Разобьют Солнечную систему вдребезги: «звезды-зомби» летят к нам с огромной скоростью

Незваные гости объявили о своем визите

Массивные звезды рано или поздно умирают - взрываются, сбрасывают оболочки и превращаются в черные дыры. Или, если не хватит массы, в белых карликов.

Взрыв при этом может быть перекошенным. В результате чего и белого карлика, и черную дыру отбрасывает в сторону. И они становятся блуждающими объектами - эдакими «зомби» Вселенной, которые летят с огромной скоростью. Куда бог пошлет.

Белый карлик

Вадим Бобылев и Анисия Байкова из Пулковской обсерватории РАН, анализируя данные, которые собирает космический телескоп Gaia, обнаружили нечто, мягко говоря, тревожное: белый карлик WD0810-353 движется в нашу сторону со скоростью 373, 7 километров в секунду. Сейчас он находится в 36 световых годах. Но через 29 тысяч лет приблизится вплотную по астрономическим меркам.

Испанские астрономы (Raúl de la Fuente Marcos and Carlos de la Fuente Marcos of the Complutense University of Madrid in Spain), которые провели свои расчеты, определили: карлик прибудет к нам гораздо раньше, поскольку летит просто с сумасшедшей скоростью в 4200 километров в секунду.

В лучшем случае «пушечное ядро» размером с Землю и весом с Солнце пролетит мимо Солнечной системы на расстоянии половины светового года (31 000 астрономических единиц – АИ). В худшем, что, к счастью, маловероятно, попадет в Солнце. Но сумятицу внесет обязательно.

Даже приближение белого карлика ничего хорошего не сулит. Астрономы опасаются, что, врезавшись в облако Оорта или в более близкий пояс Койпера - колоссальные «хранилища» триллионов ледяных глыб, расположенные у границ Солнечной системы, он поменяет траектории многих ныне «спящих» там объектов. Или даже вытолкнут их. В результате к Земле устремятся сотни комет. И начнется кометная бомбардировка.

Солнечную систему окружают триллионы ледяных глыб, собранных в поясе Койпера и в облаке Оорта

Недавно британские астрономы (Armagh Observatory & Planetarium in the UK), которых тоже не порадовала перспектива столкнуться с «зомби», провели свои исследования. И обнадежили. По их наблюдениям, карлик, если и движется к нам, то очень медленно – не более 80 километров в секунду. Мол, в заблуждение вводит его невероятно сильное магнитное поле. Оно искажает спектр в синюю сторону и создает иллюзию будто бы объект приближается с огромной скоростью.

Кто, в итоге, прав: российские астрономы, испанским или британские? Пока не известно. Но карлик точно находится на пути в Солнечную систему. Хоть, возможно, и не торопится.

Черная дыра

Незваных гостей, стало быть, прибавилось. И не самых приятных. Астрономы из Калифорнийского университета (University of California, Berkeley), которые в прошлом году подтвердили существование черной дыры в 5 тысячах световых лет от Земли, «увидели», что она еще и движется со скоростью 45 километров секунду. Тоже, похоже, в нашу сторону.

Монстр то ли в 7, то ли в 4 раза тяжелее Солнца. Влетев в Солнечную систему, погубит её – разметает, а потом постепенно поглотит со всем содержимым. Правда, не скоро – чрез несколько миллионов лет. Пока черная дыра всё же очень далеко. Это успокаивает.

Калифорнийцы допускают, что приближающийся «зомби» может быть и не черной дырой, а нейтронной звездой –тоже очень массивным объектом. Тогда он только разметает, а не поглотит. Но это не успокаивает.

Черная дыра легко может поглотить планеты Солнечной системы

А В ЭТО ВРЕМЯ

Живые не лучше

Бобылев с коллегой как-то пригляделись еще и к нашим ближайшим соседям по галактике – данные Gaia астрономы как раз используют для создания трехмерной карты Вселенной, которая позволяет определять местоположения и скорость передвижения еще «живых» звезд в спиралях Млечного пути.

Оказалось, что с нами сближается звезда Gliese 710 с массой в 0,6 солнечной, расположенная в созвездие Змеи. Пока находится в 63 световых годах. Но меньше, чем через полтора миллиона лет доберется до Солнечной системы. Вероятность 86 процентов.

Доктор Корин Байлер-Джонс (Dr Coryn Bailer-Jones) из Института астрономии Макса Планка (Max Planck Institute for Astronomy in Heidelberg, Germany), проделав аналогичную работу, нашел более опасную гостью. Из его вычислений следовало, что звезда с условным названием Hip 85605 приблизится к Солнцу гораздо раньше, чем Gliese 710. Вероятность этого события, которое может случиться уже через 250 тысяч лет, 90 процентов.

Hip 85605 расположена в 9,8 световых годах от Солнца и чуть меньше его.

Из истории: последний раз к нам довольно близко подлетал белый карлик WD 0310–688 (HIP 14754). Случилось это 300 тысяч лет назад. За прошедшие 2 миллиона лет с нашим миром сближались 9 звезд. За десятки и сотни миллионов лет их было несравненно больше. Скорее всего те кометы, которые бомбардировали Землю в доисторические времена, были направлены визитерами. Но в Солнце так никто и не врезался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы спасти человечество от конца света, ученые хотят подвинуть планету

Daily Mail: Британские ученые предложили сдвинуть Землю с орбиты (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главный по тарелочкам» в Пентагоне пообещал найти инопланетян (подробнее)