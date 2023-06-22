«Лучший для них вариант - погибнуть сразу»: Спускавшийся к Титанику русский подводник описал, что ждет людей с пропавшего батискафа

Пропавшую подлодку безуспешно ищут третий день Фото: REUTERS

Третьи сутки в водах Атлантического океана пытаются найти загадочно пропавшую подлодку с туристами, направлявшуюся к затонувшему «Титанику». Пока ни одна из попыток не увенчалась успехом. Вероятно, кислород внутри батискафа «Титан» уже закончился. Шансы на спасение пяти людей тают с каждой секундой. Тем не менее, поиски продолжаются. А в это время история обрастает все большим количеством слухов и мистических историй.

Так, журналисты выяснили, что жена владельца и пилота «Титана» является потомком пары, погибшей при крушении самого «Титаника». Она праправнучка магната Исидора Штрауса и его супруги Иды – пассажиров первого класса затонувшего лайнера.

В это же время сначала местная, а потом и российская пресса активно рассказывают об американском журналисте, бывшем научном редакторе АВС Майке Гильене, спасшемся при погружении к «Титанику».

В нескольких интервью он то и дело благодарит за спасение собственной жизни русского пилота Виктора. В сентябре 2000 года Майк отправился снимать репортаж со дна Атлантического океана на российском подводном батискафе, который уже на дне «застрял в обломках лайнера».

Американский журналист до сих пор благодарен русскому пилоту за спасенную жизнь ФОТО: скриншот репортажа abcnews.go.com

- Он спас мне жизнь! Я очень благодарен ему, - подтвердил эту историю в разговоре с KP.RU Майк Гильен.

Только вот фамилию своего спасителя журналист не запомнил.

- Мне очень жаль, фамилию я не запомнил. Если вы его найдете, пожалуйста, скажите ему, как я благодарен! Удачи! – отметил журналист, назвав лишь судно, на котором нес службу его спаситель.

«АМЕРИКАНСКИЕ ГАВРИКИ ПЕРЕПУГАЛИСЬ»

KP.RU удалось отыскать того самого пилота Виктора (он предпочел остаться анонимным, - прим. ред.). Сейчас ему 75 лет. За время службы к «Титанику» русский подводник погружался, по его словам, более сотни раз. Только вот восхваляющего его Майка Гильена он сначала даже не вспомнил.

- Не помню такого. Очень много людей со мной погружалось, всех и не пересчитать. У нас было два аппарата, в каждый брали по два наблюдателя, - вспоминает в разговоре с KP.RU Виктор.

- Ну как же?! Он говорит, что вы спасли ему жизнь!

- Да это ему так кажется, наверное, - смеется герой. - У нас не было каких-то происшествий особенных, жизнь я ему не спасал совершенно. Это он придумал, наверняка. Не было таких ситуаций, чтобы надо было спасать. Он, наверное, себе просто рейтинг поднимает, не пойму.

После более детального пересказа интервью, которые последние дни раздает журналист, русский подводник все же понял, о каком случае идет речь. Только вспомнил он это не с ужасом и слезами на глазах, как Майк, а со смехом…

- Вспомнил я тот случай, как они перепугались. Были мы там с двумя гавриками, - рассказал KP.RU Виктор. - Я уж не помню, кто они были. Каждый раз во время погружения мы сначала осматривали большую часть «Титаника» – носовую и надстройки, а потом уже кормовую, которая примерно в полумили находится от первой части. Кормовая часть так стоит, что можно подойти к винтам и посмотреть их. Всем это нравится. Это что-то необычное. Вот мы каждый раз туда и возили.

В 2000 году американский журналист погружался к "Титанику" на русском аппарате ФОТО: скриншот репортажа abcnews.go.com

«ПОБЛЕДНЕЛ ОТ СТРАХА, А Я ЗАРЖАЛ»

Только вот больше, чем за сотню лет некогда блистательный лайнер успел покрыться огромным слоем ржавчины. По словам Виктора, винты не находятся сами по себе – над ними нависает карма судна, на которой за годы успели вырасти целые «сталактиты» из ржавчины.

