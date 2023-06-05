Известная певица раскрыла неприглядную правду об Алле Пугачевой

Надежда Бабкина назвала поступок Аллы Пугачевой "ударом под дых" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева после отъезда в Израиль предпочитает минимизировать свое общение с российскими коллегами по шоу-бизнесу. Примадонна сохранила связи лишь с самыми близкими. Впрочем, артисты в России и сами сторонятся Аллу Борисовну.

Алла Пугачева сейчас редкий гость в России. В последний раз она была на Родине в начале мая, когда не стало Валентина Юдашкина. Алла Борисовна прилетала на похороны близкого друга.

Общаться с коллегами на кладбище она не стала, а поминки и вовсе проигнорировала. "На похоронах я видела Пугачеву, но не общалась. Я поздоровалась с ней. Она ни с кем не общалась. Мы никогда не были близки с ней, у нас есть общая подруга... Когда Пугачева приехала на похороны, я спросила эту подругу: «Ну что?» А она ответила: «Ничего... Не понимаю, что происходит...»" - сообщила Надежда Бабкина в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля "Русская песня" также назвала возможные причины отъезда Пугачевой из России. По ее мнению, певица могла покинуть Родину ради сохранения семьи. "Для меня ее поступок - неожиданность и удар под дых. Не знаю, что ее пошатнуло. Может, муж? Может, она от него зависит. Может быть, она хотела сохранить семью, все-таки у нее очаровательные детишки..." - поделилась Бабкина.

Артистка отметила, что не осуждает Пугачеву. "Она останется на века гениальнейшей певицей. Но народ, который ее неистово любил, - его предали. Он не может ей этого простить, ему в лицо плюнули... Ты нас оставила наедине с проблемами вместо того, чтобы поддержать. Артист должен быть с народом", - уверена Надежда Георгиевна.

Вспомнила она и о неприятном инциденте с Примадонной из-за здания своего театра. "Хотела ли Пугачева забрать мой театр? Видимо, да. Она приезжала туда и устраивала всякие вечеринки. Я сама не ездила, не видела, но у меня есть «агенты», которые рассказывали... Ей предлагали шикарное помещение, у нее была возможность при ее имени... Я с ней это не обсуждала никогда..." - разоткровенничалась "Казачка Надя".

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