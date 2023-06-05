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Звезды5 июня 2023 14:30

Известная певица раскрыла неприглядную правду об Алле Пугачевой

Надежда Бабкина назвала поступок Аллы Пугачевой "ударом под дых"
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Надежда Бабкина назвала поступок Аллы Пугачевой "ударом под дых"

Надежда Бабкина назвала поступок Аллы Пугачевой "ударом под дых"

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева после отъезда в Израиль предпочитает минимизировать свое общение с российскими коллегами по шоу-бизнесу. Примадонна сохранила связи лишь с самыми близкими. Впрочем, артисты в России и сами сторонятся Аллу Борисовну.

Алла Пугачева сейчас редкий гость в России. В последний раз она была на Родине в начале мая, когда не стало Валентина Юдашкина. Алла Борисовна прилетала на похороны близкого друга.

Общаться с коллегами на кладбище она не стала, а поминки и вовсе проигнорировала. "На похоронах я видела Пугачеву, но не общалась. Я поздоровалась с ней. Она ни с кем не общалась. Мы никогда не были близки с ней, у нас есть общая подруга... Когда Пугачева приехала на похороны, я спросила эту подругу: «Ну что?» А она ответила: «Ничего... Не понимаю, что происходит...»" - сообщила Надежда Бабкина в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля "Русская песня" также назвала возможные причины отъезда Пугачевой из России. По ее мнению, певица могла покинуть Родину ради сохранения семьи. "Для меня ее поступок - неожиданность и удар под дых. Не знаю, что ее пошатнуло. Может, муж? Может, она от него зависит. Может быть, она хотела сохранить семью, все-таки у нее очаровательные детишки..." - поделилась Бабкина.

Артистка отметила, что не осуждает Пугачеву. "Она останется на века гениальнейшей певицей. Но народ, который ее неистово любил, - его предали. Он не может ей этого простить, ему в лицо плюнули... Ты нас оставила наедине с проблемами вместо того, чтобы поддержать. Артист должен быть с народом", - уверена Надежда Георгиевна.

Вспомнила она и о неприятном инциденте с Примадонной из-за здания своего театра. "Хотела ли Пугачева забрать мой театр? Видимо, да. Она приезжала туда и устраивала всякие вечеринки. Я сама не ездила, не видела, но у меня есть «агенты», которые рассказывали... Ей предлагали шикарное помещение, у нее была возможность при ее имени... Я с ней это не обсуждала никогда..." - разоткровенничалась "Казачка Надя".

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