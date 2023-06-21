Спутники, АЭС и вирусологи: чем Россия помогает развитию Африки

Производство корпуса реактора для энергоблока № 1 первой египетской АЭС "Эль-Дабаа". Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

В период, когда геополитические плиты планеты пришли в движение, Африка превратилась в место притяжения всеобщего интереса. Уже сейчас на континенте проживает 1,5 млрд человек, а к 2035 году их численность возрастет почти до 2 млрд.

Если сегодня на все африканские государства приходится около 3% мирового ВВП, то уже к 2040 году ожидается резкое ускорение роста ВВП, а также качественный скачок в развитии инфраструктуры и технологий. Африка оказалась на пороге экономического и политического Ренессанса. Многие эксперты проводят параллели нынешних показателей африканских стран с Китаем 70-80 годов и пророчат Африке великое будущее.

Помимо того, что на континенте сосредоточена огромная ресурсная база - около трети общемировых запасов полезных ископаемых, - Африка обладает значительным потенциалом интенсивного развития, а у России и ее компаний есть все шансы объединить африканский потенциал и ресурсы с российскими технологиями. Тем более, такой опыт уже был. Советский Союз в середине прошлого века активно и всесторонне поддерживал молодые африканские государства в борьбе с колониальным прошлым. Во многом благодаря именно Москве удалось принять Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам в ООН в 1960 году.

Советское наследие на черном континенте значительно: это и металлургические, нефтеперерабатывающие, машиностроительные заводы, ГЭС, ТЭЦ, больницы и школы.

В преддверие второго саммита «Россия - Африка» «Комсомолка» изучила проекты, которые наша страна реализует на черном континенте сегодня.

Атомная электростанция «Эль-Дабаа» (Египет)

Долгое время в Африке существовала лишь одна атомная станция - АЭС «Коберг» в ЮАР. Но в 2015 году Россия и Египет заключили соглашение о создании и эксплуатации первой египетской АЭС «Эль-Дабаа». Реализация проекта оценивалась в 30 млрд долларов, 85% стоимости планировалось покрыть за счет кредита, предоставленного Москвой.

Летом прошлого года «Росатом» начал строительство АЭС. В рамках контракта компания поставит ядерное топливо на станцию, проведет обучение персонала, а также будет оказывать всяческую поддержку в эксплуатации АЭС в первые 10 лет ее работы. По предварительным оценкам, АЭС «Эль-Дабаа» сможет обеспечивать более 20% потребления электроэнергии Египта.

Планируется, что на АЭС будет работать ядерный реактор нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками. Завершение строительства намечено на 2029 год.

Спутники AngoSat (Ангола)

В 2009 году «Рособоронэкспорт» и Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы подписали контракт на создание национальной системы спутниковой связи и вещания «Ангосат». Проект оценивали в почти в 328 млн долларов. При этом российские банки предоставили Анголе кредит на 278,46 млн долларов.

Исполнителем проекта был назначена РКК «Энергия». Первый пуск AngoSat 1 прошел в декабре 2017 года с космодрома Байконур. Однако из-за проблем с электропитанием уже на следующий день спутник перестал выходить на связь. Уже на следующий год «Энергия» приступила к созданию нового аппарата AngoSat 2. В октябре 2022 года спутник был успешно выведен на орбиту.

В 2009 году «Рособоронэкспорт» и Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы подписали контракт на создание национальной системы спутниковой связи и вещания «Ангосат». Фото: Павел Кассин / Роскосмос

ГЭС Аль-Вахда (Марокко)

Одним из крупнейших гидроэнергетических комплексов в Африке является марокканская ГЭС «Аль-Вахда». Ее мощность составляет 248 МВт. Она обеспечивает 30% гидроэлектроэнергии в Марокко. Станция расположена на реке Уэрта в провинции Сиди-Касем. Проектированием занимался московский институт «Гидропроект». Гидрогенераторы мощностью 82,6 МВт каждый были разработаны и изготовлены на заводе «Уралэлектротяжмаш» в Екатеринбурге, а гидравлические турбины - компанией «Силовые машины» в Петербурге, которые позднее поставляли гидрогенераторы для Асуанской ГЭС в Египте и Капанда ГЭС в Анголе.

Строительство завершилось в 1998 году.

Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (Гвинея)

Центр, построенный компанией «Русал» в 2015 году, в разгар эпидемии лихорадки Эбола, стал ведущей научной лабораторией в Гвинее. Его специалисты занимаются изучением и профилактикой тропических болезней. Здесь провели исследование более 40 тысяч проб биологического материала.

Во время эпидемии лихорадки Эбола специалисты проводили вакцинацию местного населения в течение двух лет.

В марте 2020 года лаборатория первой в Гвинее провела тест на коронавирус, а в июне - «Русал» в рекордные сроки построил в префектуре Фрия современный многофункциональный медицинский центр для лечения инфекционных заболеваний.

За годы работы центр подготовил более 700 гвинейских эпидемиологов.

Совместный научно-образовательный центр металлургического завода Kafue Steel Plant в Замбии и российского НИТУ МИСиС (Замбия)

В 2019 году металлургический завод Kafue Steel Plant договорился с российским МИСиС об открытии научного центра в рамках создания специальной экономической зоны по расширению производства стали, чугуна, новых материалов, изделий из меди и развития горнодобывающей промышленности в Замбии. Директора Kafue Steel Plant Джулиус Каома заявил, что партнерство позволит поднять металлургическую индустрию Замбии на новый уровень и достичь экономической независимости.

Университет будет участвовать в создании лабораторий и разработке совместных образовательных программ. В рамках совместной работы планируется обмен преподавательским составом с Университетом Коппербелта и Университетом Замбии. Не исключено, что в будущем в стране появится филиал МИСиС.

Наземная станция системы ГЛОНАСС (ЮАР)

В 2017 году российские специалисты ввели в эксплуатацию радио-лазерный комплекс - систему «Сажень-ТМ-БИС». Она стала второй в зарубежном сегменте сети станций Роскосмоса. Сеть была разработана в интересах системы ГЛОНАСС.

Станция была построена на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в городе Крюгерсдорпе. При ее строительстве участвовал НПК «Системы прецизионного приборостроения», входящий в Роскосмос.

«Сажень-ТМ-БИС» предназначена для выполнения прецизионных измерений наклонной дальности до космических аппаратов, оснащенных лазерными ретрорефлекторами, с высотой орбиты до 25 тыс. км, а также для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС и GPS, измерений текущих навигационных параметров их движения и приема навигационных сообщений от спутников. В 2018-м «Сажень-ТМ-БИС» получила международный статус.

Сотрудничество между НПК «Системы прецизионного приборостроения» и Южноафриканским национальным космическим агентством (САНСА) продолжается и сегодня. В 2021 году была достигнута договоренность разместить в ЮАР российский комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора.

ГЭС Шикапа была возведена российской алмазодобывающей компанией «Алроса» на северо-востоке Анголы за четыре года. Фото: wikimedia.org

ГЭС Шикапа (Ангола)

ГЭС Шикапа была возведена российской алмазодобывающей компанией «Алроса» на северо-востоке Анголы за четыре года. Работы начались в 2004 году, а уже в 2008-м станция была введена в эксплуатацию, став первой негосударственной ГЭС в республике.

Станция размещена на реке Шикапа и предназначена для снабжения электроэнергией алмазного рудника «Катока» и города Сауриму.

Строительство, начавшееся в период португальского колониального господства, не было доведено до конца и возобновилось только после прихода «Алросы».

Проектированием ГЭС занимался «Ленгидропроект».

Российско-Африканский сетевой университет

В ХХ веке более 80 тысяч африканцев отучились в советских университетах. До сих пор они являются политической и интеллектуальной элитой на родине. Сейчас в российских вузах проходят обучение около 27 тысяч африканских студентов. Вдвое увеличена квота для граждан африканских государств, претендующих на бюджетное место.

В 2021 году 12 российских университетов и научных центров, имеющих опыт сотрудничества с африканскими странами, объединились в консорциум «Российско-Африканский сетевой университет».

Сейчас проект находится в практической стадии. Ожидается, что РАФУ будет работать как единый пул курсов и дисциплин, преподаваемых на русском, английском и французском языках. Для проведения занятий будет разработана собственная образовательная электронная платформа, которая позволит проводить совместные научно-практические мероприятия, вести грантовую и проектную деятельность. Студенты смогут получать дипломы нескольких университетов–членов консорциума.