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Звезды23 июня 2023 20:10

После смерти Евгении Брик от рака ее муж Валерий Тодоровский изменился до неузнаваемости

После смерти Евгении Брик от рака ее муж Валерий Тодоровский стал седым
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Валерий Тодоровский и Евгения Брик прожили вместе почти 20 лет.

Валерий Тодоровский и Евгения Брик прожили вместе почти 20 лет.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Тодоровский в февраля 2022 года похоронил жену Евгению Брик. Смерть 40-летней актрисы от рака сильно подкосила режиссера. Они любили друг друга, несмотря на 19-летнюю разницу в возрасте, растли дочь Зою, строили планы. Сейчас Тодоровский живет в Америке и признается, что так и не оправился от горя.

Валерий Тодоровский впервые за долгое время появился пред российской публикой. Он является президентом Фестиваля сериалов "Пилот", который в этом году проходит в Иваново. Церемония открытия состоялась в одном из помещений железнодорожного вокзала.

Однако выступить перед присутствующими лично режиссер не смог. Тодоровский давно живет за границей и в Россию приезжает редко. Он поблагодарил всех, кто представил свои работы и пожелал участникам удачи.

Многие обратили внимание, что вдовец Евгении Брик сильно сдал после смерти жены. Он сейчас абсолютно седой.

Фото: Фестиваль сериалов ПИЛОТ @ VK

Фото: Фестиваль сериалов ПИЛОТ @ VK

Cудя по всему кинодеятель так и не оправился от горя. Его любовь к Жене рвет сердце.

Режиссер признался, что влюбился в актрису с первого взгляда, увидев ее на пробах сериала "Закон", который продюсировал. Пробы в 2002 году 19-летняя студентка не прошла. "Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Все хорошо, просто не подошли по возрасту", - успокаивал Валерий актрису.

А потом позвонил. Они долго не афишировали отношения. Кинодеятель был женат на Наталье Токаревой, воспитывал сына Петра, которого назвали в честь дедушки, и дочь Екатерину.

Брик и Тодоровский скрывали отношения четыре года. Решение артиста уйти из семьи после 20 лет брака стало неожиданностью для всех. Они тихо расписались в одном из ЗАГСов, не стали устраивать пышные торжества, не кричали о своем счастье.

С 2008 года пара постоянно проживала в Лос-Анджелесе. В Россию супруги приезжали работать. В августе 2009 года в Нью-Йорке родилась их долгожданная и обожаемая дочь Зоя.

Громом среди ясного неба стало известие о смерти Евгении 11 февраля 2022 года. Актриса боролась с раком на протяжении долгого времени, лишилась своих чудесных волос, но продолжала сниматься. О ее болезни знали только близкие. Муж не отходил от нее ни на шаг. В 2022 году он посвятил умершей жене сериал "Надвое". "Сказать, что все у меня легко, все складывается, нельзя", - признавался кинодеятель.

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