требовательной к себе и правильно реагировала на критику. Певица никогда не капризничала.

Также Зацепин объяснил, в чем заключался "феномен Пугачевой". По словам мэтра, Алла Борисовна умела найти самую верную интерпретацию песни, особое внимание уделяла своему сценическому образу, подбирая его для каждой композиции отдельно. "Вела себя на сцене так, как это было нужно именно для этой песни. Всегда была свободна и раскована. Для советской эстрады это было в диковинку", - рассказал Александр Сергеевич.

Певица и композитор, напомним, не общаются много лет. Когда-то знаменитости сотрудничали, но поступок Примадонны заставил музыканта порвать с ней. Как-то раз Пугачева принесла Зацепину песни якобы от молодого начинавшего автора-инвалида. Позже выяснилось, что его не существует - композиции писала сама певица. Тогда Зацепин не выдал ее тайну. Однако, когда возникли проблемы с авторскими правами, во всем обвинили Александра Сергеевича. "Просто были слухи, что это написал инвалид, а Зацепин не хочет писать его фамилию", - жаловался композитор.