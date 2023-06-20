Дочь Волочковой вместо матери позвала на выпускной красивую мачеху

Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Скандальная ситуация с выпускным дочери Анастасии Волочковой вышла но новый уровень. Дело в том, что Ариадна пригласила на праздник своего отца Игоря Вдовина и его красавицу жену Елену Николаеву, с которой у девушки сложились очень доверительные отношения.

Скандал с Анастасией Волочковой и ее дочкой Ариадной получил внезапное продолжение. Как стало известно, ученикам лицея, где обучалась наследница балерины и миллионера, выдали ограниченное количество билетов для родственников на выпускной - по три билета на руки.

Ариадна вместо знаменитой мамы решила взять с собой отца Игоря Вдовина и его новую жену - телеведущую Елену Николаеву, передает Super. Мириться с таким положением дел звезда балета не готова и прямо заявила, что выпускному дочери без нее не бывать.

Игорь Вдовин с супругой Еленой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия позвонила в лицей и потребовала у руководства билеты: "Моя золотая, я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, как должны быть распределены билеты, - я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина - бабушка. Три билета!.. Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама!"

Представитель школы в попытках успокоить балерину заявила, что та может написать заявление на получение дополнительного билета. Специальная комиссия примет решение.

Сей факт возмутил артистку: "Я на ступеньках могу посидеть! Если вы мне предлагаете постоять в очереди, я это сделаю. Я скромный человек. Но вы просто вдумайтесь! Вы не можете дать мне один билет. Мне деньги платят, чтобы я приходила на мероприятия! Вы забываете, что я - Анастасия Волочкова".

После чего Волочкова пригрозила опозорить лицей и придать ситуацию огласке. Женщина пообещала, что при любых обстоятельствах попадет на праздник любимой дочки.

"Вы попытались меня унизить, но унизили вы себя. Вы раскрыли всю правду, что происходит в вашей богадельне. Я буду однозначно. Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору", - не унималась балерина.