Павел Крашенинников призвал бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» сложить оружие

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

…- Павел Владимирович, здравствуй. Я к тебе обращаюсь, как к известному правоведу. Скажи, пожалуйста, если вагнеровцы, которых, может быть, ввели в заблуждение, которые попали под влияние своего «вождя», сейчас сложат оружие, статьи каких законов на них распространяются?

- Я думаю, что это надо сделать как можно скорее – сложить оружие…

- Алло! Еще раз повтори, пожалуйста… Плохо слышно!

- Думаю, что им нужно как можно скорее сложить оружие, выйти из этой группы - «Вагнер».

И, соответственно, на них тогда вот эта тяжелая статья по поводу вооруженного мятежа не будет распространяться и ответственности, конечно, уголовной не будет. Собственно говоря, руководитель нашего государства и многие коллеги говорили уже сегодня об этом. Я считаю, что, конечно, это - выход.

В попытку военного мятежа втянуты люди, которые участвовали в специальной военной операции на стороне России. Они героически служили стране, поэтому, конечно, с учетом этих всех обстоятельств распространение этой тяжелейшей статьи (за участие в мятежно)?на них не будет.

- А сколько у них есть в резерве времени, чтобы сделать такой шаг?

- Здесь нет никаких сроков. Важно, чтобы они не участвовали в каких-то преступлениях, которые были бы связаны с применением оружия.

Потом, спустя какое-то время. уже сложнее будет доказать непричастность того или иного члена ЧВК к попытке мятежа.

Призывы к тому, чтобы они вышли из этой группы как можно раньше, пока актуальны. Мы эти призывы слышим, и это правильно. Главное, чтобы они это услышали.

- Я думаю, что, наверное, не все, но они слышат. А если их станут подавлять, если на них будут влиять командиры, мы сможем как-то их защитить, вот когда они будут выходить?

- Тогда надо будет разбираться и смотреть, какова была степень влияния и так далее.

Я думаю, что и командирам надо тоже думать, что происходит. Куда их втянули.

- Там же многие награждены, вплоть до того, что сам Пригожин - Герой России. Вот если те, кто не выйдет и подпадут под уголовную статью «участие в мятеже», их лишат государственных наград?

- Александр, это - другой вопрос. Нам нужно разобраться здесь и сейчас с тем, что происходит.

А с наградами обычно суд разбирается. В данном случае мы не можем тут решать…

- Что еще нужно сделать, чтобы до них дошло, чтобы до них долетело вот это мудрое предложение? Что пока у них есть возможность отыграть назад и, может быть, даже вернуться на фронт?

- Нужно, чтобы до них эта информация доходила и чтобы они подумали, взвесили все…

- Спасибо тебе, Павел Владимирович, за комментарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слуцкий призвал жёстко наказать виновников вооруженного мятежа

Лидер ЛДПР - в эфире Радио «КП» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробности)