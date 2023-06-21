Больная раком Светлана Крючкова сделала полное боли заявление

Актриса Светлана Крючкова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Светлана Крючкова с 2015 года борется с четвертой стадией рака. Звезда сначала опустила руки и сказала, что ничего не хочет делать. Но затем стала лечиться. Актриса периодически проходит терапию и продолжает работать. Каждый ее выход на сцену дорог для зрителей.

Светлана Крючкова не раз отмечала, как важно для нее выступать. "Для меня это целый мир, целая жизнь. Я хочу донести до любимой публики как можно больше", - делилась 72-летняя Светлана Николаевна.

В последнее время звезда отказывается от больших проектов из-за здоровья. "Боюсь подвести. Сегодня мне хорошо, а завтра - нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают", - объясняла она.

Артистка откровенничает, что ее тяготят ожидания от будущего: "Мне так страшно. Чувствую, что осталась одна. До смертного часа дойти вдвоем с мужем у меня не получилось...".

Сейчас она тщательно следит за своим состоянием, проходит обследования, пьет гормональные средства и при необходимости переносит курсы химиотерапии. В Германии ей сделали операцию. Деньги собрали друзья и буквально заставили звезду "Большой перемены" поверить в жизнь.

"Я с того света встала, знаете? Когда встаешь с того света, думаешь: «Плевать! Такой ты, сякой. Ты живой - и слава Богу!». Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять", - цитирует ее Пятый канал.

Актриса живет в центре Санкт-Петербурга. Она регулярно прогуливается по набережным и любимым проспектам. А еще много играет в родном БДТ и проводит поэтические вечера. "Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать", - вздыхает она.

В кино любимица публики не снимается уже четыре года. Артистка призналась, что каждая роль для нее - огромный стресс.