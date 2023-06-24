Обращение Владимира Путина 24 июня 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит с обращением 24 июня 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Ранее в сети появились обращения от лидера «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. В связи с этим Министерство обороны Российской Федерации обратилось к бойцам штурмовых отрядов. В сообщении говорится о том, что бойцов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

Также отмечается, что многие бойцы «ЧВК Вагнер» уже осознали свои ошибки и хотят безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Для этого они обратились за помощью.

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