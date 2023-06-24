КТО - это комплекс мер, нацеленных на пресечение террористических актов и их последствий
Фото: Александр ГЛУЗ
24 июня 2023 года в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции - КТО. Это комплекс мер с применением оружия и спецсредств, нацеленных на пресечение террористических актов и их последствий.
- Контроль обмена информацией и отключение связи .
- Беспрепятственное проникновение сотрудников КТО в любые помещения
- Проверка документов, досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима .
- Удаление людей и транспорта или временное выселение, ограничение дорожного движения
- Усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов, остановка опасных производств
- Ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, приостановка частной охранной деятельности
- Карантин
- Использование транспортных средств организаций и граждан для госпитализации пострадавших или преследования преступников
- Силовики могут отслеживать все телефонные разговоры и другие сообщения, в том числе в Интернете;
- Глушить связь;
- Досматривать граждан и любой транспорт;
- Использовать транспорт и имущество граждан и организаций в своих целях;
- Беспрепятственно проникать в жилые и другие помещения.
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