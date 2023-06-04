Максим Галкин* рассказал о своей старшей дочери

Максима Галкина* преследуют неудачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максима Галкина* преследуют неудачи. Пятый муж Аллы Пугачевой ранее просил Минюст снять с него статус иноагента, но получил отказ. Теперь артист буквально умоляет зрителей на своих концертах не снимать видео. Якобы организаторы грозят ему большими штрафами. Однако некоторые шутки юмориста все-таки попадают во всеобщий доступ.

Максим Галкин продолжает развлекать заграничную публику. На днях молодой муж Аллы Пугачевой выступил с новой программой в турецкой Анталье.

Он решил рассказать зрителям о своей эмиграции. Но внезапно заговорил о старшей дочери. Как известно, артист растит близнецов Лизу и Гарри. После начала спецоперации юморист с семьей уехал из России и обосновался в Израиле.

Галкин впервые сообщил, почему остановил свой выбор на этой стране. "У меня был выбор куда эмигрировать, так чтоб на ПМЖ, либо по маме в Израиль, либо в Америку: там у старшей дочери хорошая недвижимость", - сообщил со сцены 46-летний комик.

Стоит отметить, что речь идет о Кристине Орбакайте. 52-летняя исполнительница хита "Просто любить тебя" старше отчима на шесть лет. Она давно живет на две страны. В Нью-Йорке у нее муж Михаил Земцова и дочь Клавдия.

У старшей дочки Примадонны несколько квартир в Америке с видом на Атлантический океан. В собственности артистки числится также дом на Манхэттене стоимостью 20 миллионов долларов.

Напомним, ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес вердикт по иску Галкина снять с него статус иноагента. "В удовлетворении исковых требований отказать", - постановила судья.

Супруга Аллы Борисовны внесли в реестр иностранных агентов в 2022 году. Министерство юстиции заявило, что юморист занимается политической деятельностью, а также получает заграничное финансирование.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов