«Пригожин лично предал Владимира Путина»: основатель ЧВК «Вагнер» подло нарушил свои обещания

Пригожин говорил: «Я за президента в огонь и в воду». Но своего слова он не сдержал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди, которые занимаются армией должны понимать, что личные амбиции нельзя ставить во главу угла, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» редакционный директор «Ньюсмедиа» Арам Габрелянов:

- Перед вами есть враг и нужно с ним воевать, если вы действительно считаете себя воинами.

- Как теперь исправлять все, что произошло?

- Президент очень правильно все сказал. Я Пригожина знаю лично. Несколько раз с ним разговаривал, когда у него были конфликты и с Навальным, и по поводу гибели журналистов в Африке. Он лично мне говорил: «Я за президента в огонь и в воду». Но своего слова он не сдержал. То, что сейчас он сделал, это личное предательство Верховного Главнокомандующего. Я думаю, он и сам должен это прекрасно понимать - он лично его предал, своего Верховного Главнокомандующего. Вот и все.

- Владимир Путин сказал, что эти попытки будут жестко пресечены.

- В этой ситуации президент пытается уйти от того, о чем он говорил в своем обращении - от гражданской войны. А именно на это толкает Пригожин и командиры его ЧВК. Я надеюсь, что у Путина все получится по максимуму. Самое главная претензия, которая может быть к Пригожину – идет реальная война и в этот момент вы поднимаете мятеж. Это то же самое, что у вас горит дом, в нем дети, а вы с мужем начинаете выяснять, кто из вас прав. Главная задача в такой ситуации всегда - спасти детей семью. А выяснение отношений - это предательство семьи. Нужно жестко очень наказать, за такие вещи. Когда личные амбиции во время войны берут верх и на кон ставятся государства - это нетерпимая вещь.

- Дело же возбудили. «Призыв к вооруженному мятежу». От 12 до 20. Или еще жестче?

- Я видел заявление Пригожина в Ростове: «Мы пришли за Шойгу и за Герасимовым». Я не хочу вмешиваться в их конфликт, да и это мелочь по сравнению с тем, что сейчас вытворяет «Вагнер», придя в Ростов. Я хочу сказать другое: кто вы такие – прийти за Шойгу и за Герасимовым? Вы прокуратура? Вы следственные органы? Есть какое-то возбужденное дело? Завтра у меня будет автомат, я приду и скажу – вот мне кто-то не нравится и я пришел за тобой. Это же бред! Так поступать нельзя! Президент не зря сказал, что страна уже один раз в 1914-15 году это прошла. Точно так же был разброд и анархия. И пытались развалить страну. И развалили тогда.

- Он еще отметил, что украли победу в Первой мировой.

- Так и было! Мы тогда были очень близки к победе. Но из-за переворота все проиграли.

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