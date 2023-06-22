Дистанционно управляемый аппарат передал важную информацию по пропавшему батискафу «Титан»

Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков в районе, где ведутся поиски пропавшего батискафа «Титан». Фото: REUTERS

Береговая охрана США подтвердила факт обнаружения обломков в районе, где ведутся поиски пропавшего батискафа «Титан».

Их обнаружил дистанционно управляемый аппарат. И переданная им информация сейчас изучается и оценивается. Так что на данный момент поисковики отказываются однозначно подтверждать, что находка как-то связана с «Титаном». Однако, ряд американских СМИ, со ссылкой на спасателей, говорит о том, что найденные части корпуса и рама однозначно принадлежат пропавшему батискафу.

Ожидается, что официальное подтверждение этому будет озвучено на специальной пресс-конференции, запланированной на 15:00 нью-йоркского времени (22 часа по Москве).

Пока же эксперты и спасатели, проанализировав представленную создателями батискафа техническую информацию, пришли к печальному выводу – запасы кислорода для дыхания на борту подводного судна сегодняшним утром должны были подойти к концу.

На борту «Титана», начавшего 18 июня спуск к месту нахождения на дне Атлантического океана обломков корабля «Титаник», находятся пять человек, включая британского миллиардера, космического туриста Хэмиша Хардинга.

Батискаф компании OceanGate. Фото: REUTERS

Зав. кафедры океанологии, декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов в эфире радио «КП» рассказал, что температура воды за бортом «Титана» составляет +2 градуса по Цельсию, а давление – 380 атмосфер (при условии, что «Титан» опустился на запланированную погружением глубину в 3800 м).

- В таких условиях, если в корпусе батискафа появилась протечка, судно быстро заполнится водой. – сообщил Добролюбов.

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