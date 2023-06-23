После смерти Евгении Брик от рака ее муж Валерий Тодоровский изменился до неузнаваемости

Валерий Тодоровский и Евгения Брик прожили вместе почти 20 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Тодоровский в февраля 2022 года похоронил жену Евгению Брик. Смерть 40-летней актрисы от рака сильно подкосила режиссера. Они любили друг друга, несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте, растли дочь Зою, строили планы. Сейчас Тодоровский живет в Америке и признается, что так и не оправился от горя.

Валерий Тодоровский впервые за долгое время появился пред российской публикой. Он является президентом Фестиваля сериалов "Пилот", который в этом году проходит в Иваново. Церемония открытия состоялась в одном из помещений железнодорожного вокзала.

Однако выступить перед присутствующими лично режиссер не смог. Тодоровский давно живет за границей и в Россию приезжает редко. Он поблагодарил всех, кто представил свои работы и пожелал участникам удачи.

Многие обратили внимание, что вдовец Евгении Брик сильно сдал после смерти жены. Он сейчас абсолютно седой.

Фото: Фестиваль сериалов ПИЛОТ @ VK

Cудя по всему кинодеятель так и не оправился от горя. Его любовь к Жене рвет сердце.

Режиссер признался, что влюбился в актрису с первого взгляда, увидев ее на пробах сериала "Закон", который продюсировал. Пробы в 2002 году 19-летняя студентка не прошла. "Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Все хорошо, просто не подошли по возрасту", - успокаивал Валерий актрису.

А потом позвонил. Они долго не афишировали отношения. Кинодеятель был женат на Наталье Токаревой, воспитывал сына Петра, которого назвали в честь дедушки, и дочь Екатерину.

Брик и Тодоровский скрывали отношения четыре года. Решение артиста уйти из семьи после 20 лет брака стало неожиданностью для всех. Они тихо расписались в одном из ЗАГСов, не стали устраивать пышные торжества, не кричали о своем счастье.

С 2008 года пара постоянно проживала в Лос-Анджелесе. В Россию супруги приезжали работать. В августе 2009 года в Нью-Йорке родилась их долгожданная и обожаемая дочь Зоя.

Громом среди ясного неба стало известие о смерти Евгении 11 февраля 2022 года. Актриса боролась с раком на протяжении долгого времени, лишилась своих чудесных волос, но продолжала сниматься. О ее болезни знали только близкие. Муж не отходил от нее ни на шаг. В 2022 году он посвятил умершей жене сериал "Надвое". "Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя", - признавался кинодеятель.

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