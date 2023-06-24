КТО - это комплекс мер, нацеленных на пресечение террористических актов и их последствий Фото: Александр ГЛУЗ

24 июня 2023 года в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции - КТО. Это комплекс мер с применением оружия и спецсредств, нацеленных на пресечение террористических актов и их последствий.

Какие меры могут быть применены в рамках режима контртеррористической операции

- Контроль обмена информацией и отключение связи .

- Беспрепятственное проникновение сотрудников КТО в любые помещения

- Проверка документов, досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима .

- Удаление людей и транспорта или временное выселение, ограничение дорожного движения

- Усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов, остановка опасных производств

- Ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, приостановка частной охранной деятельности

- Карантин

- Использование транспортных средств организаций и граждан для госпитализации пострадавших или преследования преступников

- Силовики могут отслеживать все телефонные разговоры и другие сообщения, в том числе в Интернете;

- Глушить связь;

- Досматривать граждан и любой транспорт;

- Использовать транспорт и имущество граждан и организаций в своих целях;

- Беспрепятственно проникать в жилые и другие помещения.

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