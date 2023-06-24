Как Запад отреагировал на вооруженный мятеж в ЧВК "Вагнер": Европа и США "пристально следят" за ситуацией

Президент Польши Анджей Дуда даже созвал совещание для обсуждения последних событий в России Фото: REUTERS

Несмотря на выходной день и разницу во времени с Москвой, реакция Запада на обращение российского президента к бойцам ЧВК «Вагнер» не замедлила себя ждать.

Представитель Совета национальной безопасности администрации президента США Адам Ходж сообщил, что Байдена уже проинформировали о ситуации в России, и Белый дом продолжает следить за происходящим и консультироваться с партнерами. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников из ближайшего окружения Байдена определил угрозы главы ЧВК «Вагнер» как нечто «большее, чем его [Пригожина] риторика».

В Еврокомиссии сочли последние события внутренним делом России. Представитель ЕК также сообщил, что европейское руководство «мониторит происходящее».

Аналогичный подход продемонстрировал и президент Франции. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Эммануэль Макрон следит за ситуацией «пристально». В Париже также добавили, что Пятая республика «по-прежнему фокусируется на поддержке Украины».

В Британии мятеж ЧВК «Вагнер» определили как серьезный вызов России. В минобороны королевства считают, что ближайшие часы и позиция российских сил безопасности «будут иметь решающее значение».

Больше всех, судя по всему, озаботились российскими реалиями в Польше. Президент Польши Анджей Дуда даже созвал совещание для обсуждения последних событий в России. Он также сообщил, что уже провел консультации с главой правительства страны, а также с «министерством национальной обороны и нашими союзниками». Об активизации работ спецслужб Польши на российском направлении сообщил и пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.