- Если близко к грунту идешь, то все сравнительно просто обходится, а когда чуть повыше, то бывает, что верхней частью аппарата цепляешь обшивку нависающей кармы. Если заденешь эти «сталактиты», они потом сыплются сверху. Мы также точно подошли, я там зацепил, они и посыпались. Это просто куски ржавчины большой, - объясняет подводник.

На американцев (их там было двое) это произвело неизгладимое впечатление! Что называется, вся жизнь перед глазами пролетела вместе с кусками этой ржавчины.

- Я тогда ушел от центрального иллюминатора большого - он для пилота, а два маленьких для наблюдателей. Сам сел в сторону, а их пустил посмотреть. Когда разворачивался, отходил назад, в этот момент куски ржавчины и посыпались на переднюю часть аппарата. Как раз в иллюминаторе было видно хорошо. А им показалось, что задели, зацепились за «Титаник». Один так сильно перепугался – побледнел, начал чуть ли не стонать. Он вскрикнул, когда все посыпалось, я заржал в этот момент. Стыдно чуть-чуть, - признается опытный пилот. - Пока мы всплывали, он там лежал отходил от перепугу. Я виду не подавал, что заметил испуг.

Так один из сотни случаев погружения к «Титанику» стал чем-то невероятным.

- Что я его спасал – это просто смешно. Может, преувеличивает, чтобы его заметили, имя сделать. А может и считает, что это на самом деле подвиг. Но это мелочи, никакого спасения, обычная работа, - скромничает Виктор.

Туристов напугала обычная ржавчина, посыпавшаяся с лайнера ФОТО: скриншот репортажа abcnews.go.com

«ОНИ НЕ ЗНАЛИ, НА ЧТО ШЛИ»

Историю с пропавшим батискафом опытный пилот пропускает через себя, поэтому очень переживает за судьбу тех пятерых людей, что оказались в водной западне. Само исчезновение подлодки даже для него кажется загадкой.

- Вся эта картина выглядит ненормально. Вопросов много, а ответов никто не имеет. На мой взгляд, те, кто отвечал за технику безопасности и обеспечение технической части – дилетанты. Это очень страшная трагедия, конечно. Каждое погружение – это хождение по краю. Понимают это только те, кто постоянно погружается и знает, что это такое. Страшно жалко людей. Недавно по радио это обсуждали и решили, что люди знали, на что шли. Ничего они не знали! Туристы ничего не могут знать, а вот пилот должен был знать. Соваться там куда-то нельзя, чтобы в такую ситуацию, как они не попасть, - отмечает русский пилот.

Напомним, что связь с батискафом потерялась уже через 1 час 45 минут после его погружения под воду. По словам Виктора, за это время подлодка еще даже не могла достигнуть дна, чтобы зацепиться за сам «Титаник».

- Скорость погружения в начале всегда маленькая – это 10-20 метров в минуту. Потом проходят проверки. Дальше стандартная скорость погружения – это максимум 30 метров в минуту. За 60 минут вы пройдете только 1800 метров. Если они шли с такой скоростью, то на тот момент еще даже не дошли до дна. Уже нет связи, значит, на аппарате пропала энергетика – что-то случилось с батареями, - предполагает подводник. – У нас погружение занимало почти три часа. Если они шли быстрее, то их могло просто раздавить. И это лучший вариант, если они сразу все погибли. Потому что сидеть и задыхаться – это страшно. Это может занимать до 20 минут. Ты начинаешь дышать как паровоз, а воздуха нет. Организм ведь не сразу умирает. Я знаю, что это такое на собственном опыте.

По словам русского пилота, трагедия, случившаяся с «Титаником», для американцев стала настоящей «кормушкой». Уже несколько десятилетий на этом люди строят целый бизнес, поддерживая интерес к крушению лайнера. Пропавший батискаф, по его словам, может только подогреть эту историю, поэтому его исчезновение и начинает обрастать легендами.

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