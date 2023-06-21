Создатель глубоководных аппаратов «Мир» Анатолий Сегалевич: Затонувший батискаф «Титан» сделан непрофессионально, я бы в него не полез

Продолжаются попытки обнаружить и поднять на поверхность батискаф «Титан», который потерпел крушение при попытке приблизиться к обломкам лайнера «Титаник». Фото: oceangate.com

Продолжаются попытки обнаружить и поднять на поверхность батискаф «Титан», который потерпел крушение при попытке приблизиться к обломкам лайнера «Титаник». Как сообщают мировые СМИ, шансы на спасение еще остаются, хотя они тают с каждым часом. Между тем в предполагаемой зоне аварии слышен стук, который могут издавать члены команды батискафа. На Радио «Комсомольская правда» происходящее прокомментировал океанолог, создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», с которых осуществлялись документальные съемки для фильма «Титаник», Анатолий Сагалевич.

- Можно объяснить звуки, которые зафиксировал самолет спасательной службы?

- Самолет бросает буек с гидрофоном. И потом по радиоканалу то, что идет с гидрофона, передается на самолет. Это давно отработанная методика.

- Эти звуки могут издавать только люди?

- Пока неизвестно. Обычно, если есть звуки, там есть определенные кодовые сигналы по числу ударов. Может быть установлена связь с этими людьми с помощью ударов. С поверхности океана тоже должен кто-то стучать и передавать им. Тогда можно установить некоторые вещи, что произошло, каково самочувствие. У меня с этими людьми связи нет. Пока единственное, что я знаю, к месту исчезновения «Титана» отправляются несколько судов с необходимым для глубоководного обследования оборудованием. Среди них научно-исследовательское судно Atalante французского института океанологии Ifremer с роботом Victor, который способен погружаться на глубину 6 тысяч метров. Я этот Victor знаю, я его видел. Это большой аппарат. Дай бог, чтобы он туда пришел.

Океанолог Сегалевич заявил, что затонувший батискаф «Титан» сделан непрофессионально. Фото: oceangate.com

- А почему с таким опозданием отправляют этого робота на место?

- Не знаю. Он вел где-то работы, его сняли, он идет. Но ему еще надо дойти туда. Я не знаю, в каком районе он находится. Если бы я был там, если бы у меня была оперативная связь с этими людьми, я многих из них знаю, я знаю прекрасно пилота, который внутри сидит, Поль-Анри Наржоле, это мой старый друг, мы знаем друг друга тридцать лет. Он пилот этого аппарата. Ему 66 лет. Он недавно мне присылал мейл, где пишет: я опять погружаюсь на «Титаник». У него порядка 35 погружений на «Титаник», он очень опытный. У меня 57 на аппаратах «Мир».

- Наши аппараты «Мир» называют лучшими.

- Наши аппараты были созданы в 1987 году, а в 1994 году были признаны Центром развития технологий Соединенных Штатов лучшими в мире за всю историю создания глубоководных обитаемых аппаратов.

- Температура на борту батискафа поддерживается генератором?

- Никакого генератора там нет. Температура поддерживается теплом тел участников и той аппаратуры, которая работает на борту. При погружении на большие глубины температура внутри отсека обычно порядка 12-13 градусов Цельсия. Мы на глубине работаем в комбинезонах теплых. Когда работаешь интенсивно и пилотируешь аппарат, все снимаешь, работаешь в комбинезоне х/б, с тебя течет пот градом.

- Шансы на спасение еще есть?

- Все зависит от организации и от того, что действительно там люди еще живы, дай бог. И что эти стуки происходят оттуда. Оперативный спуск аппарата Victor, найти еще надо затонувший объект. Осуществить его зацеп. Но надо знать, есть ли в конструкции утонувшего аппарата устройства для зацепа. Обычно делают кольца или крюки специальные. Или просто подъемный рым. Для рыма должна быть ответная штука, которая может с этим рымом застыковаться. У нас на «Мирах» это сделано. Но у нас аварийных ситуаций никогда не было.

- В чем отличие затонувшего батискафа от наших аппаратов?

- У нас аппарат «Мир» управляется одной рукой пилота, в которой зажат джойстик. На этом джойстике и управление движительным комплексом, и управление балластной системой, и управление креном аппарата. Это очень удобно. Потому что другая рука у пилота свободна, может выполнять другие операции. Я не видел, какой джойстик на этом батискафе. Я видел комментарии, что они как-то опустились и так и не могли найти «Титаник». Это блеф, чушь. Аппарат работал на глубине около «Титаника» и он его не нашел. Люди заплатили по 250 тысяч долларов и не нашли судно. Мы обычно ставим на дно гидроакустические маяки, ориентируемся относительно них и выходим в любую точку с точностью до метра. А здесь – не найти «Титаник». Это полная глупость.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Там сложная логистика?

- Я люблю слово «профессионал». Во всех делах, которые связаны с риском для жизни, не связаны, должны быть профессионалы. Тогда и дело будет сделано, и аварий не будет. Поль-Анри Наржоле профессионал, но аппарат сам, видимо, сделан непрофессионально. Пол-Анри пилот, но сам он аппараты никогда не делал. Я не знаю, разбирается ли он в конструкции. Судя по тому, что сейчас говорят о конструкции аппарата, я бы в такой аппарат не полез.

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